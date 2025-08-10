xs
เชฟรอน ร่วมกับ CEA ชวนสัมผัสเสน่ห์ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด ใน “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568” 28 ส.ค. – 7 ก.ย.นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA และภาคีเครือข่าย ขอเชิญชวนประชาชน นักสร้างสรรค์ และผู้ประกอบการจากภาคใต้และทั่วประเทศ เข้าร่วม งาน “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568” (Pakk Taii Design Week 2025) หรือ PTDW2025 เทศกาลสร้างสรรค์ประจำปีของภาคใต้ ที่ถ่ายทอดอัตลักษณ์และเรื่องราวจาก 14 จังหวัดภาคใต้ ผ่านพลังของอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ผสานการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งสนับสนุนการยกระดับอัตลักษณ์ท้องถิ่นสู่สากล พร้อมเปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการ นักสร้างสรรค์ และชุมชนในภูมิภาค ได้ร่วมขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรม สู่การพัฒนาเมืองน่าอยู่ เมืองน่าลงทุน และเมืองท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ภายในงานพบกับกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลายรูปแบบ เช่น นิทรรศการ, การจัดแสดงผลงาน, ศิลปะและการแสดง, ดนตรี, เสวนาและเวิร์กช็อป, ทัวร์และอีเวนต์, ตลาดสร้างสรรค์ ฯลฯ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 เวลา 11.00 – 21.00 น. ณ ย่านเมืองเก่าสงขลาและหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

ต่อยอดความสำเร็จจากสองปีที่ผ่านมา ปีนี้ เทศกาลจัดขึ้นภายใต้ธีม “South Paradise มาใต้ บายใจให้ถึงหวัน” ถ่ายทอดผ่าน 4 คอนเซ็ปต์หลัก ได้แก่ South Destress Main Pavilion: พื้นที่จัดแสดงศักยภาพใหม่ของภาคใต้ ท่ามกลางวิกฤต โดยเชื่อว่า “ความสุข” คือกุญแจสู่เศรษฐกิจแห่งการ คลายความเครียด (De-Stress Economy) 14 City Potential Space: ถ่ายทอดของดีจาก 14 จังหวัดภาคใต้ เชื่อมโยงกับ 4 หลักแห่งการคลายเครียด ได้แก่ สงบ ผ่อนคลาย ปลดปล่อย และเตรียมรับมือ South Market: ตลาดสร้างสรรค์ที่รวบรวมสินค้าคุณภาพจากภาคใต้ พร้อมเป็นสนามทดลองให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่และ รุ่นเก๋า South Collaboration: โปรเจคพิเศษจากพันธมิตรเทศกาลร่วมกับนักสร้างสรรค์ท้องถิ่น เพื่อสานต่อเรื่องราวสินทรัพย์และวิถีชีวิต

ในปีนี้ เชฟรอนให้การสนับสนุนงบประมาณจำนวน 500,000 บาท แก่สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมอัตลักษณ์เมืองสงขลา ผ่านตลาดอาหารชุมชนกว่า 20 ร้าน ณ วัดมัชฌิมาวาสวรวิหาร (วัดกลาง) ที่นำเสนอเมนูอาหารพื้นถิ่นดั้งเดิมจากวัตถุดิบในทั้ง 16 อำเภอของจังหวัด อาทิ “เต้าคั่ว” ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายและเอกลักษณ์ของอาหารท้องถิ่นอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมศิลปะการแสดง การจิบน้ำชายามค่ำในบ้านคหบดีจีน และการเสวนาว่าด้วยความรุ่งเรืองของสงขลาในยุคสมัยรัชการที่ 5 ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา ซึ่งล้วนมีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนย่านและเมืองสร้างสรรค์ ส่งเสริมทุนวัฒนธรรมผ่านพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ สร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจ และยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนอย่างยั่งยืน

เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568 เป็นความร่วมมือของสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด จังหวัดสงขลา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และภาคีเครือข่ายพันธมิตรทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.pakktaiidesignweek.com หรือ FB/IG: pakktaiidesignweek

นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา (ขวา) รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด มอบงบประมาณสนับสนุนเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ ประจำปี 2568 มูลค่า 500,000 บาท ให้แก่นางสาวศิริอร หริ่มปราณี (ซ้าย) ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)

