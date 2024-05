“ยูเรนัส คลินิก” เปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ “Uranus Rapid Anti-Aging Ampoule”

Uranus Rapid Anti-Aging Ampoule เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีการผลิต เพราะคิคค้นและผลิตจากประเทศเกาหลี หนึ่งในผู้นำด้านความงามระดับโลก โดยมีการปรับให้เหมาะกับความต้องการและปัญหาผิวของคนไทย พร้อมแพคเกจจิ้งคุณภาพสูงที่จะช่วยรักษาประสิทธิภาพของ Active Ingredient ให้ยังคงคุณค่า เพื่อผลลัพธ์ที่ดีต่อผิวพรรณ พร้อมดีไซน์ Modern Luxury สื่อถึงความทันสมัย และเทคโนโลยีความงามล่าสุด

Beauty Beyond Boundaries สัมผัสประสบการณ์ใหม่ แห่งการดูแลผิวที่ไม่มีขีดจำกัด

“ยูเรนัส คลินิก” ส่ง Uranus Rapid Anti-Aging Ampoule เทคโนโลยีมาตรฐานการผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ออกแบบภายใต้แนวคิด Beyond boundaries ภายใต้แบรนด์ Uranus Advance Skincare กับผลิตภัณฑ์เบอร์แรกของแบรนด์ ที่มาพร้อมกับสารสกัดธรรมชาติบูสต์ผิวระดับเซลล์ รวบรวบ Active Ingredient คุณภาพสูง ที่ช่วยในการดูแลผิวไว้ในขวดเดียว ออกแบบให้เป็น ชนิดเซรั่มรูปแบบแอมพูลบริสุทธิ อุดมไปด้วยสารสกัดธรรมชาติ ถูกวิจัย และ พัฒนาสูตรบินตรงจากประเทศเกาหลีใต้ พร้อมส่งถึงมือคุณ ที่ยูเรนัสคลินิก ทั้ง 23 สาขา ทั่วประเทศ และ แพลตฟอรม์ออนไลน์ภายใต้แนวคิดของ “ยูเรนัส คลินิก” คลินิกความงามที่อยู่คู่ความงามของคนไทย เนื่องในโอกาสที่เปิดบริการมากว่า 4ปี และ ได้เห็นการเติบโตอย่างก้าวกระโดดในทุกปี แพลนการขยายสาขา ล้วนมาจากคอนเซปต์สโลแกน ภายใต้แนวคิด เพราะความสวย คู่ ความสุข ตอนนี้พร้อมแล้วกับการเปิดประสบการณ์กับ ผลิตภัณฑ์ใหม่แกะกล่องUranus Rapid Anti-Aging Ampoule เทคโนโลยีมาตรฐานการผลิตจากประเทศเกาหลีใต้ ออกแบบภายใต้แนวคิด Beyond boundaries กรอบแนวคิดแบบฉบับเพื่อให้คุณดูดีขึ้น และ เปิดก้าวใหม่ ที่จะพาคุณก้าวผ่านกรอบเดิมกับกลุ่มไลฟ์สไตล์ที่ผลิตภัณฑ์ ตัวนี้ พร้อมดูแลและเติมเต็ม ในรูปแบบ One fit all serum ให้กับผิวของคุณด้วยสารสกัดเฉพาะช่วยบูสต์ผิวระดับเซลล์ รวบรวบ Active Ingredient คุณภาพสูง ที่ช่วยในการดูแลผิวไว้ในขวดเดียวผลิตภัณฑ์ Uranus Rapid Anti-Aging Ampoule สามารถใช้ได้ทั้ง ผู้หญิง และ ผู้ชายอายุ โดยกลุ่มTarget อายุตั้งแต่ 25-60 ปี หรือ ในผู้ที่มีปัญหาผิวพรรณ ตอบโจทย์ตามความต้องการสามารถใช้ได้กับทุกสภาพผิว และตอบโจทย์ครอบคลุมทุกปัญหา Uranus Rapid Anti-Aging Ampoule เหมาะกับผู้ที่มี ความกังวลเกี่ยวกับผิวที่มาพร้อมกับการเผชิญมลภาวะ และ ช่วงวัยที่เริ่มเปลี่ยนแปลง หรือกลุ่มผู้ที่เริ่มมีปัญหาผิวพรรณ และกลุ่มที่กำลังมองหาตัวช่วยที่ในการฟื้นฟู ซ่อมแซมผิว เพื่อให้ผิวชุ่มชื้น เรียบเนียน และต้องการผลิตภัณฑ์เพียงตัวเดียวที่ พร้อมบำรุงให้สุขภาพผิวดียิ่งขึ้นหากท่านสนใจข้อมูลและ ต้องการสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ สามารถติดต่อสอบถามเจ้าหน้าที่ ยูเรนัส คลินิกทุกสาขา และ Official Fanpage: Uranus Advance SkincareTel : 081 - 325 - 3851Line : @uranusskincare