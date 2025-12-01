'Mazda6e' ไฟฟ้าล้วน 100% เผยโฉมพร้อมเปิดจองสิทธิ์ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โป

Mazda6e รถยนต์ไฟฟ้าล้วน 100% เผยโฉมที่งานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 42 (Motor Expo 2025) พร้อมเปิดรับจองสิทธิ์ Mazda6e Premiere Package มูลค่าสูงสุด 70,000 บาท (จำนวนจำกัด)
Mazda6e เป็นรถยนต์ไฟฟ้าสไตล์ฟาสต์แบ็ก 5 ประตู สะท้อนแนวคิด New Era of Design and Utility โดยเน้นเส้นสายที่สวยงามและลื่นไหลในการออกแบบตามแนวคิด Kodo-Soul of Motion และยังคงเอกลักษณ์สมรรถนะการขับขี่ตามฉบับมาสด้าได้อย่างสมบูรณ์แบบ
Mazda6e ถูกพัฒนาโดยยึดหลักมนุษย์เป็นศูนย์กลาง มอบความเป็นหนึ่งเดียวกับตัวรถตามแนวคิด จินบะ-อิตไต มีการกระจายน้ำหนักแบบ 50:50 โดดเด่นด้วย Flying Signature กระจังหน้าแบบ Electric เอกลักษณ์เฉพาะมาสด้า พร้อมฟังก์ชั่นแสดงสถานะการชาร์จไฟ และสปอยเลอร์หลังปรับอัตโนมัติตามความเร็วรถ
ภายนอกยังถูกออกแบบด้วยประตูไร้กรอบ 4 บาน ล้ออัลลอยขนาด 19 นิ้วออกแบบตามหลักอากาศพลศาสตร์ หลังคากระจกพาโนรามา มีพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายขนาด 466 ลิตร สามารถขยายเป็น 1,074 ลิตรเมื่อพับเบาะหลัง และมีช่องเก็บของใต้ฝากระโปรงหน้าขนาด 72 ลิตร
ห้องโดยสารตกแต่งสไตล์ Premium Black พร้อมวัสดุหนัง Nappa/Suede สีแทน ติดตั้งหน้าจอสัมผัสขนาด 14.6 นิ้ว และจอแสดงข้อมูลการขับขี่ 10.1 นิ้ว หน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่ AR-HUD ขนาดเทียบเท่า 50 นิ้ว ที่ระยะ 7.5 เมตร ระบบสั่งงานด้วยเสียงรองรับ 9 ภาษา รองรับ Apple CarPlay / Android Auto และระบบเสียง Sony ลำโพง High Performance 14 ตัว
Mazda6e ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 258 แรงม้า (PS) แรงบิดสูงสุด 290 นิวตัน-เมตร อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลาต่ำกว่า 8 วินาที พร้อมระบบ Regenerative Brake ที่นุ่มนวลและเป็นธรรมชาติ ช่วยให้ผู้โดยสารไม่รู้สึกเวียนหัวระหว่างเดินทาง
แบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออน LFP ขนาดความจุ 77.9 กิโลวัตต์-ชั่วโมง ระยะทางขับขี่ไกลสูงสุด 654 กม. ตามมาตรฐาน NEDC รองรับระบบชาร์จด่วน DC Fast Charging ชาร์จไฟจาก 30%-80% เร็วสูงสุดใน 15 นาที รองรับการใช้งานในชีวิตประจำวันและท่องเที่ยวระยะไกล
นายธีร์ เพิ่มพงศ์พันธ์ ประธานกรรมการบริหารและซีอีโอ บริษัท มาสด้า เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า "ในปัจจุบัน ลูกค้าชาวไทยให้การยอมรับและตื่นตัวอย่างมากเกี่ยวกับรถยนต์ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม มาสด้าให้ความสำคัญกับทุกรายละเอียด จึงได้เตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดีที่สุด เพื่อให้ลูกค้าเกิดความสบายใจในการเลือกใช้รถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกของมาสด้า อาทิ โชว์รูมและศูนย์บริการที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ การบริการหลังการขายที่สะดวกรวดเร็ว ศูนย์กระจายอะไหล่และการสำรองอะไหล่ครบครัน สมรรถนะการขับขี่และระบบช่วงล่าง รูปลักษณ์การออกแบบอันสง่างาม และระยะทางในการขับขี่"
"ทั้งหมดนี้ เพื่อให้มั่นใจว่า มาสด้าจะสามารถส่งมอบรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุด และพร้อมด้วยสมรรถนะในการขับขี่ (Driving Dynamic) ให้กับลูกค้าชาวไทยและทั่วโลก และนี่คือผลิตภัณฑ์ที่มาสด้าพัฒนาด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ”
ทั้งนี้ มาสด้าเปิดลงทะเบียนจองสิทธิ์ Mazda6e Premiere Package มูลค่าสูงสุด 70,000 บาท ผ่านเว็บไซต์มาสด้าประเทศไทย โดยจะได้รับส่วนลดพิเศษ 20,000 บาท แพ็กเกจบำรุงรักษารถ Electric Mazda Care นาน 10 ปี และร่วมสัมผัสประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟกับ Mazda6e Premiere Experience ทั้งการทดลองขับ “Premiere Test Drive, การเข้าร่วมงาน “Premiere Celebration Event” และสิทธิ์รับรถล็อตแรก “Premiere Delivery” เพื่อแทนคำขอบคุณที่ให้ความสนใจและยินดีเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับครอบครัวมาสด้า