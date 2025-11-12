xs
ส่องภาพ Toyota Hilux TRAVO Standard Cab 4TREX หัวเดี่ยวขับ 4 เริ่ม 767,000 บาท

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ส่องภาพ Toyota Hilux TRAVO รุ่น Standard Cab 4TREX กระบะตอนเดี่ยวยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อ ขวัญใจชาวไร่ชาวสวน เลือกได้ทั้งเกียร์ธรรมดาและเกียร์อัตโนมัติ ราคาจำหน่าย 767,000 - 819,000 บาท


Hilux TRAVO รุ่น Standard Cab 4TREX เป็นรุ่นเริ่มต้นของตระกูล TRAVO เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์หรือเกษตรกรรม โดยปัจจุบันมีเฉพาะรุ่นยกสูงขับเคลื่อน 4 ล้อเท่านั้น สามารถเลือกได้ 2 รุ่นย่อย คือ 2.8 MT และ 2.8 AT

ภายนอกของรุ่น Standard Cab 4TREX ติดตั้งไฟหน้าแบบ LED และ Bulb มีปุ่มระดับความสูงภายในห้องโดยสาร กระจังหน้าทรงรังผึ้งสีเดียวกับตัวรถ ไฟท้ายแบบ Bulb กระจกมองข้างสีดำปรับไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยว LED กันชนหน้าสีเดียวกับตัวรถ กันชนท้ายสีดำ ที่ปัดน้ำฝนปรับได้ 3 ระดับ และล้อกระทะขนาด 17 นิ้ว พร้อมฝาครอบดุมล้อเป็นมาตรฐาน


ห้องโดยสารติดตั้งเบาะนั่งหุ้มวัสดุผ้า Caretex (รุ่น 2.8 MT เป็นวัสดุ PVC) เบาะนั่งผู้ขับขี่ปรับมือ 4 ทิศทาง พวงมาลัยมัลติฟังก์ชัน (ปุ่มควบคุมเครื่องเสียงและโทรศัพท์) ปรับได้ 4 ทิศทาง กระจกหน้าต่างไฟฟ้าพร้อมเปิด-ปิดอัตโนมัติ และระบบป้องกันการหนีบ ไฟอ่านแผนที่ LED และกล่องเก็บของคอนโซลกลางพร้อมฝาปิด ฯลฯ

รุ่น Standard Cab 4TREX ติดตั้งหน้าจอแสดงข้อมูลการขับขี่แบบสี 7 นิ้ว เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay / Android Auto และระบบเชื่อมต่อ T-Connect ช่องจ่ายไฟ USB-C จำนวน 2 จุด และช่องจ่ายไฟ 12V 1 จุด ระบบปรับอากาศแบบธรรมดา พร้อมแผ่นกรองอากาศ PM 2.5


ระบบความปลอดภัยถูกติดตั้งถุงลมนิรภัย 3 ตำแหน่ง (คู่หน้าและหัวเข่าผู้ขับขี่) ระบบช่วยเตือนมุมอับสายตาที่กระจกมองข้าง BSM ระบบช่วยเตือนขณะถอยรถ RCTA กล้องมองภาพขณะถอยหลัง สัญญาญเตือนกะระยะหน้า 2 ตำแหน่ง หลัง 4 ตำแหน่ง ระบบควบคุมการทรงตัว VSC ระบบป้องกันล้อหมุนฟรี A-TRC ระบบเบรก ABS/EBD/BA ระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชัด HAC ระบบควบคุมเฟืองท้าย Auto Limited Slip Differential เป็นต้น

Toyota Hilux TRAVO Standard Cab 4TREX รุ่น 2.8 MT ราคา 767,000 บาท และรุ่น 2.8 AT ราคา 819,000 บาท



























