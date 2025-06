ห้างเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ปลุกพลังแห่งความหลากหลายทั่วประเทศ! ต้อนรับเดือนแห่งความภาคภูมิใจอย่างยิ่งใหญ กับแคมเปญ “Central Pride Month 2025”

ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล เดินหน้าสร้างโมเมนต์แห่งปี จัดแคมเปญ “Central Pride Month 2025” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อร่วมเฉลิมฉลองความรักในทุกรูปแบบ พร้อมตอกย้ำข้อความสำคัญ “Love is limitless” – ความรักไม่มีขอบเขต ไม่จำกัดเพศ เชื้อชาติ หรือวัฒนธรรม เพราะทุกความรักควรได้รับการยอมรับอย่างเท่าเทียมและภาคภูมิใจ แสดงจุดยืนสนับสนุนความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIA+) อย่างจริงจัง” ที่โอบรับพลังของความรักในทุกมิติกับขบวนพาเหรดสุดอลังร่วมกับเซ็นทรัลพัฒนา ในงาน “Thailand’s Pride Celebration 2025” เป็นครั้งแรก! พร้อมจับมือ “มาสเตอร์การ์ด” ร่วมสร้างประสบการณ์สนุกสุดคัลเลอร์ฟูลที่ห้างฯเซ็นทรัล พร้อมสร้างปรากฏการณ์ส่งต่อพลังบวกแห่งความเท่าเทียม ฉลอง Pride Month กับกิจกรรมไฮไลต์ในคอนเซปต์ Happy Pride Month : Born Juicy! เปล่งประกายความเป็นตัวเอง ความจัดจ้าน มีสเน่ห์ อันเต็มไปด้วยชีวิตชีวา เพราะความหลากหลายคือพลัง ที่จะชวนทุกคนมาสัมผัสและปลดปล่อยความเป็นตัวเองอย่างเต็มที่ และโปรโมชันพิเศษสำหรับสายช้อปที่ห้างเซ็นทรัล ตลอดเดือนมิ.ย. 68รวิศรา จิราธิวัฒน์ กรรมการผู้จัดการบริหารกลุ่มการตลาด กลุ่มห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล กล่าวว่า “ตลอดหลายปีที่ผ่านมา ห้างเซ็นทรัลมุ่งมั่นในการส่งเสริมความหลากหลาย ความเท่าเทียม และการยอมรับในความแตกต่างของผู้คนอย่างจริงจัง ทั้งในเชิงนโยบายภายในองค์กร การจ้างงานที่เปิดโอกาสให้ทุกเพศ และการดำเนินกิจกรรมที่เปิดพื้นที่ให้พนักงานและลูกค้าทุกกลุ่มสามารถแสดงออกถึงตัวตนได้อย่างเต็มที่ ภายใต้ปรัชญา 'Care for the Community' ที่เราเชื่อมั่นและยึดถือเสมอมา ในปี 2025 นี้ ถือเป็นครั้งแรกที่ห้างเซ็นทรัลเข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักของงาน ‘Thailand’s Pride Celebration 2025’ ซึ่งเป็นกิจกรรมระดับประเทศที่รวมพลังภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month อย่างกว้างขวาง โดยพนักงานกลุ่ม LGBTQIA+ ของเราที่มีความสามารถและความภาคภูมิใจในตัวตน จะได้มีโอกาสร่วมแสดงพลังและสร้างสีสันในกิจกรรมสำคัญต่างๆ เช่น ขบวนพาเหรด Love with Pride Parade ณ บริเวณหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และกิจกรรมสุดสนุก พร้อมโปรโมชันพิเศษสำหรับลูกค้าห้างเซ็นทรัลอีกมากมายตลอดเดือนมิถุนายนนี้ เราหวังว่าแคมเปญ Central Pride Month 2025 จะเป็นมากกว่าการเฉลิมฉลองแต่จะกลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญของสังคมไทยในการยอมรับความหลากหลายอย่างเปิดใจ และผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวกอย่างยั่งยืน”กับไฮไลต์กิจกรรมไลฟ์สไตล์สุดคัลเลอร์ฟูล จากแคมเปญ Central Pride Month 2025 กับกิจกรรมสุดชิคที่สะท้อนพลังของความหลากหลายอย่างมีสไตล์ ตั้งแต่แลนด์มาร์กสุดอลัง ไปจนถึงประสบการณ์ที่นักช้อปต้องห้ามพลาด! ตลอดเดือนมิ.