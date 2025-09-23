“ตู–ต้นตะวัน” นั่งแท่น Brand Muse คนแรกของ KATE ประเทศไทย

“KATE ร่วมกับ EVEANDBOY และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จัดงาน ‘LIGHTS ON SHADOW’ Event นำทีม Brand Muse ‘ตู–ต้นตะวัน’ เผยสไตล์อันเป็นเอกลักษณ์ Cool & Sharp พร้อมอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง เก่ง–น้ำปิง, มาร์ค และจัมโม่ ตอกย้ำกลยุทธ์เจาะ Gen Z กับกิจกรรมเอ็กซ์คลูซีฟเพียบ!”
ในครั้งนี้ KATE เปิดตัวแคมเปญ “LIGHTS ON SHADOW” เพื่อนำเสนอปรัชญา Shadow Enhancing Makeup หรือ เมคอัพด้วยเงา ที่ช่วยขับเสน่ห์ให้โดดเด่น สร้างมิติชัดทุกองศา เปลี่ยนเงามืดให้กลายเป็นแสงสว่าง ถ่ายทอดความงามที่มีมิติอย่างแท้จริง โดยใช้เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของญี่ปุ่นอย่าง “แอนิเมะ” และ “ดนตรี” เป็นหัวใจหลักของการสื่อสารและยังได้ร่วมมือกับพันธมิตรสำคัญอย่าง EVEANDBOY ผู้นำด้านบิวตี้รีเทล และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ แลนด์มาร์กยอดนิยมของกรุงเทพฯ ที่ร่วมช่วยยกระดับประสบการณ์งานอีเวนต์ให้สมบูรณ์แบบ พร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ ที่พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจด้านความงามไปสู่ผู้บริโภคอย่างกว้างขวาง
สำหรับ ประเทศไทย ด้วยความเปิดกว้างทางวัฒนธรรมและความนิยมในความงามแบบญี่ปุ่น จึงถูกวางให้เป็น ตลาดยุทธศาสตร์สำคัญและประเทศต้นแบบของ KATE ในอาเซียน และในเส้นทางสำคัญครั้งนี้ KATE เปิดตัวแคมเปญ “LIGHTS ON SHADOW” พร้อมแนะนำ “ตู–ต้นตะวัน ตันติเวชกุล” นักแสดงรุ่นใหม่ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ความมั่นใจ และคาแรกเตอร์ Cool & Sharp ในฐานะ มิวส์ชาวไทยคนแรกของ KATE ผู้ถ่ายทอดปรัชญา “Enhancing Beauty Through Light and Shadow” ได้อย่างสมบูรณ์แบบ
ในงานครั้งนี้ถือเป็นการร่วมมือกันครั้งแรกระหว่าง KATE แบรนด์เครื่องสำอางอันดับหนึ่งจากญี่ปุ่น EVEANDBOY บิวตี้สโตร์อันดับ 1 ของเมืองไทย และ เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางกะปิ จัดกิจกรรม KATE TOKYO "LIGHTS ON SHADOW" EVENT เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายได้เข้ามาทดลองสินค้าในกลุ่ม LIGHTS ON SHADOW ไม่ว่าจะเป็น การเปิดตัวของ Brand Muse ในประเทศไทย ตู-ต้นตะวัน ตันติเวชกุล, กิจกรรมพิเศษจาก มาร์ค- จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์ นักแสดงชื่อดังจากเรื่อง ซีรีส์เรื่อง “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners” ที่มาพร้อมกับ JUMMO (จัมโม่) คาแรคเตอร์ตัวแทนแฟนคลับของ จูเนียร์-มาร์ค, กิจกรรมเวิร์คช็อป “Makeup Demonstration” จากอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดัง อายตา (Eyeta) และ กิจกรรมจากนักแสดงดาวรุ่ง จากซีรีย์เรื่อง “เขมจิราต้องรอด” เก่ง-หฤษฎ์ บัวย้อย และ น้ำปิง-นภัสกร ปิงเมือง
ภายในงาน ‘ตู–ต้นตะวัน ตันติเวชกุล’ นักแสดงสาวรุ่นใหม่ที่มีสไตล์และคาแรกเตอร์อันเป็นเอกลักษณ์ สะท้อนเสน่ห์ Cool & Sharp ได้รับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการในฐานะ Brand Muse คนแรกของ KATE ประเทศไทย เพื่อถ่ายทอดแนวคิด ‘เสริมความงามผ่านแสงและเงา’ ผ่านมุมมองที่ทั้งลึกซึ้งและเข้าถึงได้
ตูยังได้กล่าวถึงความสำคัญของมิติบนใบหน้าเมื่อต้องอยู่หน้ากล้องว่า “กล้องและแสงมักทำให้รายละเอียดบนหน้าเราดูหายไป เพราะมันเก็บมิติสู้ตาเปล่าไม่ได้ เมคอัพจึงเป็นผู้ช่วยสำคัญที่เติมชีวิตชีวา เพิ่มมิติ และช่วยให้ภาพออกมาดูดีขึ้นจริงๆ ค่ะ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรามั่นใจ ภาพที่ออกมาก็จะยิ่งดูดี”
แนวคิดของ KATE ที่ว่า “เสริมความงามผ่านแสงและเงา” ได้ถูกสะท้อนผ่านมุมมองของ ตู–ต้นตะวัน อย่างชัดเจนว่า “แนวคิดการ เสริมความงามผ่านแสงและเงา เป็นสิ่งที่ทรงพลังและสามารถส่งต่อพลังบวกให้กับผู้ใช้ได้อย่างมาก เพราะการใช้แสงและเงาในการแต่งหน้า ไม่ได้หมายถึงการเปลี่ยนรูปลักษณ์ แต่คือการขับเน้นจุดเด่นเฉพาะของแต่ละคนให้ชัดเจนขึ้น ถือเป็นการยอมรับและเฉลิมฉลองความเป็นตัวเอง ผ่านศิลปะแห่งการแต่งหน้า เหมือนเป็นการยืนยันว่า เราไม่จำเป็นต้องเหมือนใคร แต่สามารถโดดเด่นได้ในแบบของเราเอง”
บทบาทของ “ต้นตะวัน” ในแคมเปญนี้ จึงไม่เพียงแค่เป็นตัวแทนของแบรนด์ แต่ยังสะท้อนแก่นแท้ของแนวคิด “LIGHTS ON SHADOW” อย่างแท้จริง และยังเป็นผู้ส่งต่อแนวคิดอันทรงคุณค่าของ KATE ให้เข้าถึงผู้คนในวงกว้างอย่างลึกซึ้ง
นอกจากกิจกรรมสุดพิเศษจากศิลปิน สำหรับเหล่าแฟนคลับและผู้โชคดี ภายในงานยังมีกิจกรรมให้ร่วมสนุกอีกมากมาย อาทิเช่น Makeup Station ที่จัดเต็มด้วย Tester ให้ได้ทดลองจริงอย่างจุใจ จากคอลเลคชัน “LIGHTS ON SHADOW” เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ค้นพบมิติใหม่แห่งความงามด้วยตัวเองอย่างแท้จริง, กิจกรรมสะสม “SHADON” สแตมป์ เพื่อรับผลิตภัณฑ์ LIP MONSTER ขนาดทอลอง หรือมุมถ่ายภาพสวยงามรอบงาน เรียกได้ว่านอกจากจะได้เทคนิคเมคอัพแสงและเงาที่สามารถนำไปใช้ได้จริงยังได้รับของรางวัลสุดพิเศษติดมือกลับไปกันอีกด้วยแน่นอน