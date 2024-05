“BABYMONSTER” เพิ่มรอบแฟนมีตติ้ง “BABYMONSTER PRESENTS : SEE YOU THERE in Bangkok” เจอกัน 29 - 30 มิ.ย.นี้ พารากอน ฮอลล์ กดบัตรเลย

ปรากฏการณ์ “Extraordinary Eventainment” ครั้งยิ่งใหญ่ของ พารากอน ฮอลล์ โฉมใหม่ เกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่ BABYMONSTER ศิลปินสังกัด YG Entertainment สร้างผลงานโดดเด่นด้วยความสามารถทั้งด้านร้อง, แรพ, เพอร์ฟอร์มานซ์ หรือวิชวล พร้อมสมาชิกหลากหลายเชื้อชาติทั้งเกาหลีใต้, ไทย และ ญี่ปุ่น รวมทั้งหมด 7 คนได้แก่ Ruka (รุกะ), Pharita (ภาริตา), Asa (อาสะ), Ahyeon (อาฮยอน), Rami (รามี่), Rora (โรร่า), และ Chiquita (ชิกิต้า) ด้วยผลงานร้องเต้นที่แปลกตา ทำให้นักวิจารณ์เพลงหลาย ๆ คนขนานนามว่าพวกเธอคือ ‘รูกกี้ปีศาจ’ (Monster Rookie)หลังจากออกอีพีอัลบั้มแรก [BABYMONS7ER] (เบบี้มอนสเตอร์) เมื่อวันที่ 1 เมษายนที่ผ่านมา BABYMONSTER ก็ได้รับความนิยมไปทั่วโลก จากซิงเกิ้ลโปรโมท "SHEESH" (ชีซ) คว้าอันดับ 69ในโกลบอลชาร์ตประจำวันของ Spotify (สปอติฟาย) สร้างประวัติศาสตร์เป็นเกิร์ลกรุ๊ปที่ยอดสตรีมมิงเปิดตัวสูงสุดของปีนี้ นอกจากนี้ผลงานเพลงที่ผ่านมาอย่าง "BATTER UP" (แบทเทอร์ อัป) และ "Stuck In The Middle" (สตัก อิน เดอะ มิดเดิล) ก็ยังทำยอดวิวนับล้านบน YouTube (ยูทูบ) จนทำให้พวกเธอถูกขนานนามว่าเป็น YouTube Queen (ยูทูบ ควีน) คนต่อไปแฟนมีตติ้งครั้งแรกในไทยครั้งนี้จะจัดขึ้นที่พารากอนฮอลล์ซึ่งทำการปรับโฉมใหม่เป็น Extraordinary Eventainment ศูนย์กลางสถานที่จัดอีเวนต์และความบันเทิง ซึ่งนอกจาก 7 สาว BABYMONSTER จะเตรียมโชว์สกิลร้อง เต้น ให้แฟน ๆ 5 เมืองแรกในเอเชียได้เจอกันอย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้นแล้ว ในเดือนสิงหาคม รูกกี้ปีศาจทีมนี้ยังได้ขึ้นแสดงบนเวทีเฟสติวัลที่ใหญ่ที่สุดของญี่ปุ่นอย่าง ‘Summer Sonic 2024’ (ซัมเมอร์ โซนิค 2024) การันตีความปังและยืนหนึ่งในตำแหน่งรูกกี้มาแรงแห่งวงการ K-Popได้เป็นอย่างดี#BABYMONSTER #베이비몬스터 #BABYMONSTER_PRESENTS #SEEYOUTHERE #BANGKOK #SEEYOUTHEREinBANGKOK #20240629 #20240630 #SIAMPARAGON #SIAMPARAGONxBABYMONSTER #PARAGONHALL #YG