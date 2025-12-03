Hyundai x Sulwhasoo ยนตรกรรมระดับโลก หลอมรวมกับ ศิลปะความงามแบบเกาหลี

บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด จุดประกายความหรูหราในมิติใหม่ให้กับวงการยานยนต์ไทย ดึงแบรนด์สกินแคร์ระดับโลก Sulwhasoo เปิดตัวคอลแลบสุดเอ็กซ์คลูซีฟภายใต้คอนเซ็ปต์ “Hyundai: Sense of SEOUL” ในงาน มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 42 (Motor Expo 2025) ถ่ายทอดเสน่ห์และจิตวิญญาณสไตล์เกาหลี ผ่านประสบการณ์ที่เชื่อมโยงยนตรกรรมเข้ากับศิลปะความงามและวัฒนธรรมเกาหลีอย่างมีเอกลักษณ์
ความร่วมมือระหว่างสองแบรนด์ไอคอนจากเกาหลีครั้งนี้ สะท้อนภาพลักษณ์ใหม่ของฮุนได ในฐานะแบรนด์ที่หลอมรวมเทคโนโลยี วิศวกรรม และแรงบันดาลใจทางศิลปะเข้าด้วยกันอย่างลงตัว พร้อมมอบข้อเสนอพิเศษ Motor Expo 2025 ภายใต้แคมเปญ “Hyundai Deal SEOUL Good” ที่สุดแห่งดีล ฟีลเกาหลี ดอกเบี้ยต่ำ เริ่มต้น 0%* หรือ ผ่อนสบายเพียง 5,024 บาทต่อเดือน พร้อมทัพรถยนต์ฮุนไดครบทุกไลน์อัป ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ของครอบครัว ไม่ว่าจะเป็นรถอเนกประสงค์ SUV หรือรถครอบครัว MPV พร้อมทางเลือกด้านพลังงานที่หลากหลาย ทั้งเครื่องยนต์สันดาป ไฮบริด และรถยนต์
นายเจ กิว จอง ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮุนได โมบิลิตี้ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “การร่วมงานกับ Sulwhasoo ในครั้งนี้สะท้อนถึงหลักการสำคัญที่ Hyundai ยึดถือ ในการพัฒนาเทคโนโลยียานยนต์ทุกขั้นตอน นั่นคือความพิถีพิถันตั้งแต่ต้นทางของกระบวนการเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงสุดสำหรับอนาคต หลักคิดนี้คือแก่นของอุตสาหกรรมยานยนต์เกาหลี และเป็นจุดร่วมที่แข็งแกร่งระหว่าง Hyundai และ Sulwhasoo ซึ่งต่างให้ความสำคัญกับมาตรฐาน ความแม่นยำ และความเชื่อถือได้ ทั้งในด้านวิศวกรรมและศาสตร์แห่งความงาม การผสานความเชี่ยวชาญของสองแบรนด์ชั้นนำจากเกาหลีในครั้งนี้ จึงเป็นมากกว่าการทำงานร่วมกัน แต่เป็นการยกระดับประสบการณ์ผู้บริโภคผ่านนวัตกรรม วัฒนธรรม และคุณภาพที่ผ่านการออกแบบอย่างรอบด้านตามมาตรฐานระดับโลก”
