เซเรน่า อี-พาวเวอร์ ขับเหมือน EV แต่ไม่ต้องชาร์จ โดนใจครอบครัว ตัวเลือกที่คุ้มค่า

นิสสัน ประเทศไทย เชิญสื่อมวลชนร่วมทดสอบ นิสสัน เซเรน่า อี-พาวเวอร์ รถ MPV ขนาดกลาง 7 ที่นั่ง ที่เพิ่งเปิดตัวในบ้านเรา กับทริปล่องใต้จากนครศรีธรรมราช–สงขลา–หาดใหญ่ ระยะทางรวมกว่า 350 กิโลเมตร ซึ่งถือเป็นช่วงที่ 3 ของการทดสอบต่อเนื่อง หลังจากสองช่วงแรกเริ่มต้นจากชุมพร–สุราษฎร์ธานี และสุราษฎร์ธานี–นครศรีธรรมราช รวมระยะทางทดสอบตลอดทริปเกือบ 1,200 กิโลเมตร
สำหรับการขับทดสอบครั้งนี้ ผู้เขียนได้มีโอกาสสัมผัสสมรรถนะในรูปแบบการใช้งานจริง บรรทุกผู้โดยสาร 5 คน ซึ่งต้องบอกว่าตัวรถไม่ได้มีอาการอืดหรือหน่วงให้รู้สึกแม้แต่น้อย โดยเฉพาะจังหวะออกตัวทันใจ ไม่มีรอรอบเครื่อง ไม่มีอาการดีเลย์จากการเปลี่ยนเกียร์ ความรู้สึกใกล้เคียงกับรถไฟฟ้า นุ่มและต่อเนื่อง เหมาะกับการขับในเมืองและการเร่งแซงบนไฮเวย์ การตอบสนองจากมอเตอร์ต่อคันเร่งทันใจ ทำให้มั่นใจในการแซง
จุดเด่นนี้ต้องยกให้เทคโนโลยี e-POWER ที่ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ส่วนเครื่องยนต์เบนซิน 3 สูบ ขนาด 1.4 ลิตร ทำหน้าที่ปั่นไฟไปเก็บในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนขนาด 1.77 kWh เท่านั้น ส่งผลให้การขับเคลื่อนลื่นไหลแบบรถไฟฟ้าแท้ ๆ ที่สำคัญไม่ต้องกังวลเรื่องหาสถานีชาร์จ
บนเส้นทางไฮเวย์สาย 41 และถนนต่อเชื่อมสู่พัทลุง–สงขลา ความเร็วเดินทางอยู่ระหว่าง 80–120 กม./ชม. พวงมาลัยให้น้ำหนักกำลังดี เข้าโค้งแคบและกว้างได้มั่นใจ อาการโยนโคลงมีน้อยแม้เป็นรถ 7 ที่นั่ง ทำให้การเดินทางไกลไปอย่างสบาย ๆ คนนั่งหลังก็ไม่เวียนหัว
ที่สำคัญผู้ขับสามารถเลือกโหมด Standard / Sport / Eco ได้ตามสถานการณ์ ถ้าต้องการตอบสนองฉับไว ช่วงเร่งแซงหรือขับสนุกต้องโหมด Sport ถ้าอยากขับเรื่อย ๆ ก็ Standard ให้สมดุลความแรงและความประหยัด ส่วน โหมด Eco จะเน้นการประหยัด แรงฉุดจะนุ่มลงเล็กน้อย
ขณะที่ฟังก์ชัน B Mode เพิ่มแรงหน่วงจากมอเตอร์เพื่อช่วยเบรกและฟื้นพลังงาน (regeneration) ช่วยให้การลดความเร็วลงเนินหรือการเข้าโค้งสะดวกโดยไม่ต้องใช้เบรกบ่อย ความรู้สึกของระบบ regenerative ค่อนข้างเป็นธรรมชาติ ไม่เกิดจังหวะกระโดดขณะเดียวกัน EV Mode ให้การขับแบบไร้เสียงเครื่องยนต์ชั่วคราวจนกว่าแบตเตอรี่จะลดต่ำ เหมาะสำหรับการขับในพื้นที่ที่ต้องการความเงียบหรือปิดเครื่องยนต์ตามกฎหมาย/นโยบายพื้นที่
ช่วงล่างของ Serena มีลักษณะ หนึบแน่น ให้ความมั่นใจบนไฮเวย์และโค้งยาว เหมาะกับการบรรทุกผู้โดยสารเต็มคัน พวงมาลัยแม้จะไม่ใช่สปอร์ตจ๋า แต่บาลานซ์น้ำหนักดี ขับง่าย มั่นใจในความเสถียรขณะเปลี่ยนเลนและทำความเร็ว ส่วนระบบเบรกและการหน่วงจาก B Mode ให้ความรู้สึกควบคุมได้ดี ไม่เกิดอาการสั่นหรือกลิ้งตัวมากเกินไปเมื่อบรรทุกผู้โดยสารเต็มคัน