ย. 68 ไม่ว่าจะเป็น...• Pride Lighting Façade – A Radiant Symbol of Equality - ตลอดเดือนมิ.ย. นี้ หน้า Façade ภายนอกของห้างเซ็นทรัลชิดลม จะถูกแต่งแต้มด้วยแสงสีรุ้งแห่งความเท่าเทียมและความหลากหลายทางเพศ ผ่านการจัดแสดง Pride LightingDecoration ใจกลางเมือง ซึ่งจะเปล่งประกายทุกค่ำคืนตั้งแต่วันที่ 31 พ.ค. – 30 มิ.ย. 25 โดยใช้โทนสีรุ้งที่เป็นสัญลักษณ์ของ Pride เพื่อสื่อถึงพลัง ความงาม และการมีอยู่ของความหลากหลายอย่างสง่างาม พร้อมเปิดพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นหมุดหมายสุดไอคอนนิกของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย• Happy Pride Month– Born Juicy! - ตื่นตาตื่นใจไปกับโลกแห่งสีสันและความสนุกสไตล์ป๊อป-อาร์ต ผ่านการตกแต่งบรรยากาศภายในห้าง ภายใต้คอนเซปต์ Happy Pride Mont – Born Juicy! เนรมิตสเปซที่บอกเล่าความงามของความแตกต่างอย่างชัดเจน แบบจัดจ้าน มีสเน่ห์ และชีวิตชีวา พร้อมแลนด์มาร์กจุดถ่ายภาพดีไซน์เก๋ที่สะท้อนคอนเซปต์ Celebrating Inclusivity ที่ห้างเซ็นทรัลชิดลม และห้างเซ็นทรัล แอท เซ็นทรัลเวิลด์• Love with Pride Parade 2025 - วันเสาร์ที่ 31 พ.ค. 68 – พบกับ Love with Pride Parade 2025 พาเหรดเต็มรูปแบบปีแรกของเซ็นทรัลพัฒนาร่วมกับห้างเซ็นทรัลสุดยิ่งใหญ่ ณ ลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์พร้อมขบวนพาเหรดจากองค์กรพันธมิตรชั้นนำ และโชว์สุดเซอร์ไพรส์ Extravaganza Performance Showจาก Muse by Metinee x House of HEALS เหล่า Drag Queen ตัวแม่แห่งวงการ และลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม มาร่วมสร้างสีสัน พร้อมโชว์สุดพิเศษจาก 2 สาวสุดฮอต “ฟรีน–เบ็คกี้” ร่วมสร้างสีสันในงาน “centralwOrld Love with Pride 2025” ท่ามกลางคนบันเทิงหลายร้อยชีวิตที่พร้อมใจเดินแบบสนับสนุนความเท่าเทียม เปลี่ยนพื้นที่ใจกลางราชประสงค์ ให้เป็นจุดฟินาเล่สุดยิ่งใหญ่• Central x Mastercard: Love Wins in Every Colour - ร่วมเติมเต็มประสบการณ์ช้อปสุดพิเศษในช่วง Pride Month ด้วยกิจกรรมความร่วมมือระหว่าง Central และ Mastercard ที่จัดเต็มด้วยของที่ระลึกสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่ทั้งคิ้วต์และมีความหมาย• Pride Bead Bracelet - รับฟรี! สร้อย Pride Bead Bracelet ดีไซน์พิเศษ เมื่อช้อปผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดครบตามเงื่อนไข พร้อมสนุกกับกิจกรรม DIY ที่คุณสามารถดีไซน์สร้อยในแบบ “You Do You”• Pride Popsicle - รับฟรี! ไอศกรีมแท่งสีรุ้งเย็นฉ่ำ เติมสีสันแห่งความเท่าเทียมแบบฟินๆ เมื่อช้อปผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดครบตามเงื่อนไข• Pride Fan Giveaway - รับฟรี! พัด Pride Fan ลายลิมิเต็ดเฉพาะผู้ที่แต่งกายธีม Pride ในวันที่ 31 พ.