โตโยต้าเปิดตัว Fortuner Leader G Plus เติมเต็มไลน์อัพ PPV หรู ราคา 1.439 ล้านบาท

โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย แนะนำสมาชิกใหม่ในตระกูลฟอร์จูนเนอร์ “Fortuner Leader G Plus” รถยนต์อเนกประสงค์รุ่นล่าสุดที่มาเติมเต็มไลน์อัพภายใต้แนวคิด “NEW SMART LUXURY” ยกระดับความครบครันทั้งดีไซน์ ฟังก์ชัน และระบบความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงความพรีเมียมของฟอร์จูนเนอร์ได้ง่ายขึ้น ในราคา 1,439,000 บาท
รุ่น Leader G Plus โดดเด่นด้วยล้ออัลลอยสีพิเศษขนาด 18 นิ้ว ไฟหน้า Bi-Beam LED พร้อมไฟส่องสว่างกลางวันแบบ Daytime Running Light และไฟท้าย LED Light Guiding เสริมภาพลักษณ์ภูมิฐานในทุกมุมมอง
ภายในครบครันด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกระดับหรู เช่น ประตูท้ายไฟฟ้าพร้อมระบบป้องกันการหนีบ เบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้า หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติแบบแยกฝั่ง พร้อมแผ่นกรองอากาศ PM2.5
ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตร ให้กำลัง 150 แรงม้า แรงบิดสูงสุด 400 นิวตันเมตร อัตราประหยัดเฉลี่ย 14.3 กม./ลิตร (ตาม ECO Sticker) พร้อมช่วงล่างแบบโฟร์ลิงก์คอยล์สปริง มอบความมั่นคงและนุ่มนวลในการขับขี่
ด้านความปลอดภัยจัดเต็มยิ่งขึ้น ด้วยระบบใหม่ Panoramic View Monitor 360°, ระบบแจ้งเตือนก่อนการชนด้านหน้า (Forward Collision Warning) และระบบเตือนเมื่อรถคันหน้าเคลื่อนตัว (Traffic Movement Notification) เสริมด้วยถุงลมนิรภัย 7 ตำแหน่งรอบคัน
พร้อมกันนี้ โตโยต้ายังได้ขยายการติดตั้งระบบความปลอดภัยขั้นสูง Toyota Safety Sense (TSS) สู่รุ่น 2.4 Leader V ทั้งแบบขับเคลื่อน 2 ล้อและ 4 ล้อ รวมถึงเพิ่มระบบ BSM และ RCTA ในรุ่น 2.4 Leader S เพื่อมอบความมั่นใจสูงสุดให้แก่ผู้ขับขี่ทุกคน
ราคาจำหน่าย Fortuner Leader Series
-2.4 Leader V 4WD A/T ราคา 1,600,000 บาท
-2.4 Leader V 2WD A/T ราคา1,530,000 บาท
ใหม่! 2.4 Leader G Plus A/T ราคา 1,439,000 บาท
-2.4 Leader G A/T ราคา 1,400,000 บาท
-2.4 Leader S A/T ราคา 1,239,000 บาท