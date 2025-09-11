Porsche 911 Turbo S (992.2) ใหม่ เทอร์โบคู่ T-Hybrid 711 แรงม้า แรงสุดที่เคยวางขายจริง

Porsche 911 Turbo S ใหม่ พกขุมพลังเทอร์โบไฟฟ้าคู่ พร้อมเทคโนโลยี T-Hybrid แบบเดียวกับรุ่น GTS รีดกำลังสูงสุดมากถึง 711 แรงม้า (PS) แรงสุดเท่าที่เคยมีมาใน 911 รุ่นจำหน่ายจริง
Porsche 911 Turbo S (992.2) ใหม่ ถูกเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่งาน IAA Mobility จัดขึ้นที่กรุงมิวนิก ประเทศเยอรมนี โดยถือเป็นรุ่นท็อปสุดของตระกูล 911 ที่ไม่ใช่เวอร์ชันน้ำหนักเบา โดยมีจุดขายอยู่ที่การติดตั้งระบบไฮบริด T-Hybrid ควบคู่กับเทอร์โบไฟฟ้า (eTurbo) จำนวน 2 ตัว กลายเป็น Porsche 911 ที่มีพละกำลังมากที่สุดเท่าที่เคยผลิตมา
ขุมพลังของ Porsche 911 Turbo S ใหม่ มีพละกำลังสูงสุดอยู่ที่ 711 แรงม้า (PS) ที่ 6,500 - 7,000 รอบต่อนาที เพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้า 61 แรงม้า และแรงบิดมหาศาลถึง 800 นิวตัน-เมตร ที่ 2,300 - 6,000 รอบต่อนาที ส่งกำลังผ่านเกียร์ PDK 8 จังหวะไปยังระบบขับเคลื่อนสี่ล้อ PTM (Porsche Traction Management) ที่ถูกติดตั้งเป็นมาตรฐาน
รุ่น Turbo S Coupé สามารถทำอัตราเร่ง 0-100 กม./ชม. ในเวลา 2.5 วินาที เร็วขึ้นจากรุ่นก่อนหน้า 0.2 วินาที และสามารถทำอัตราเร่ง 0-200 กม./ชม. ในเวลาเพียง 8.4 วินาที เร็วขึ้นจากเดิมถึง 0.5 วินาที ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 322 กม./ชม.
ระบบ T-Hybrid เป็นระบบไฮบริดแบบ 400 V ถูกออกแบบให้มีน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ ติดตั้งเป็นครั้งแรกในรถรุ่น 911 Carrera GTS รุ่นปี 2024 และถูกพัฒนาต่อยอดมาใช้กับ 911 Turbo S ใหม่ ขณะที่แบตเตอรี่มีขนาดความจุ 1.9 kWh เท่ากับรุ่น 911 Carrera GTS
ปอร์เช่ระบุว่า 911 Turbo S ใหม่ มีน้ำหนักเพิ่มขึ้นจากรุ่นก่อนหน้า 85 กิโลกรัม แต่ถูกชดเชยไปกับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นในทุกส่วน โดยอ้างอิงจากเวลาบนสนามแข่ง Nürburgring Nordschleife ที่ทำเวลาดีสุด 7:03.92 นาที ลดลงจากรุ่นก่อนหน้าถึงราว 14 วินาที
เพื่อรองรับสมรรถนะที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ปอร์เช่ได้มีการติดตั้งระบบเบรก Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB) เป็นมาตรฐาน โดยจานเบรกด้านหน้ามีขนาด 420 มม. และเพิ่มขนาดจานเบรกหลังจาก 390 มม. เป็น 410 มม. ซึ่งถือว่าเป็นระบบเบรก PCCB ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่ปอร์เช่เคยติดตั้งลงในรถแบบ 2 ประตู
Porsche 911 Turbo S ใหม่ ถูกติดตั้งระบบควบคุมแชสซีซ์แบบไฮดรอลิกไฟฟ้า Porsche Dynamic Chassis Control (ehPDCC) เป็นมาตรฐาน ช่วยลดการโคลงตัวและเพิ่มความแม่นยำขณะเข้าโค้ง และสามารถเลือกออปชันเสริมเป็นระบบ Front-Axle Lift ที่สามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นกว่าเดิมอันเป็นผลจากการติดตั้งระบบไฟฟ้าแบบ 400 V
ในรุ่น Coupé ถูกจัดวางเบาะนั่งแบบ 2 ที่นั่งเป็นมาตรฐาน และสามารถเลือกติดตั้งเบาะหลังโดยไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ขณะที่รุ่น Cabriolet จะถูกติดตั้งเบาะนั่งแบบ 2+2 ตั้งแต่เริ่มต้น
ขณะที่อุปกรณ์มาตรฐานอื่นๆ ของรุ่น Turbo S ใหม่ ประกอบด้วย ระบบไฟหน้า HD Matrix LED, แพ็กเกจ Sport Chrono Package พร้อมระบบแสดงอุณหภูมิยาง, ระบบช่วงล่าง PASM ปรับจูนเป็นพิเศษเฉพาะรุ่น Turbo S และท่อไอเสีย Titanium Sports Exhaust เป็นต้น
ส่วนออปชันพิเศษก็มีหลากหลายภายใต้โปรแกรม Porsche Exclusive Manufaktur ไม่ว่าจะเป็นสีตัวถังแบบ Paint to Sample ที่เลือกได้มากกว่า 100 สี, ล้อ Turbo Exclusive Design ตกแต่งด้วยสี Neodyme, หลังคาคาร์บอนแบบเปลือยน้ำหนักเบา, ไฟท้าย Exclusive Design และก้านปัดน้ำฝนทำจากวัสดุคาร์บอนที่มีน้ำหนักเบาลงจากปกติถึง 50%