ค. 68 พร้อมข้อความชวนยิ้มแฝงพลังบวก• Pride DJ Vibes - เพลิดเพลินไปกับเสียงเพลงจากดีเจชื่อดัง ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนมาสร้างความบันเทิงตลอดงาน• Central Take You In Pride - มอบประสบการณ์ในเดือน pride month ตามสาขาต่างๆ กับกิจกรรม Central Take You In Pride ด้วยการสนับสนุนจากแบรนด์ความงามต่างๆ มาร่วมให้บริการลูกค้า อาทิ บริการแต่งหน้าtouch-up ตรวจสภาพผิว และปรนนิบัติผิว อาทิ Clarins, Covermark, Estée Lauder, Kanebo, Lancôme, Laura Mercier , Revlon, Shiseido, SK-II, Sisley, Sulwhasoo และ THREE• กิจกรรมพิเศษในภูเก็ต Central Pride Month @ Phuket – A Coastal Celebration of Colour - ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ Phuket Pride Week 2025 ด้วยขบวนพาเหรดริมทะเล การแสดงศิลปวัฒนธรรม และกิจกรรม community-based ระหว่างวันที่ 2 – 8 มิ.ย. 25 ณ หาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต เตรียมพบกับเทศกาล Central Pride Festival 2025 ที่ยกความสนุก ศิลปะ และพลังแห่งความเท่าเทียมไปสู่ชายหาด ในธีม “Be You, Be Equality - Be Yourself...Create Equality Together.”งานนี้คือการหลอมรวมความหลากหลายเข้ากับบรรยากาศสุดยูนีคของภูเก็ต พร้อมกิจกรรมไฮไลต์มากมาย ไม่ว่าจะเป็น….• วันที่ 2–4 มิ.ย. 68 : กิจกรรม Beach Volleyball Tournamentแมทช์เด็ดริมทะเลที่ผสมผสานกีฬา ความสนุก และการแสดงพลังแบบ Proud & Playful• วันที่ 4 มิ.ย. 68 : กิจกรรม Pride Talk Volume IIเซสชันเสวนาเปิดมุมมองใหม่ โดยวิทยากรหลากหลายวงการที่จะพูดคุยเรื่อง LGBTQIA+ อย่างเข้มข้นและอินสไปร์สุด ๆ• วันที่ 6 มิ.ย. 68 : กิจกรรม Miss Queen Andaman Power 2025ร่วมฉลองครบรอบ 10 ปีของพลังความงามบนเวทีที่รวมทั้งความกล้าและการเฉลิมฉลองในตัวตน• วันที่ 8 มิ.ย. 68 : กิจกรรม Pride Parade @ Patong Beachเดินขบวนร่วมใจริมชายหาดสายรุ้งที่เปล่งประกายที่สุดแห่งปี พร้อมบีตส์ดนตรีสนุก ๆ และสีสันแบบ All-Outนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมสุดพิเศษอีกมากมาย อาทิ พื้นที่แสดงงานศิลปะร่วมสมัย มุมถ่ายรูปดีไซน์ยูนีค และเวิร์กชอปที่ร่วมกันสร้างบทสนทนาแห่งความเข้าใจ และการตกแต่งพื้นที่ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กสำหรับนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติที่เดินทางมาร่วมเฉลิมฉลองเดือนแห่งความภาคภูมิใจเพื่อส่งต่อพลังให้ทุกคน “Be Seen - ให้โลกได้เห็นว่าคุณคือใคร Be Loved – เพราะทุกคนสมควรได้รับความรัก และ Be Proud - จงภาคภูมิใจในสิ่งที่คุณเป็น เพราะความหลากหลายคือพลังอันยิ่งใหญ่”พร้อมเอาใจสายช้อปกับโปรโมชันพิเศษสำหรับผู้ถือบัตร Master Card ไม่ว่าจะเป็น…• รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล มูลค่า 1,000 บาท เมื่อช้อปครบ 10,000 บาทต่อเซลส์สลิป (จำกัด 100 สิทธิ์ตลอดรายการ)เมื่อช้อประหว่างวันที่ 31 พ.ค. - 30 มิ.ย. 68 ที่ห้างเซ็นทรัลป่าตอง และห้างเซ็นทรัล ภูเก็ต ฟลอเรสต้า• รับ 1 สิทธิ์ชิงโชค ลุ้นรับทริปเที่ยวฮ่องกง แบบ Exclusive 3 วัน 2 คืน รวมทั้งหมด 5 รางวัล (รางวัลละ 2 ท่าน)เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ดครบทุก 3,000 บาท ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ระหว่างวันที่ 23 พ.ค. - 31 ก.ค. 68ตามเงื่อนไขที่กำหนดไม่ว่าคุณจะเป็นใคร ขอเพียงเป็นตัวของตัวเองอย่างภาคภูมิใจและเปล่งประกาย! มาร่วมเฉลิมฉลอง Pride Month กับแคมเปญ “Central Pride Month 2025” ตลอดเดือนมิ.ย. 68 นี้ ได้ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Page : Central Department Store คลิก https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore