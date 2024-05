เฟสติวัลใหม่แกะกล่อง bondbond Music Mania เปิดไลน์อัปรวมศิลปินทั้ง International และ T-POP ไว้ในงานเดียว!

bondbond Music Mania เฟสติวัลใหม่แกะกล่องสำหรับแฟนเพลงรุ่นใหม่ที่จะทำให้ทุกคนได้ใกล้ชิดกับศิลปินในดินแดนของเหล่าแฟนด้อม นำโดย ØZCAR WANG, BUS because of you i shine, DICE, DAOU OFFROAD และศิลปินอื่นๆ อีกคับคั่ง! จัดโดย Tree Roots Entertainment Group Co., Ltd. บริษัทภายใต้การร่วมลงทุน ระหว่าง T&B Media Global (ประเทศไทย) ผู้นำธุรกิจด้านเอนเตอร์เมนท์ของประเทศไทย และ Magnolia Quality Development Corporation ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของประเทศไทย เพื่อพัฒนาและสร้างสรรค์ประสบการณ์ ใหม่ๆ จนเกิดเป็น bondbond Live ที่จะมาสร้างเฟสติวัลสำหรับแฟนเพลงรุ่นใหม่ในงาน bondbond Music Mania ที่ครั้งนี้นับเป็นปรากฏการณ์บันเทิงของประเทศไทยเลยทีเดียวbondbond Live ประกาศเปิดเฟสติวัลใหม่คอนเซ็ปโดนใจแฟนเพลง ในงาน bondbond Music Mania ดินแดนที่จะทำให้เหล่าแฟนด้อม หลุดเข้ามาในโลกแห่งเสียงดนตรี! พร้อมร่วมเพลิดเพลินไปกับศิลปิน International และ T-POP ที่ทุกคนใฝ่ฝัน เริ่มจาก …ØZCARWANG- ศิลปินหนุ่มที่เป็นที่รู้จักจากรายการCHUANG2021 ที่ขอมาระเบิดความมันส์ให้แฟนชาวไทยถึงที่BUS because of you i shine– ศิลปินบอยกรุ๊ปสุดร้อนแรงพร้อมโชว์จัดเต็มDICE - รุ๊กกี้ดาวเด่น พร้อมมอบทั้งความสนุก และความตื่นเต้นให้ทุกสายตาDAOU OFFROAD - สองคู่ซี้ ที่ขอนำเสนอตัวตนผ่านบทเพลงเพราะๆ ในแบบฉบับเฉพาะตัวLYKN - บอยกรุ๊ปน้องใหม่แห่งวงการ T-POP ผู้ชนะจากรายการเซอร์ไววัล Project AlphaMINDY – เกิร์ลกรุ๊ปสาวแสบซนผู้เข้าแข่งขันในรายการ Chuang Asia พร้อมรันวงการเพลงในแนว Hip-hop T-POPDaruNi เหล่าไอดอลนางฟ้าสุดแกร่ง ที่ขอมาสร้างสีสันใหม่ๆบนเวที และพร้อมโชว์ทักษะที่สั่งสมจากประสบการณ์จริงนอกจากนี้ทาง bondbond Live ยังขนความพิเศษมาให้แฟนๆ ของ ØZCAR WANG ด้วยความพิเศษที่ให้ทุกคนมีสิทธิ์ลุ้น Exclusive Fans Benefit แบบจัดเต็ม ไม่ว่าจะเป็นการลุ้นสิทธิ์ Hi-Touch กับ ØZCAR WANG แบบตัวต่อตัว ลุ้นรับลายเซ็น Photocard สุด Exclusive และอื่นๆ อีกมากมาย เพียงซื้อแพคเกจพิเศษก็สามารถลุ้นสิทธิพิเศษต่างๆ พร้อมกับใกล้ชิด ØZCAR WANG ได้! ในราคา 2,000 บาท และ 1,000 บาท​เรียกได้ว่าเป็นเฟสติวัลใหม่ที่ไม่น้อยหน้าใครเลย ที่ทั้งขนศิลปินมาแบบแน่นๆ ให้สิทธิพิเศษสำหรับแฟนๆ ได้อย่างใกล้ชิด ใครที่เป็นแฟนคลับของศิลปินเหล่านี้ต้องห้ามพลาด พบกับงาน bondbond Music Mania ได้ในวันที่ 30 มิถุนายน 2567 ณ Union Hall 2, Union Mall เริ่มจำหน่ายบัตร วันที่ 4 พฤษภาคม 2567 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไปทาง www.ticketmelon.com บัตร Early Bird ราคา 2,399 บาท / 1,999 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรระหว่างวันที่ 4 – 10 พฤษภาคม 2567 และบัตร General ราคา 3,000 และ 1,500 บาท สำหรับผู้ที่ซื้อบัตรระหว่างวันที่ 11 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2567 ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของ bondbond Live ได้ทุกช่องทางFacebook: Bondbond Live X: bondbond Live Instagram: bondbond Live และ TikTok: bondbond Live