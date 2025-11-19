อาวดี้ จัดหนัก ดีลแรงสุดรับงาน Motor Expo ก่อนภาษีขึ้นปีหน้า

อาวดี้ ประเทศไทย รุกสร้างความคึกคักและความร้อนแรงให้กับตลาดรถยนต์พรีเมียม ประกาศ “Audi Motor Expo Campaign” เริ่มแล้ววันนี้ เผยจัดแคมเปญและข้อเสนอพิเศษให้ลูกค้าเป็นเจ้าของสุดยอดยนตรกรรมพรีเมียม Audi ทุกรุ่น ทุกเชกเมนต์ ในราคาดีที่สุดแห่งปี ก่อนปรับราคาขึ้นตามภาษีสรรพสามิตใหม่ในปี 2569 พร้อมยืนยัน นี่คือ “โอกาสสุดท้ายของปี” ก่อนปีหน้าราคาขึ้นแทบทุกรุ่น
อาวดี้ เชื่อมั่นว่าแคมเปญ Audi Motor Expo 2025 ซึ่งเริ่มแล้วตั้งแต่วันนี้ จนถึงช่วงงานมหกรรมยานยนต์ Motor Expo 2025 จะได้รับความสนใจจากลูกค้าอย่างล้นหลาม โดยเฉพาะยนตรกรรมสปอร์ตพรีเมียม Motor Expo 2025 ไอคอนยอดนิยมตลอดกาล ทั้งนี้สำหรับความพิเศษของแคมเปญ #AudiMotorExpo ที่พลาดแล้วอาจพลาดเลย
1. ราคาดีที่สุดแห่งปี โดยลูกค้าที่จองและซื้อ Audi ทุกรุ่น จะได้สิทธิ์ราคาพิเศษ ก่อนภาษีสรรพสามิตใหม่ซึ่งจะเริ่มต้นในวันที่ 1 มกราคม 2569 ส่งผลทำให้ต้องมีการปรับราคาบางรุ่นสูงขึ้นหลายแสนถึงล้านบาท
2. ครอบคลุมทุกเซกเมนต์ อาวดี้ ประเทศไทย จัดข้อเสนอพิเศษ ให้ยนตรกรรมทุกเซกเมนต์ และทุกรุ่นยอดนิยม มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยขับขี่ล้ำสมัย และเทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ดังเช่น ยนตรกรรมไอคอนยอดนิยมของ AUDI อย่าง TT Coupé, A5 edition one, รถไฟฟ้า e-tron เจเนอเรชั่นล่าสุด Q6 และ Q8 e-tron ที่มาพร้อมเทคโนโลยีทันสมัยและสมรรถนะเหนือระดับ
3. ข้อเสนอเดียวกับงาน Motor Expo ที่ไม่ต้องรอ และให้ความคุ้มค่าสุดๆ โดยลูกค้าสามารถจอง ทดลองขับ และเป็นเจ้าของอาวดี้รุ่นต่างๆ ได้ที่โชว์รูม Audi ทั่วประเทศ
กลุ่มเทคโนโลยีไฟฟ้า กับข้อเสนอพิเศษส่วนลดสูงสุด 1,100,000 บาท
• Q6 e-tron Performance ราคา 3,699,000 บาท
• Q8 e-tron 55 quattro Black Edition ราคา 4,399,000 บาท
Plug-in Hybrid รถเอนกประสงค์พรีเมียม เป็นทางเลือกที่ลงตัวสำหรับไลฟ์สไตล์วันนี้ ภายใต้ผสมผสานระหว่างเครื่องยนต์สันดาปและมอเตอร์ไฟฟ้า กับข้อเสนอพิเศษส่วนลดสูงสุด 1,200,000 บาท
• A7 Sportback 55 TFSI e quattro S line ราคา 4,300,000 บาท
• A7 Sportback 55 TFSI e quattro S line Black Edition ราคา 4,600,000 บาท
• A8 L 60 TFSI e quattro Prestige S line ราคา 5,999,000 บาท
• Q8 60 TFSI e quattro S line Black Edition ราคา 5,199,000 บาท
• Q5 Sportback 55 TFSI e quattro S line Black Edition ราคา 3,690,000 บาท
รุ่นยอดฮิตกับข้อเสนอสุดพิเศษส่งท้ายปี
• TT Coupé Final Icon Black ดอกเบี้ย 0% 7 ปี ผ่อนเพียงเดือนละ 29,992 บาท
• A5 Coupé 40 TFSI S line edition one ราคา 2,599,000 บาท
นอกจากนี้ High-Performance RS Series (3,000 cc ขึ้นไป) สมรรถนะสูงที่มาพร้อมเครื่องยนต์ 3,000 cc ขึ้นไป ซึ่งอาวดี้ ประเทศไทย คาดว่าจะมีการปรับราคาในกลุ่มนี้ขึ้นทุกรุ่น โดยบางรุ่นอาจต้องปรับราคาขึ้นสูงสุดถึง 2–3 ล้านบาท จึงเป็นโอกาสสุดท้ายของปีจริงๆ ชวนให้ รีบจองและรับข้อเสนอ Audi Motor Expo 2025 ก่อนพลาด กับราคาต่อแรงม้าที่คุ้มที่สุด
• RS 6 Avant quattro Performance ราคา 11,280,000 บาท
• RS 7 Sportback quattro Performance ราคา 11,280,000 บาท
• RS Q8 quattro Performance ราคา 13,590,000 บาท
ความโดดเด่นของแบรนด์ Audi ที่สร้างความแตกต่างและสร้างความมั่นใจความไว้วางใจให้ลูกค้ามาอย่างต่อเนื่อง คือเป็นแบรนด์ระดับพรีเมียมที่ได้รับการยอมรับระดับโลก โดยรถยนต์ Audi ที่นำเข้ามาจำหน่ายทุกคันเป็นรถยนต์ที่ประกอบนอกทั้งคัน การันตีคุณภาพมาตรฐานเยอรมันทุกรุ่น ขณะที่โชว์รูมและศูนย์บริการ อาวดี้ ประเทศไทย ทุกแห่งยังได้รับการยอมรับถึงคุณภาพมาตรฐานทั้งด้านการขายและบริการหลังการขาย ที่เน้นการบริการเหนือระดับ พร้อมสร้างความคุ้มค่าระยะยาว และสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้ลูกค้า ยืนยันด้วยรางวัลคุณภาพมาตรฐานจาก Audi AG ที่มอบให้ อาวดี้ ประเทศไทย มาอย่างต่อเนื่อง
แคมเปญ Audi Motor Expo 2025 คือโอกาสทองของลูกค้า ก่อนปรับราคาขึ้นตามภาษีใหม่ในต้นปีหน้า โดยลูกค้าสามารถมาชม ทดลองขับ และจอง Audi ทุกรุ่น ที่โชว์รูม Audi ทั่วประเทศ และชมรถอาวดี้คันจริงได้ที่ บูธ Audi (B05) ภายในงาน Motor Expo 2025 ที่อาคารชาเลนเจอร์ อิมแพ็ค เมืองทองธานี ตั้งแต่วันที่ 29 พ.ย. – 10 ธ.ค. 2025
ลูกค้าที่ออกรถอาวดี้ทุกรุ่นได้รับการดูแลจาก Audi Protection การรับประกันรถใหม่ 5 ปี หรือระยะทาง 150,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน รถไฟฟ้า e-tron และรถ Plug-in Hybrid Audi ใหม่ทุุกรุ่นรับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กิโลเมตร แล้วแต่ระยะใดถึงก่อน