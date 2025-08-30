CEA เปิดเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568 จุดพลัง 14 จังหวัดใต้สู่ ‘เศรษฐกิจสร้างสรรค์’

สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) หรือ CEA ร่วมกับจังหวัดสงขลา และเครือข่ายพันธมิตร เปิด “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568” หรือ “Pakk Taii Design Week 2025” (PTDW2025) อย่างเป็นทางการ ภายใต้แนวคิด “South Paradise – มาใต้ บายใจให้ถึงหวัน” ระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ครอบคลุมพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา และหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ชูศักยภาพความหลากหลายของ 14 จังหวัดภาคใต้ สู่การพัฒนาเมืองสร้างสรรค์ และโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต ผ่านโปรแกรมด้านศิลปะ งานฝีมือ อาหาร แฟชั่น ดนตรี และสถาปัตยกรรม สอดรับแนวโน้ม ‘เศรษฐกิจแห่งความสบายใจ’ (De-Stress Economy) ยกระดับภาคใต้สู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Cultural Tourism) พร้อมตั้งเป้าสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในภูมิภาคไม่น้อยกว่า 300 ล้านบาท ตลอดการจัดงาน
ตลอด 2 ปีที่ผ่านมา เทศกาลฯ ฉายภาพให้เห็นถึงเรื่องราวผู้คนและวัฒนธรรมภาคใต้ พร้อมเปิดมุมมองโอกาสทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ไม่ว่าจะเป็นอาหาร งานคราฟต์ ภาพยนตร์ หรือไลฟ์สไตล์ท้องถิ่น สำหรับปี 2568 เทศกาลฯ เดินหน้ายกระดับศักยภาพทั้ง 14 จังหวัดใต้ ในภาพที่กว้างและยิ่งใหญ่มากขึ้น ให้ภาคใต้กลายเป็นจุดหมายใหม่สำหรับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากมูลค่าอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภาคใต้ในปี 2565 มีมูลค่าสูงถึง 68,170 ล้านบาท
สิ่งนี้สะท้อนบทบาทของเทศกาลฯ ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสวัฒนธรรมสร้างสรรค์ของภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด โดยร่วมมือกับนักสร้างสรรค์ภาคใต้ถ่ายทอดเรื่องราวและภาพลักษณ์ของแต่ละจังหวัดให้มีความโดดเด่น สอดคล้องกับ ‘เศรษฐกิจแห่งความสบายใจ’ หรือ De-Stress Economy ผ่าน 4 กลุ่มโอกาสการลงทุน ได้แก่ สงบ (Moment of Calm) ผ่อนคลาย (The Art of Relaxing) ปลดปล่อย (Place of Energize) ไร้กังวล (Stage of Worry-Free)
นอกจากนี้ เทศกาลฯ ยังเป็นพื้นที่กลางให้นักสร้างสรรค์ และ ภาคธุรกิจ ได้มาร่วมพัฒนาและทดสอบแนวคิดใหม่ ๆ ที่ใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นหัวใจหลักของการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ตลอด 11 วันของเทศกาลฯ อัดแน่นด้วยกิจกรรมกว่า 160 โปรแกรม ซึ่งรวมนักสร้างสรรค์จากภาคใต้และทั่วประเทศกว่า 250 คน พร้อมเครือข่ายความร่วมมือจาก George Town Festival 2025 (GTF2025) ประเทศมาเลเซีย คาดดึงดูดผู้ร่วมงานและนักท่องเที่ยวไทย–ต่างชาติรวมกว่า 200,000 คน ให้มาท่องเที่ยวจุดประกายไอเดียและต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมของภาคใต้สู่เวทีสากล
ในงานนี้ได้รับเกียรติจาก นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดจากภาคใต้ ตลอดจนคณะกรรมการและที่ปรึกษาจากสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ มาร่วมในพิธีเปิดเทศกาลฯ
นางสาวจิราพร สินธุไพร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า “รัฐบาลให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์และซอฟต์พาวเวอร์ควบคู่กับโมเดล BCG (Bio-Circular-Green Economy) เพื่อยกระดับเศรษฐกิจฐานรากและคุณภาพชีวิตของประชาชนทุกภูมิภาค การจัด “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้” จึงเป็นกลไกสำคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสร้างรายได้ ที่สะท้อนพลังความคิดสร้างสรรค์ของคนใต้ เป็นโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจของเมืองและชุมชน ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสทั้งความสงบ ผ่อนคลาย และแรงบันดาลใจ ทั้งนี้รัฐบาลพร้อมสนับสนุนให้สงขลาและเมืองต่าง ๆ ในภาคใต้ก้าวสู่การเป็นเมืองสร้างสรรค์ชั้นนำบนเวทีโลก โดยเชื่อมโยงการค้า การลงทุน และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับอาเซียนและนานาชาติอย่างเต็มศักยภาพ”
