ถล่มทลาย GEELY EX2 ยอดจองพุ่ง 1,000 คันใน 72 ชั่วโมง

บริษัท ธนบุรีนอยสเติร์น จำกัด ผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่าย GEELY อย่างเป็นทางการในประเทศไทย เผยกระแสตอบรับ GEELY EX2 พุ่งทะยานเกินคาด หลังเปิดตัวในงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายนที่ผ่านมา โดยสามารถทำยอดจองทะลุ 1,000 คันภายใน 72 ชั่วโมง ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยต่อมาตรฐานยานยนต์ไฟฟ้าระดับโลกในราคาที่คุ้มค่าสุดในตลาด
นายณรงค์ สีตลายน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กล่าวว่า “การที่ GEELY EX2 ทะลุยอดจองกว่าพันคันในเวลาอันรวดเร็ว คือสัญญาณชัดเจนว่าลูกค้าชาวไทยให้ความไว้วางใจในคุณภาพผลิตภัณฑ์ บริการ และความคุ้มค่าที่เรามอบให้ เราจะเดินหน้าพัฒนามาตรฐานใหม่ของตลาดรถพลังงานไฟฟ้า และส่งมอบประสบการณ์การเป็นเจ้าของที่ดีที่สุดในทุกมิติ”
เพื่อรองรับดีมานด์ที่พุ่งขึ้น ธนบุรีนอยสเติร์นกำลังเร่งความพร้อมในการส่งมอบรถล็อตแรกปลายเดือนธันวาคมตามกำหนด พร้อมเดินหน้าแผนขยายโชว์รูมและศูนย์บริการให้ครบ 40 แห่งในปี 2568 และเพิ่มเป็น 65 แห่งภายในปี 2569 ควบคู่บริการฉุกเฉิน 24 ชม. และการรับประกันยาวสุดในเซกเมนต์ เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้ผู้ใช้รถ EV รุ่นใหม่
ชูจุดเด่นด้านเทคโนโลยีและอุปกรณ์เหนือคู่แข่งในช่วงราคาเดียวกัน ได้แก่
-แพลตฟอร์ม Global Intelligent Electric Architecture (GEA)
-มอเตอร์ไฟฟ้า ขับเคลื่อนล้อหลัง (RWD) พร้อมช่วงล่าง Multi-link
-แบตเตอรี่ LFP 39.4 kWh วิ่งไกลถึง 395 กม. (NEDC)
-รัศมีวงเลี้ยวแคบเพียง 4.95 เมตร คล่องตัวที่สุดในคลาส
-ช่องเก็บของหน้า (Frunk) ขนาดใหญ่ 70 ลิตร
-ดีไซน์เรียบง่ายแต่ทันสมัย พร้อมระบบไฟฟ้า 11-in-1 ที่ให้สมรรถนะและการประหยัดพลังงานระดับท็อปของกลุ่มซิตี้คาร์ไฟฟ้า
ค่ายจัดแคมเปญแรงสำหรับลูกค้าที่จองภายในงาน มอเตอร์เอ็กซ์โป ครั้งที่ 42 จำนวน 2,000 สิทธิ์แรก กับ ส่วนลด 30,000 บาท
ราคาพิเศษ
-รุ่น PRO: 399,990 บาท (ปกติ 429,990)
-รุ่น MAX: 429,990 บาท (ปกติ 459,990)
สิทธิพิเศษครบชุด :รับประกันตัวรถ 6 ปี/150,000 กม. ,รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี/150,000 กม.,ประกันภัยชั้น 1 1 ปี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. 5 ปี
ลูกค้าที่ยืนยันจอง (3,999 บาทขึ้นไป) รับกระเป๋าผ้า GEELY มูลค่า 1,290 บาท และสิทธิ์ซื้อชุดอุปกรณ์ตกแต่ง GEELY EX2 ราคาพิเศษ เช่น ชุด A, ชุด C และฟิล์มลามินาในราคาพิเศษเริ่มเพียง 4,999 บาท
พบกับตัวจริงของ GEELY EX2 ที่บูธ GEELY A15 ภายในงาน Motor Expo 2025 ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน – 10 ธันวาคม 2568 ณ ชาเลนเจอร์ 1–3 อิมแพค เมืองทองธานี
รถซิตี้คาร์ EV ที่ “คุ้มจนน่าตกใจ” คันนี้ อาจเป็นหนึ่งในรุ่นที่เขย่าตลาดรถไฟฟ้าปลายปีอย่างแท้จริง