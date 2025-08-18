แขกรับเชิญล้นเวที! “จูเนียร์-มาร์ค” เสิร์ฟความฮ็อบจนเต็มอิ่มฟินขั้นสุด จัดเต็มทุกโชว์ครบทุกโมเมนต์ทั้ง 2 วัน ในงาน “Junior Mark ShineRise FANCON”

เต็มอิ่มเกินบรรยาย สำหรับคอนเสิร์ต “Junior Mark ShineRise FANCON” ที่แฟนๆ รอคอย และสร้างปรากฏการณ์บัตร Sold out ทั้ง 2 รอบ หลังเปิดขายบัตรเพียงไม่นาน สำหรับ คู่จิ้นเคมีเปล่งประกาย “จูเนียร์ ปณชัย ศรีอาริยะรุ่งเรือง” และ “มาร์ค จิรันธนิน ตรัยรัตนยนต์” หรือที่แฟนๆ ตกหลุมรักจากบทบาท “พี่ไฟฟ้า” และ “น้องไวน์” สายสัมพันธ์ความรักสุดลงตัว ในซีรีส์วัยรุ่นคุณภาพสุดปัง “สายรหัสเทวดา Perfect 10 Liners” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ที่จับมือ ส่งความสุขเติมความฮ็อบจนเต็มอิ่มขั้นสุด กับช่วงเวลาที่แสนพิเศษ โชว์เต็มรูปแบบและสเปเชียลโชว์ สุดเซอร์ไพร์สจากเกสต์รับเชิญพิเศษ ทั้ง 2 วัน “ฟอส จิรัชพงศ์ ศรีแสง, บุ๊ค กษิดิ์เดช ปลูกผล, เกรท สพล อัศวมั่นคง, ซิง หฤษฎ์ ชีวการุณ, แจน พลอยชมพู ศุภทรัพย์, วง Serious Bacon” บนเวทีแสงสีเสียง ตระการตาครบรสทุกโมเมนต์ จนแฟนๆ จะเครซี่ทั้งอินและฟินหนักมาก สร้างกระแสร้อนแรงบนโลกโซเชียล จนทำให้ #JuniorMarkFanconD1 และ #JuniorMarkFanconD2 พุ่งขึ้น X TRENDS “อันดับ 1” ของโลก และประเทศไทย, มาเลเซีย รวมถึงอันดับอื่นๆ ในอีกหลายพื้นที่ทั่วโลก โดยทั้งสองวันมียอดโพสต์สูงกว่า 2.62 ล้านโพสต์ การันตีความฮอตฮิตชนิดแรงไม่หยุดฉุดไม่อยู่ของทั้งคู่ ที่เรียกได้ว่าสร้างความประทับใจทั้งแฟนๆ ชาวไทยและอินเตอร์แฟน ที่ได้รับชมพร้อมกันทั่วโลกแบบเรียลไทม์ ในรูปแบบ Live Streamimg ผ่านทาง “TMM LIVE” เมื่อวันจันทร์ที่ 11 และอังคารที่ 12 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ ยูเนี่ยน ฮอลล์ ชั้น F6 ศูนย์การค้ายูเนี่ยน มอลล์
เปิดเวทีอย่างอลังการกับพาร์ทแรก “First Light” แสงแรกของกันและกัน ด้วยความสดใสของพระอาทิตย์และความอบอุ่นละมุนของพระจันทร์ จาก “จูเนียร์-มาร์ค” กับเพลง “ร้อนของ” และ “อยากมีแฟนแล้ว” จากนั้นส่งต่อเข้าพาร์ทที่สองบิ้วอารมณ์คนดูให้อินขึ้นไปอีกกับ “Reflection Twins” เราในมุมของกันและกัน กับ 3 เพลงรวด “เพลงรัก, Understand, มากกว่าที่รัก” สร้างบรรยากาศหวานๆ ด้วยโคมไฟแสงสลัว จัดเต็มความโรแมนติก มาถึงพาร์ทที่สาม “My Golden Hour” เวลาแสนพิเศษของฉัน “มาร์ค” มาในลุคเท่ๆ โชว์โซโลกีต้าร์ และเมดเล่ย์เพลงร็อคอกหัก 5 เพลงรวด “ผิดที่ไว้ใจ, ทนพิษบาดแผลไม่ไหว, เหนื่อยไหมหัวใจ, คุกเข่า, ยาพิษ” ทางด้าน “จูเนียร์” เปลี่ยนฟิลเป็นซอฟต์ร็อค ในเพลง “9 นาฬิกา” และโชว์สุดพิเศษที่ตั้งใจเลือกมามอบให้คุณแม่เป็นของขวัญวันแม่ “Hello mama, ทางกลับบ้าน” สะกดแฟนๆ ทั้งฮอลล์ จากนั้นเสียงกรี๊ดดังสนั่นยาวๆ เมื่อเปิดตัวแขกรับเชิญสุดพิเศษ พี่ชายที่แสนน่ารัก “เกรท” โชว์คู่กับ “มาร์ค” ในเพลง “ขอโทษที่ติดต่อไป” และ “แผลเป็น” ส่วน “จูเนียร์” ไม่น้อยหน้าเปลี่ยนโหมดสดใสกอดคอ “Serious Sacon” โชว์เพลง “เธอๆ เพื่อนเราชอบ” และ “คนมันรัก” ในวันแรก ส่วนวันที่สองก็ฟูลฟิลใจไม่แพ้กัน แฟนๆ ได้ฟินเบอร์แรงกับโชว์สุดเอ็กซ์คลูซีฟจาก “ซิง, แจน, ฟอส, บุ๊ค” ที่ขนเพลงฮิตมาเสริ์ฟแฟนๆ ครบรส “จูเนียร์-มาร์ค-ซิง” กับเพลง “ไม่รู้จะอธิบายยังไง” “จูเนียร์-มาร์ค-แจน” กับเพลง “เปลี่ยนคะแนนเป็นแฟนได้ไหม” จากนั้น “มาร์ค” ขอสลับโหมดชั่วคราวโชว์คู่กับ “ฟอส” เพลง “ระหว่างที่รอเขา” ก่อนจะที่ทั้ง 6 คน “จูเนียร์, มาร์ค, ฟอส, บุ๊ค, ซิง, แจน” พร้อมใจกันจัดหนักโชว์เพลง “แดงกับเขียว” จนแฟนๆ ไม่ต้องพักหายใจกันเลย แถมกรี๊ดกันต่อไม่หยุด เมื่อมีแขกพิเศษที่มาร่วมชมอย่าง “เต ตะวัน วิหครัตน์, นิว ฐิติภูมิ เตชะอภัยคุณ” ขึ้นเวทีไปร่วมพูดคุยเรียกรอยยิ้มและเสียงหัวเราะลั่นฮอลล์
มาถึงพาร์ทที่สี่ “Midnight Rhythm” จังหวะของหัวใจใต้แสงจันทร์ “จูเนียร์-มาร์ค” สาดความสนุกเต้นเข้าขาในเพลง “ทดลองรัก” ปาความน่ารักใส่ด้วยเพลง “อย่าน่ารักเกิน” และโชว์เซ็กซี่เล็กๆ พอให้แฟนๆ ได้กรี๊ดและหายใจไม่ทั่วท้องในเพลง “ดวงจันทร์กลางวัน” ส่วนพาร์ทที่ห้า “Afterglow Jam” ปาร์ตี้ระหว่างแสงอาทิตย์กับพระจันทร์ จุดไฟลุกด้วยเพลงร็อค “Tell Me The Name” จาก “มาร์ค” และแร็พสุดเจ๋งของ “จูเนียร์” เพลง “ANTLY” สะกดคนดูจนเกือบลืมหายใจ ก่อนจะมาสนุกสนานกันต่อกับเพลง “เช้าไม่กลัว” และ “Tick Tock” มาถึงพาร์ทสุดท้ายพาร์ทที่หก “Endless Light” แสงที่ไม่มีวันจาง “จูเนียร์-มาร์ค” จับมือกันเปล่งประกายระยิบระยับในเพลง “ไม่เปลี่ยนเลย” เรียกเสียงกรี๊ดสนั่นฮอลล์
“จูเนียร์-มาร์ค” กล่าวของคุณทุกคนด้วยความซาบซึ้งใจจนมีน้ำตาว่า “การมีแฟนคอนหนึ่ง ครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย ต้องฝึกซ้อมเข้มข้น ต้องมีผู้ใหญ่ที่ให้โอกาส มีสปอนเซอร์สนับสนุน มีแฟนคลับที่ดีเป็นกำลังใจ ถึงจะเกิดเป็นแฟนคอนได้ ขอบคุณทุกคนที่ทำให้มีวันนี้ ขอบคุณจริงๆ ครับ ขอบคุณ GMMTV ผู้ใหญ่ทุกท่านที่เชื่อใจ เชื่อความสามารถและศักยภาพในตัวของพวกเราทั้งคู่ ขอบคุณทีมงานทุกคนที่ทำให้แฟนคอนของเราสวยงามขนาดนี้ ขอบคุณแฟนๆ ทุกคนที่คอยสนับสนุนพวกเรามาตลอด ดีใจที่เราสองคนได้มีแฟนคอนครั้งแรกด้วยกัน อยากให้เป็นความทรงจำที่ดีของทุกคน ถ้าไม่มีทุกคนก็ไม่มีพวกเราในวันนี้ ขอบคุณทุกคนจากใจอีกครั้งครับ” ก่อนจะร่วมถ่ายภาพร่วมกันเก็บเป็นความทรงจำดีๆ และปิดท้ายด้วยเพลง “ชอบแบบนี้” จาก “จูเนียร์-มาร์ค” เรียกว่าทำเอาแฟนๆ ใจฟูทุกโมเมนต์ทั้ง 2 วันเต็ม เดินทางกลับบ้านด้วยความทรงจำดีๆ และประทับใจไม่รู้ลืม