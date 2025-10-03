ซูบารุเปิดตัว All-New Forester 2.5i-S EyeSight นำเข้าญี่ปุ่นทั้งคัน ราคา 2.59 ล้านบาท

บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้นำเข้าและจำหน่ายรถยนต์ซูบารุอย่างเป็นทางการในประเทศไทย เปิดตัว All-New Subaru Forester 2.5i-S EyeSight ES AWD CVT 26MY อย่างเป็นทางการในไทยเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2568 โดยรุ่นใหม่นี้นำเข้าทั้งคันจากญี่ปุ่น (Japan CBU) และถือเป็นการยกระดับไลน์อัพของซูบารุในไทยสู่มาตรฐานคุณภาพพรีเมี่ยม
นางสาวสุรีทิพย์ ละอองทอง โฉมทองดี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ทีซี ซูบารุ (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า การนำเข้า Forester ใหม่จากญี่ปุ่นทำให้ลูกค้าในไทยได้สัมผัสเทคโนโลยีล่าสุดใกล้เคียงกับตลาดญี่ปุ่น พร้อมคุณภาพวัสดุและงานประกอบมาตรฐาน “Japan Quality” ที่พิถีพิถันทั้งด้านสมรรถนะและความปลอดภัย
All-New Forester ใช้โครงสร้างตัวถังแบบ Full-Inner Frame ที่ช่วยลดเสียงและแรงสั่นสะเทือน (NVH) ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ บ็อกเซอร์ 4 สูบ ขนาด 2.5 ลิตร FB25 ให้กำลังสูงสุด 180 แรงม้า แรงบิด 240 นิวตันเมตร จับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ Lineartronic 8 สปีด TR58 และระบบขับเคลื่อนสี่ล้อสมมาตร Symmetrical AWD พร้อมโหมด X-Mode สำหรับลุยทางทุกรูปแบบ
ระบบบังคับเลี้ยวติดตั้งพวงมาลัยไฟฟ้า Dual Pinion EPS แบบเดียวกับ WRX ช่วยให้ควบคุมแม่นยำ ขณะที่ระบบกันสะเทือนหน้าแม็กเฟอร์สันสตรัท–หลังดับเบิ้ลวิชโบน ช่วยให้เกาะถนนและนั่งสบายในทุกเส้นทาง
ด้านความปลอดภัย มาพร้อมเทคโนโลยีช่วยเหลือผู้ขับ EyeSight 4.0 เวอร์ชันล่าสุด เสริมด้วยกล้องเลนส์กว้าง Wide-Angle Monocular Camera และฟีเจอร์ใหม่ EDSS Emergency Driving Stop System นอกจากนี้ยังติดตั้งระบบเตือนมุมอับสายตา (BSD), ระบบเตือนรถตัดผ่านขณะถอย (RCTA) และถุงลมนิรภัยรอบคัน 7 จุด
ฟอเรสเตอร์ใหม่มีมิติตัวถังยาว 4,640 มม. กว้าง 1,815 มม. สูง 1,730 มม. และฐานล้อยาว 2,670 มม. จุดเด่นคือความอเนกประสงค์ด้วย Ground Clearance สูง 220 มม. สามารถลุยน้ำได้ลึกถึง 50 ซม. พื้นที่เก็บสัมภาระท้ายเริ่มต้น 520 ลิตร และขยายได้เกือบ 1,800 ลิตรเมื่อพับเบาะหลัง
ดีไซน์ภายนอกใช้ไฟหน้า LED Projector พร้อม Adaptive Driving Beam (ADB) ล้ออัลลอย 18 นิ้ว ส่วนห้องโดยสารตกแต่งพรีเมี่ยม เบาะหนังแท้ปรับไฟฟ้า หน่วยความจำตำแหน่งเบาะคนขับ จออินโฟเทนเมนต์ 8 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay/Android Auto ระบบปรับอากาศอัตโนมัติ Dual Zone และช่องเก็บสัมภาระกว้างขวางเหมาะกับการใช้งานจริง
All-New Subaru Forester 2.5i-S EyeSight ES AWD CVT วางจำหน่ายในไทยเพียงรุ่นเดียว ราคา 2,590,000 บาท พร้อมสิทธิพิเศษช่วงเปิดตัว ได้แก่ การรับประกันตัวรถ 5 ปี หรือ 100,000 กม. ,บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมงนาน 5 ปี ,แพ็คเกจบำรุงรักษาตามระยะ 3 ปี หรือ 60,000 กม. ,ประกันภัยชั้น 1 จาก AIG ,ล็อตแรกพร้อมส่งมอบทันทีจำนวน 30 คัน ส่วนล็อตถัดไปเริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม 2569 เป็นต้นไป
การมาของ All-New Forester ไม่เพียงเติมเต็มตลาดเอสยูวีระดับพรีเมี่ยมในไทย แต่ยังสะท้อนกลยุทธ์ใหม่ของซูบารุที่หันมาจำหน่ายเฉพาะรถนำเข้าจากญี่ปุ่น โดย Forester ใหม่จะยืนเคียงกับรุ่นพี่อย่าง Outback, WRX, WRX Wagon และ BRZ พร้อมการดูแลหลังการขายมาตรฐานสูง เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ลูกค้าชาวไทยในระยะยาว