บูธฮุนไดปีนี้ถ่ายทอดจิตวิญญาณของเกาหลีในทุกมิติ ภายใต้แนวคิด “Hyundai Sense of SEOUL” ที่ผสมผสานศิลปะ ความงาม และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันอย่างมีรสนิยม ไฮไลต์สำคัญคือการเปิดตัว “Scent of Hyundai x Sulwhasoo” กลิ่นซิกเนเจอร์ที่พัฒนาร่วมกับ Sulwhasoo โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Ginseng Notes อันเป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ ผสานความสดชื่นของรากโสมและความอ่อนโยนจาก ดอกโสม พร้อมเสริมความลึกซึ้งด้วย JAUM Herbal Notes จากสมุนไพรเกาหลี ทั้งหมดผ่านการตีความใหม่ให้ร่วมสมัยและสอดคล้องกับแนวคิด Holistic Beauty ก่อนหลอมรวมเข้ากับ ดีไซน์และเทคโนโลยีล้ำสมัยของ Hyundai จนเกิดเป็นประสบการณ์กลิ่นพิเศษที่สะท้อนตัวตนของเกาหลีอย่างชัดเจนและร่วมสมัย ผู้เข้าชมบูธจะสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายและเสน่ห์ของเกาหลีที่ถูกถ่ายทอดอย่างประณีต ผ่านประสบการณ์กลิ่นที่ผสานความงามแบบดั้งเดิมเข้ากับนวัตกรรมยุคใหม่ได้อย่างครบถ้วนในทุกมิติ
นอกจากนี้ ผู้เข้าชมบูธ จะได้สัมผัสกิจกรรมสุดเอ็กซ์คลูซีฟตลอดงาน ทั้ง Sulwhasoo Facial Workshop สัมผัสศาสตร์การปรนนิบัติผิวระดับพรีเมียม ผ่านเวิร์กชอปนวดหน้าสไตล์เกาหลีแบบเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมเคล็ดลับผิวยกกระชับ (29 – 30 พ.ย.), Scent of Hyundai x Sulwhasoo ประสบการณ์กลิ่นหอมสุดลักชัวรีที่สะท้อนเสน่ห์แบบเกาหลี ผ่าน Workshop การทำ Sachet ในกลิ่นที่คุณเลือกเอง (1 – 10 ธ.ค.) และมุมถ่ายภาพชุดฮันบก ชุดประจำชาติของเกาหลี สะท้อนตัวตนในแบบเกาหลีสุดสง่างาม ที่ให้ทุกคนได้สัมผัสมนต์เสน่ห์ในทุกอณูความรู้สึก
นาย จอง โอ ชเว กรรมการผู้จัดการ บริษัท อมอร์แปซิฟิค (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวว่า “โสมคือหัวใจของปรัชญาความงาม Sulwhasoo ทั้งในด้านคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ความพิถีพิถัน และพลังการฟื้นฟูที่ชาวเกาหลีให้ความสำคัญมาอย่างยาวนาน ซึ่งสะท้อนอยู่ใน Ginseng Notes และ JAUM Herbal Notes ที่เป็นเอกลักษณ์ของเรา ความหมายเดียวกันนี้สอดคล้องกับแนวทางของฮุนไดที่มุ่งพัฒนาประสบการณ์ผู้ใช้ด้วยคุณภาพและเทคโนโลยีที่รอบด้าน เราจึงนำจิตวิญญาณของโสมมาตีความใหม่ร่วมกับฮุนไดจนเป็น ‘Scent of Hyundai x Sulwhasoo’ กลิ่นที่ผสานเสน่ห์ทางวัฒนธรรมเข้ากับนวัตกรรมได้อย่างลงตัว เพื่อมอบประสบการณ์ที่ถ่ายทอดตัวตนของเกาหลีอย่างร่วมสมัย ชัดเจน และมีมิติในระดับสากล”
การร่วมมือครั้งนี้ ไม่เพียงเชื่อมโยงสองแบรนด์ระดับโลกจากเกาหลี แต่ยังตอกย้ำจุดยืนของ Hyundai ในฐานะผู้นำด้าน Mobility Solutions ที่สร้างประสบการณ์ใหม่ให้ผู้คนได้สัมผัสทั้ง เทคโนโลยี นวัตกรรม และวัฒนธรรม ไปพร้อมกัน สอดคล้องกับแนวคิด “Mobility with Emotion” และคำมั่นสัญญา “Progress for Humanity” ที่ฮุนไดตั้งใจส่งต่อให้ทุกการเดินทางมีความหมายมากกว่าที่เคย