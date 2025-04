สัมผัสประสบการณ์แห่งการผ่อนคลาย ที่ The Oriental Spa

สำหรับการจอง หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทร: 0-2659-9000

อีเมล: mobkk-spa@mohg.com

เว็บไซต์: https://www.mandarinoriental.com/en/bangkok/chao-phraya-river/wellness

ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ ขอเชิญสัมผัสกับประสบการณ์แห่งการผ่อนคลาย ผ่านทรีตเมนต์สุดพิเศษ ออกแบบมาเพื่อฟื้นฟูร่างกาย ปลอบประโลมจิตใจ และคืนความสมดุลจากภายใน สะท้อนถึงศาสตร์แห่งการบำบัดแบบองค์รวมที่ผสานกับความเชี่ยวชาญด้านสุขภาวะอย่างลงตัว เพื่อมอบความรื่นรมย์และความผ่อนคลายอย่างล้ำลึกสปาในเรือนไม้สักโบราณอายุกว่าร้อยปีที่ได้รับการบูรณะอย่างประณีต The Oriental Spa นำเสนอศาสตร์การบำบัดแผนไทยอันเก่าแก่ควบคู่ไปกับเทคนิคสมัยใหม่ ภายในห้องทรีตเมนต์ส่วนตัวที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อมอบบรรยากาศแห่งความสงบและการฟื้นฟูอย่างแท้จริง ในฐานะสปาแห่งแรกของกรุงเทพฯ ที่บุกเบิกแนวคิดการผ่อนคลายในเมือง อีกทั้ง The Oriental Spa ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย รวมถึงการจัดอันดับระดับห้าดาวจาก Forbes Travel Guide ซึ่งเป็นเครื่องหมายแห่งความเป็นเลิศด้านสปาและสุขภาวะระดับโลกสำหรับผู้ที่มองหาการผ่อนคลายอย่างล้ำลึก ทรีตเมนต์นวดตัวเต็มรูปแบบ 90 นาที ที่ออกแบบมาเพื่อปลอบประโลมระบบประสาทและมอบความสงบให้จิตใจ สัมผัสความรื่นรมย์ผ่านน้ำมันหอมระเหยสูตรเฉพาะและเทคนิคการกดจุดอย่างอ่อนโยน นำพาท่านสู่ภาวะแห่งความผ่อนคลายอย่างแท้จริง ปิดท้ายด้วยการฝึกหายใจและการนวดศีรษะ เพื่อช่วยให้ร่างกายและจิตใจเข้าสู่ภาวะพร้อมสำหรับการพักผ่อนอย่างเต็มที่3,500 บาท++ ต่อท่าน (จากราคาปกติ 5,200 บาท++)ปลุกประสาทสัมผัสของคุณด้วยการเดินทางสู่ความผ่อนคลายอย่างล้ำลึก อันได้รับแรงบันดาลใจจากภูมิปัญญาตะวันออกที่สืบทอดกันมายาวนาน เลือกสัมผัสประสบการณ์แห่งการฟื้นฟูร่างกายและจิตใจด้วยหนึ่งในทรีตเมนต์ซิกเนเจอร์ 90 นาทีของเรา ไม่ว่าจะเป็น Oriental Qi, Inner Strength, Intelligent Movement หรือ Oriental Signature ให้ช่วงเวลานี้เป็นโอกาสพิเศษในการคืนความสดชื่นและฟื้นฟูผิว5,800 บาท++ ต่อท่านเพลิดเพลินกับมินิทรีตเมนต์ใบหน้า 15 นาที หรือสครับผิวกาย 30 นาที มูลค่า 2,250 บาท++ เพื่อเติมเต็มประสบการณ์แห่งการผ่อนคลายการเดินทางสู่สุขภาวะที่สมบูรณ์แบบเริ่มต้นด้วยการให้คำปรึกษาแบบเฉพาะบุคคล โดยผู้เชี่ยวชาญของเราจะปรับแต่งทุกทรีตเมนต์ให้เหมาะกับความต้องการของคุณโดยเฉพาะ ในฤดูกาลนี้ แขกที่สำรองทรีตเมนต์สำหรับผิวกายหรือผิวหน้าแบบ 90 นาที จะได้รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติม ที่ออกแบบมาเพื่อลดความตึงเครียดและการเข้าสู่ภาวะแห่งความสงบอย่างลึกซึ้ง ถือเป็นการปิดท้ายการเดินทางแห่งการฟื้นฟูของคุณอย่างสมบูรณ์แบบสำรองทรีตเมนต์ 90 นาทีขึ้นไป รับบริการนวดคอและไหล่ 30 นาที (มูลค่า 2,250 บาท++) เพื่อเติมเต็มประสบการณ์แห่งการผ่อนคลายออกแบบมาสำหรับแขกทุกท่าน โปรแกรมฟื้นฟูร่างกายแบบครึ่งวันเพื่อนำเสนอประสบการณ์แห่งการผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ ด้วยการผสมผสานการนวด 90 นาทีในแบบที่คุณเลือก เข้ากับทรีตเมนต์บำรุงผิวหน้า 60 นาที เสริมด้วยสิทธิพิเศษสำหรับแขกที่จองโปรแกรมนี้ รับบริการนวด 90 นาทีเพิ่มเติม (มูลค่า 5,200++ บาท) ซึ่งสามารถใช้ได้ในครั้งถัดไป หรือมอบให้คนพิเศษ11,400 บาท++ให้บริการถึงวันที่ 30 กรกฎาคม 2025ด้วยความมุ่งมั่นสู่สุขภาวะที่เป็นเอกลักษณ์ The Oriental Spa ยังคงเป็นมาตรฐานสูงสุดของการดูแลสุขภาพแบบหรูหราในกรุงเทพฯ โปรโมชั่นพิเศษเหล่านี้มอบโอกาสที่สมบูรณ์แบบในการผ่อนคลายและฟื้นฟูพลังงานของคุณ