เมื่อเปลี่ยนมานั่งเป็นผู้โดยสารแถวสอง ก็ยิ่งชัดเจนในเรื่องความสบาย เบาะกัปตันซีทแบบแยกซ้าย–ขวาให้พื้นที่เหนือศีรษะและช่วงขากว้างขวาง ปรับได้หลากหลายรูปแบบ แถมยังมีระบบปรับอากาศ 3 โซนแยก ซ้าย–ขวา–หลัง ที่ทำงานได้ดี เย็นสบาย แม้รถคันทดสอบยังไม่ได้ติดฟิล์มกันความร้อนก็ตาม เสริมด้วยกระจก Acoustic Glass ลดเสียงรบกวน และม่านบังแดดบริเวณประตูสไลด์ซ้าย–ขวา ยิ่งทำให้บรรยากาศภายในเงียบสงบและนั่งสบายขึ้นไปอีก กระจกบานใหญ่และหลังคาสูงให้ทัศนวิสัยกว้าง โปร่ง เหมาะกับทริปชมวิว พื้นที่เก็บของจุ มีช่องเก็บของใต้พื้น บริเวณคอนโซลและแถวหลัง ช่องวางแก้วเยอะมาก ทำให้การเดินทางยาวๆ สะดวกขึ้นช่องชาร์จ USB-C ทุกแถว และรองรับการชาร์จไร้สายในแถวหน้า
ไฮไลต์ของการออกแบบภายในคือการปรับเบาะได้ถึง 13 รูปแบบ ตั้งแต่โหมดเพิ่มพื้นที่ขาไปจนถึงโหมดปรับเบาะราบเพื่อเปลี่ยนรถให้เป็นเหมือนห้องนั่งเล่นเคลื่อนที่ ตอบโจทย์ครอบครัวทุกไลฟ์สไตล์
การออกแบบรายละเอียดเล็กๆ เช่น ประตูท้ายเปิดแบบครึ่งบาน/เต็มบาน ตรงนี้ผู้เขียนชอบมาก , ปุ่มเปิดประตูที่อยู่ใกล้แถว 3, การเดินทะลุจากหน้าไปหลัง ล้วนทำให้ใช้งานจริงสะดวกเมื่อมีเด็กหรือผู้สูงอายุในรถ
ด้านอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจัดเต็ม หน้าจอ TFT ขนาด 12.3 นิ้ว ความละเอียดสูง แสดงผลได้ทั้งภาษาไทยและกราฟิกเคลื่อนไหว 3 มิติ หน้าจอทัชสกรีนรองรับ Nissan Connect พร้อม Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สาย ระบบกล้องอัจฉริยะมองรอบคัน (IAVM) ก็ช่วยให้การขับในเมืองหรือจอดในพื้นที่แคบง่ายดายยิ่งขึ้น
ในเส้นทางทดสอบนี้ยังมีโอกาสผ่านแลนด์มาร์กสำคัญอย่างสะพานนางเรียมที่ทอดยาวกว่า 5 กิโลเมตรข้ามทะเลสาบสงขลา รวมถึงย่านเมืองเก่าสงขลาและโรงสีแดง "หับ โห้ หิ้น" ซึ่งตลอดการเดินทางไม่ว่าจะขับทางไกลหรือในเมือง ตัวรถก็ตอบสนองได้ดี และยังได้ลองใช้งานฟีเจอร์ใหม่ ๆ เช่น ปุ่มเปลี่ยนเกียร์แบบกด ปุ่ม N Hold Mode สำหรับเข็นรถ และเบรกมือไฟฟ้าพร้อม Auto Brake Hold ที่เพิ่มความสะดวกให้การใช้งานจริงอย่างชัดเจน
สรุปการทดสอบครั้งนี้ นิสสัน เซเรน่า อี-พาวเวอร์ คือรถ MPV ครอบครัวขนาดกลางที่ครบเครื่องทั้งเรื่องความสบาย ความกว้างขวาง และเทคโนโลยีล้ำสมัย สมรรถนะจากมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทั้งความแรงและความประหยัด อัตราสิ้นเปลืองจากทริปจริงอยู่ที่ 16.5 กม./ลิตร ถือว่าประทับใจสำหรับรถ 7 ที่นั่งขนาดนี้