ดร. ชาคริต พิชญางกูร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ กล่าวว่า “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ จัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 เป็นการตอกย้ำเป้าหมายในการขับเคลื่อนภาคใต้สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมด้วยศักยภาพด้านโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรองรับเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ทั้งภูมิศาสตร์ ทรัพยากร ระบบคมนาคม และวัฒนธรรมของ 14 จังหวัด ส่งผลให้ภูมิภาคนี้กลายเป็น ‘โมเดลต้นแบบ’ ของแนวคิด “เศรษฐกิจแห่งความสบายใจ” (De-Stress Economy) พร้อมทั้งสนับสนุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของภาคใต้ซึ่งเป็นยุทธศาสตร์หลักของ CEA สงขลา ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต ควบคู่ไปกับเศรษฐกิจ
นอกจากนี้ยังมีการจัดเทศกาลสร้างสรรค์ (Festival Creator 2025) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวัฒนธรรมสร้างสรรค์ (THACCA) และคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านเฟสติวัล ในภาคใต้ 2 จังหวัด ได้แก่ ฉาด เฟสติวัล จังหวัดพัทลุง และ “มาหาเสน่ห์ - C'MON SANEHA” ย่านเสน่หานุสรณ์ หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดึงนักสร้างสรรค์และคนรุ่นใหม่ให้กลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตนเอง อีกทั้งการจัดตั้ง TCDC ในจังหวัดสงขลา และอีก 2 จังหวัดสำคัญ คือ ภูเก็ต และปัตตานี ถือเป็นการวางรากฐานระบบนิเวศสร้างสรรค์ให้ครอบคลุมทั่วภาคใต้ และเสริมศักยภาพเศรษฐกิจสร้างสรรค์ให้แข็งแกร่ง โดยตลอด 2 ปีที่ผ่านมาเทศกาลฯ สามารถสร้างมูลค่ารวมกว่า 400 ล้านบาท
นายโชตินรินทร์ เกิดสม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า “จังหวัดสงขลา ถือเป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงวัฒนธรรม การค้า และการท่องเที่ยวของภาคใต้ โดยการท่องเที่ยวของสงขลาและภาคใต้มีการเติบโตอย่างต่อเนื่องและโดดเด่น ภาคใต้มีอัตราการเข้าพักเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่า 15 - 20% และรายได้จากการท่องเที่ยวสูงกว่า 200,000 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นศักยภาพในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการท่องเที่ยว
การจัด “เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้” ในย่านเมืองเก่าสงขลาและหาดใหญ่ครั้งนี้ จึงนับว่าเป็นการเปิดเมืองให้ผู้คนได้สัมผัส ‘ตัวตนที่มีชีวิต’ พร้อมปลดปล่อยพลังสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ และขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของภูมิภาค สอดคล้องกับเป้าหมายการเป็นเมืองสร้างสรรค์ โดยเฉพาะ ‘ย่านเมืองเก่าสงขลา’ ที่อุดมด้วยต้นทุนทางวัฒนธรรม ทั้งสถาปัตยกรรมโบราณ อาคารไม้เก่า วัดวาอาราม ศาลเจ้า อาหารพื้นถิ่น และวิถีชีวิตชุมชนที่สืบทอดกันมายาวนาน สะท้อนรากเหง้าและความหลากหลายทางเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม เมื่อนำมาผสานกับความคิดสร้างสรรค์ จะเกิดมูลค่าเพิ่ม สร้างงาน สร้างรายได้ และยกระดับจังหวัดและภูมิภาคสู่ศูนย์กลางเศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ผ่านความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้สงขลาและภาคใต้ก้าวสู่เวทีโลก
ทั้งนี้ เทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568 ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายนักสร้างสรรค์ ศิลปิน ผู้ประกอบการ และภาคประชาสังคมในภาคใต้ รวมถึงพันธมิตรชั้นนำระดับประเทศ ได้แก่ AIS 3BB Fibre3 (เอไอเอส สามบีบี ไฟเบอร์ทรี), บริษัท เชฟรอน ประเทศไทย สำรวจและผลิต จังหวัดสงขลา, บริษัท หาดทิพย์ จํากัด (มหาชน), สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ TCEB, เอปสัน (ประเทศไทย), การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), บริษัท เชลล์แห่งประเทศไทย จำกัด, บริษัท ฮาตาริ อิเลคทริค จำกัด และ บริษัท โบลท์ ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) ที่พร้อมใจกันมาร่วมสร้างสรรค์เศรษฐกิจใหม่ในภาคใต้ไปพร้อมกัน
พร้อมกันนี้ เทศกาลฯ เชิญชวนผู้เข้าร่วมส่งต่อพลังผ่านแคมเปญ “Design Your Change: South Paradise” ให้เสียงและไอเดียของคุณเป็นแรงบันดาลใจในการปลุกเมืองปักษ์ใต้ให้โอบรับความสุขสำราญ ผ่านการสำรวจและมีส่วนร่วมกับ 10 รูปแบบกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ได้แก่ นิทรรศการและการจัดแสดงผลงาน (Exhibition & Showcase), งานออกแบบแสงและอินเตอร์แอคทีฟ (Light & Sound), งานศิลปะจัดวาง (Art Installation), ศิลปะการแสดง (Performance), การฉายภาพยนตร์ (Film Screening), กิจกรรมสร้างสรรค์ (Activity), เวิร์กช็อป (Workshop), ทัวร์และทริป (Tour & Trip), เสวนา (Talk) และตลาดนัดนักสร้างสรรค์ ตลาดชุมชนและโปรโมชั่น (Market & Promotion) ในระหว่างวันที่ 28 สิงหาคม – 7 กันยายน 2568 ครอบคลุมพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลาและหาดใหญ่ เชิญมาร่วมสนุก สร้างแรงบันดาลใจใหม่ ๆ และปลดปล่อยความผ่อนคลายให้หัวใจได้ “บายใจไปถึงหวัน” ไปกับเทศกาลงานออกแบบปักษ์ใต้ 2568