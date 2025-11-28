เปิดราคา "ว๊าวว" มาก GEELY EX2 เริ่มต้น 399,990 บาท

GEELY EX2 ถูกเปิดตัวพร้อมประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการแล้ว มี 2 รุ่นย่อย ราคา 399,990 - 429,990 บาท (ราคาพิเศษเฉพาะ 2,000 คันแรก จากนั้นปรับขึ้นรุ่นละ 30,000 บาท)
GEELY EX2 มีให้เลือก 2 รุ่นย่อย ได้แก่ EX2 PRO ราคา 399,990 บาท และรุ่น EX2 MAX ราคา 429,990 บาท โดยเป็นราคาพิเศษเฉพาะ 2,000 คันแรก จากนั้นปรับขึ้น 30,000 บาท เป็น 429,990 บาท และ 459,990 บาท ตามลำดับ
มาพร้อมการรับประกันคุณภาพตัวรถ 6 ปี หรือ 150,000 กม. รับประกันแบตเตอรี่ High-voltage นาน 8 ปี หรือ 150,000 กม. ฟรีประกันภัยชั้น 1 ฟรี Portable Charger และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง นาน 5 ปี
GEELY EX2 ทั้งรุ่น PRO และ MAX ติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 85 กิโลวัตต์ (116 PS) แรงบิดสูงสุด 150 นิวตัน-เมตร ขับเคลื่อนล้อหลัง อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 11.5 วินาที ความเร็วสูงสุด 130 กม./ชม. เลือกโหมดการขับขี่ 3 รูปแบบ คือ ECO, COMFORT และ SPORT
ทั้ง 2 รุ่นย่อยติดตั้งแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟต (LFP) ขนาดความจุ 39.4 กิโลวัตต์ชั่วโมง ระยะทางขับขี่สูงสุด 325 กม. (WLTP) หรือสูงสุด 395 กม. (NEDC) รองรับการชาร์จด่วน DC กำลังสูงสุด 70 กิโลวัตต์ ชาร์จจาก 30-80% ภายในระยะเวลา 25 นาที พร้อมระบบจ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ไฟฟ้า (V2L) เป็นมาตรฐาน
GEELY EX2 รุ่น PRO ติดตั้งอุปกรณ์มาตรฐาน เช่น ไฟหน้า LED, ระบบเปิด-ปิดไฟหน้าอัตโนมัติ, ระบบหน่วงเวลาปิดไฟหน้า Follow Me Home, ระบบดิสก์เบรก 4 ล้อ, ล้อเหล็ก 15 นิ้ว, เบาะหนังสังเคราะห์, ไฟอ่านหนังสือหน้า-หลังแบบ LED, มาตรวัดดิจิทัล LCD ขนาด 8.8 นิ้ว, จอสัมผัสอัจฉริยะ HD ขนาด 14.6 นิ้ว, ระบบปฏิบัติการ Flyme Auto และระบบเชื่อมต่อ CarbitLink (ระบบ Android Auto / Apple CarPlay เปิดให้บริการช่วงไตรมาสที่ 2 ปี 2569)
ระบบความปลอดภัยรุ่น PRO ประกอบด้วย ระบบช่วยเตือนการชนด้านหลัง (RCW), ระบบช่วยเตือนจุดอับสายตา (BSD), ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะเปลี่ยนเลน (LCA), ระบบช่วยเตือนเมื่อมีรถในจุดอับสายตาขณะถอยหลัง (RCTA), ระบบช่วยเตือนก่อนเปิดประตู (DOW), ถุงลมนิรภัยคู่หน้า ด้านข้าง ม่านถุงลม และกล้องมองภาพด้านหลัง เป็นต้น
รุ่น MAX เพิ่มเติมด้วย ล้ออัลลอยขนาด 16 นิ้ว, ระบบเปิด-ปิดไฟสูงอัตโนมัติ (IHBC), เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับไฟฟ้า 6 ทิศทาง, ระบบเชื่อมต่อ 4G, ระบบค้นหาและสั่งงานรถยนต์ผ่านสมาร์ทโฟน, ช่อง USB สำหรับผู้โดยสารตอนหลัง, ระบบชาร์จไฟไร้สาย, ไฟสร้างบรรยากาศ 256 สี, กล้องมองภาพรอบทิศทาง 360 องศา (AVM) พร้อมโหมดแสดงภาพตัวรถแบบโปร่งแสง เป็นต้น
ระบบความปลอดภัยรุ่น MAX เพิ่มเติมด้วย ระบบช่วยควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน (ACC), ระบบช่วยเตือนการชนด้านหน้า (FCW), ระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัตโนมัติ (AEB), ระบบช่วยเตือนเมื่อรถออกนอกเลน (LDW), ระบบช่วยตรวจสอบป้ายจราจร (TSI) และระบบช่วยเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนที่ (FVD)