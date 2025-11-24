GWM เปิดตัว “WEY G9” ลักชัวรี่ MPV ไฮบริด วิ่งไกลกว่า 1,000 กม. เผยราคา 28 พ.ย. นี้

GWM (Thailand) ประกาศเปิดตัว WEY G9 ลักชัวรี่ MPV ระดับไฮเอนด์ ชูจุดเด่นสำคัญของรุ่นนี้คือ ระบบขับเคลื่อน Hi4 Technology ไฮบริดขับเคลื่อนสี่ล้ออัจฉริยะ ผสานพลังจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าคู่ เพื่อมอบสมรรถนะที่มั่นคง ทรงพลัง และรองรับทุกสภาพถนน พร้อมระบบปฏิบัติการ Coffee OS 3.3 ที่เชื่อมต่อทุกฟังก์ชันในรถด้วย AI อัจฉริยะ
WEY G9 ถูกจัดเป็น New-Generation Luxury MPV อย่างแท้จริง สะดวกสบายด้วยเบาะแถวสอง Zero-Gravity Seat พร้อมระบบนวดและระบายอากาศ ให้ประสบการณ์ผู้บริหารเต็มรูปแบบ โดยในตลาดจีน WEY MPV ทำยอดขายกว่า 10,000 คันในเดือนตุลาคม 2568 ก้าวขึ้นเป็นอันดับหนึ่งของเซกเมนต์ สะท้อนความเชื่อมั่นด้านเทคโนโลยี คุณภาพ และความหรูหรา
ไฮไลต์: ขุมพลัง Hi4 Technology ครั้งแรกของโลกใน MPV ของ GWM ระบบ Hi4 (Hybrid Intelligent 4WD) ผสาน 3 แหล่งพลังงาน: เครื่องยนต์ 1.5 ลิตรเทอร์โบ + มอเตอร์คู่หน้า–หลัง ,9 โหมดการทำงาน: ครอบคลุมตั้งแต่ EV Mode, ไฮบริด, ขับตรงด้วยเครื่องยนต์ จนถึงโหมดฟื้นพลังงานทั้งสองเพลา ,iTVC ควบคุมแรงบิดอัจฉริยะ เปลี่ยนแรงบิดหน้า–หลังได้เร็วเพียง 0.01 วินาที ลดการลื่นไถลและเพิ่มการยึดเกาะในทุกพื้นผิว ถือเป็นระบบที่ให้สมรรถนะระดับขับเคลื่อน 4 ล้อ แต่ใช้พลังงานเทียบเท่ารถขับเคลื่อน 2 ล้อ ,สมรรถนะเหนือชั้น วิ่งไกลกว่า 1,000 กม. ต่อการเติมหนึ่งถัง
WEY G9 ผสานกำลังจากเครื่องยนต์และมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงสูงสุด 325 kW (442 แรงม้า) แรงบิด 642 นิวตัน–เมตร พร้อมโหมด EV วิ่งไกลสูงสุด 170 กม. (NEDC) จากแบตเตอรี่ 44.28 kWh รองรับชาร์จเร็ว DC 60 kW และชาร์จ AC 6.6 kW
จุดเด่นสำคัญคือ ระยะทางการขับขี่รวมมากกว่า 1,000 กม. จากถังน้ำมันขนาด 58 ลิตร ทำให้ตอบโจทย์ทั้งผู้บริหารและครอบครัวที่ต้องเดินทางไกลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการชาร์จ
WEY G9 มาพร้อมมิติตัวรถขนาดใหญ่ 5,050 มม. เน้นเส้นสายสงบนิ่งแบบศิลปะตะวันออก ออกแบบให้ขึ้น–ลงสะดวกด้วยบันได 2 ระดับ เหมาะกับทั้งเด็กและผู้สูงอายุ พร้อมประตูท้ายไฟฟ้าแบบแฮนด์ฟรี
ภายในโปร่งโล่ง หรูหราด้วยหนัง NAPPA และเบาะแถวสอง Zero-Gravity Seat แรงบันดาลใจจาก NASA รองรับอิริยาบถแบบ “Golden Angle” ลดแรงกดและความเมื่อยล้า พร้อมระบบนวดไฟฟ้า 6 โหมด เบาะหน้าแบบปรับไฟฟ้า–นวดไฟฟ้า และเบาะแถวสามพับได้ 4:6 เสริมความสะดวกด้วย ตู้เย็นในรถ 12.5 ลิตร, ระบบไฟ Ambient 64 สี, หน้าจอ HUD, และการจัดวางพื้นที่ที่เอื้อต่อผู้โดยสารทุกแถว
รองรับคำสั่งเสียง 21 ภาษา แสดงสถานะรถ 3D เรียลไทม์ มาพร้อมแผนที่ Petal Maps Global Navigation และแอปฯ จาก GWM App Store ควบคุมรถจากระยะไกลผ่านแอป เช่น สตาร์ตเครื่อง ล็อกประตู ตั้งเวลาชาร์จ หรือเช็กแรงดันลมยาง
รุ่นนี้ยังเป็นรถ MPV รุ่นแรกในจีนที่ผ่านมาตรฐาน Zero Formaldehyde และ C-GCAP 5 ดาว ครบทุกความปลอดภัยสูงสุดด้วยฟังก์ชัน 28 รายการ โครงสร้างเหล็กกล้า 83.01% ถุงลมนิรภัย 6 ตำแหน่ง ครอบคลุมถึงแถวสาม ระบบจอดรถอัตโนมัติ 3 รูปแบบ จุดยึด ISOFIX แถวสองและสาม ,แบตเตอรี่ป้องกัน 4 ชั้นด้านข้าง 6 ชั้นด้านล่าง
GWM Thailand เตรียมนำ WEY G9 เปิดตัวอย่างเป็นทางการในงาน Motor Expo 2025 วันที่ 29 พ.ย.–10 ธ.ค. 2568
ณ บูธ GWM หมายเลข A05 อาคารชาเลนเจอร์ฮอลล์ 1–3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี พร้อมประกาศราคาในวันที่ 28 พฤศจิกายนนี้