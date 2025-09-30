เปิดตัว Chery V23 รถไฟฟ้า 100% มาพร้อม 3 รุ่นย่อย เคาะราคาเริ่ม 689,900 บาท

เชอรี่ ประเทศไทย ประกาศเปิดตัว Chery V23 รถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% อย่างเป็นทางการในตลาดไทย ด้วยราคาเข้าถึงง่ายเมื่อเทียบกับสมรรถนะและออปชันที่ให้มา โดยมีให้เลือกทั้งหมด 3 รุ่นย่อย ได้แก่ V23 PLAY 2WD ราคา 689,900 บาท, V23 PLUS 2WD ราคา 749,900 บาท และรุ่นท็อป V23 PEAK 4WD ราคา 879,900 บาท (ราคาพิเศษช่วงแนะนำลด 10,000 บาท จนถึง 31 ตุลาคม 2568)
Chery V23 ใช้ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้ากับแบตเตอรี่สองขนาด แยกตามรุ่นย่อย รุ่น PLAY และ PLUS ขับเคลื่อนล้อหลัง RWD มอเตอร์ 136 แรงม้า แบตเตอรี่ LFP ความจุ 59.9 kWh วิ่งได้ราว 360 กม. ต่อการชาร์จ (NEDC) ส่วนรุ่น PEAK มาพร้อมระบบขับเคลื่อน 4 ล้อ AWD มอเตอร์คู่ 211 แรงม้า แบตเตอรี่ NMC ขนาดใหญ่ 81.7 kWh ทำระยะได้ถึง 430 กม. อัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ภายใน 7.5 วินาที และรองรับการชาร์จเร็ว DC 80 kW เติมไฟจาก 30-80% ได้ในเวลาประมาณ 30 นาที
ไฮไลต์ที่ทำให้ V23 น่าสนใจ คือการจัดออปชันมาเต็มตั้งแต่รุ่นเริ่มต้น ทั้งไฟหน้า LED อัตโนมัติ, ชุดจอสัมผัส 15.4 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay / Android Auto, ระบบช่วยขับขี่พื้นฐานครบครัน ไปจนถึงเบาะคู่หน้าปรับไฟฟ้าพร้อมระบบระบายอากาศ ขณะที่รุ่น PLUS เพิ่มระบบความปลอดภัยขั้นสูง เช่น Adaptive Cruise Control, AEB, BSD และกล้องรอบคัน 360 องศา ส่วนรุ่น PEAK จัดเต็มด้วยล้อขนาด 21 นิ้ว, โหมดขับขี่ Off-Road และสมรรถนะขับเคลื่อนสี่ล้อที่เหนือกว่า
เชอรี่ยังใส่แพ็กเกจดูแลลูกค้าครบทั้งการรับประกันรถและแบตเตอรี่ยาว 8 ปี หรือ 160,000 กม., ฟรีประกันภัยชั้น 1, ฟรีติดตั้ง Home Charger และบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชั่วโมง ทำให้ V23 กลายเป็นหนึ่งในตัวเลือกที่คุ้มค่าในตลาด BEV ราคาต่ำกว่าล้านบาท
เมื่อพิจารณาจุดเด่นด้านราคา ออปชัน และการรับประกัน Chery V23 ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่มองหารถไฟฟ้าสมรรถนะครบในงบไม่เกิน 9 แสนบาท โดยเฉพาะรุ่น PLUS ที่ให้เทคโนโลยีความปลอดภัยขั้นสูง ในขณะที่รุ่น PEAK ตอบโจทย์คนที่ต้องการสมรรถนะและระบบขับเคลื่อน 4 ล้ออย่างแท้จริง