DFSK E5 Plus เอสยูวีปลั๊กอินไฮบริด 7 ที่นั่ง ราคาทางการ 799,999 บาท

DFSK E5 Plus เอสยูวีขุมพลัง Plug-in Hybrid 1.5 ลิตร ห้องโดยสาร 7 ที่นั่ง ขับขี่ไฟฟ้าล้วนไกลสุด 129 กม. (WLTP) ราคาจำหน่ายทางการ 799,999 บาท
บริษัท เอดิสัน อีวี จำกัด (Edison EV Co., Ltd.) ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้า แบรนด์ DFSK อย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ประกาศเปิดตัว DFSK E5 Plus อย่างเป็นทางการในงานมหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42 โดยมี 2 รุ่นย่อยให้เลือก คือ รุ่น Comfort ขนาดแบตเตอรี่ 18.4 kWh เริ่มต้น 799,999 บาท และรุ่น Smart ขนาดแบตเตอรี่ 25.3 kWh เริ่มต้น 859,999 บาท (ราคาขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่ง)
DFSK E5 Plus ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 218 แรงม้า (PS) หรือ 160 กิโลวัตต์ แรงบิดสูงสุด 330 นิวตัน-เมตร ทำงานคู่กับเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 8 วินาที ความเร็วสูงสุด 180 กม./ชม.
ระบบไฮบริดของ DFSK E5 Plus มีทั้งสิ้น 4 โหมด ได้แก่ Pure Electric Priority, Fuel Priority, Smart Mode และ Mandatory Pure Electric Mode พร้อมแบตเตอรี่ LFP ขนาดความจุ 25 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 129 กม. ตามมาตรฐาน WLTP (อ้างอิงจากรุ่น Comfort 7 ที่นั่ง โดยขนาดแบตเตอรี่และระยะทางขับขี่จะขึ้นอยู่กับแต่ละรุ่นย่อย)
ตัวถังมีขนาดความยาว 4,760 มม. ความกว้าง 1,865 มม. ความสูง 1,710 มม. และความยาวฐานล้อ 2,785 มม. ติดตั้งช่วงล่างด้านหน้าแบบ MacPherson Strut และด้านหลังแบบ Multi-link พร้อมระบบโช้กอัปปรับความหนืดอัตโนมัติ FSD (Frequency Selective Damping)
ห้องโดยสารของ DFSK E5 Plus ติดตั้งหน้าจอสัมผัส Full HD ขนาด 15.6 นิ้ว และมาตรวัดดิจิทัลขนาด 8.8 นิ้ว ระบบเสียงพรีเมียมลำโพง 13 ตำแหน่ง พร้อมลำโพงเพดานและแอมปลิฟายเออร์แยกอิสระ รองรับ Apple CarPlay / Android Auto รวมถึง Petal Maps, Spotify และ YouTube ติดตั้งที่ชาร์จไร้สาย 50W และช่องจ่ายไฟ USB สูงสุด 66W
ระบบความปลอดภัยติดตั้งถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง ระบบช่วยเหลือการขับขี่ (ADAS) เช่น ACC, AEB, LKA และ Traffic Jam Assist ทำงานผ่านเรดาร์ Millimeter-wave, เซนเซอร์อัลตราโซนิก และกล้อง 5 ตัวรอบคัน พร้อมระบบกล้องมองภาพ 360 องศา ที่มีฟังก์ชันมองทะลุใต้ท้องรถ Transparent Chassis เป็นต้น
ทั้งนี้ ลูกค้าที่พรีออเดอร์ DFSK E5 Plus ภายในงานมอเตอร์เอ็กซ์โป 2025 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน - 10 ธันวาคม 2568 จะได้รับแพ็กเกจพิเศษรวมถึงประกันภัยชั้น 1 ฟรี 1 ปี