สยามเซ็นเตอร์ ประกาศย้ำจุดยืน ‘มหานครแห่งไทยสร้างสรรค์’ ชวนทุกคนร่วมแสดงพลัง #รักเธอประเทศไทย ผนึกพันธมิตรขับเคลื่อนซอฟท์พาวเวอร์ไทยสู่เวทีโลก

กรุงเทพฯ (26 สิงหาคม 2568) –สยามเซ็นเตอร์ ‘The Ideaopolis’ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดในทุกศาสตร์แห่งสุนทรีย์ของ ศิลปะ แฟชั่น เทคโนโลยี และไลฟ์สไตล์ ล่าสุดเดินหน้าประกาศย้ำจุดยืนในฐานะ ‘The THAIdeaopolis – มหานครแห่งไทยสร้างสรรค์’ ผนึกกำลังพันธมิตรทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศ ขับเคลื่อนพลังไทยสร้างสรรค์ในหลากหลายมิติให้ก้าวสู่เวทีโลก เพื่อเป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาสที่สร้างแรงบันดาลใจและจุดประกายแนวคิดสร้างสรรค์ของเยาวชนตลอดจนผู้ประกอบการไทยต่อยอดสู่เวทีระดับสากล พร้อมเชิญชวนทุกคนแสดงพลัง #รักเธอประเทศไทย ผ่านผลงานไทยสร้างสรรค์หลากหลายมิติ
ที่สะท้อนความรัก ความภาคภูมิใจ และคุณค่าของความเป็นไทยในรูปแบบที่ทันสมัย
สยามเซ็นเตอร์ – จากเวทีต้นแบบสู่ ‘มหานครแห่งไทยสร้างสรรค์’
นายเอกวิทย์ ชัยวรานุรักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหารหน่วยธุรกิจ สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “สยามเซ็นเตอร์ นอกจากเราจะเป็น‘The Ideaopolis’ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ศูนย์กลางแห่งจินตนาการและงานสร้างสรรค์ไร้ขีดจำกัดในทุกศาสตร์ เราคือ ‘The THAIdeaopolis – มหานครแห่งไทยสร้างสรรค์’ ตลอดเวลากว่า 5 ทศวรรษที่ผ่านมา เราคือเวทีต้นแบบที่เปิดโอกาสให้นักออกแบบและดีไซเนอร์ไทยได้โชว์ศักยภาพ แจ้งเกิดแบรนด์ระดับตำนาน สร้างดีไซเนอร์รุ่นใหม่มากมาย สยามเซ็นเตอร์ไม่เพียงเป็นศูนย์การค้าแต่เป็นแพลตฟอร์มแห่งโอกาส ที่หล่อหลอมแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่ ศิลปิน ดีไซเนอร์ และผู้ประกอบการไทย ได้มีพื้นที่ในการแสดงศักยภาพ สร้างสรรค์ผลงานที่ร่วมสมัย และนำภูมิปัญญาไทยไปต่อยอดสู่ความเป็นสากล
ในช่วงเวลาที่คนไทยกำลังรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อแสดงความรักชาติและภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ไทย สยามเซ็นเตอร์จึงขอเชิญชวนทุกคนมาร่วมกันแสดงพลัง #รักเธอประเทศไทย ผ่านผลงาน “ไทยสร้างสรรค์” ที่ถ่ายทอดความเป็นไทยในทุกมิติ ทั้งแฟชั่น ศิลปะ ของที่ระลึก อาหาร ไลฟ์สไตล์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อจุดประกายให้สังคมตระหนักถึงคุณค่าและศักยภาพของความเป็นไทย ที่ไม่เพียงงดงามในเชิงศิลป์ หากยังทรงพลังในการต่อยอดสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ และผลักดันไทยก้าวสู่การเป็นที่ยอมรับบนเวทีโลกอย่างสง่างาม นี่คือการรวมพลังของคนไทยในการแสดงออกถึงความรักชาติในรูปแบบที่สร้างสรรค์และร่วมสมัย พร้อมส่งต่อแรงบันดาลใจใหม่ ๆ ที่จะทำให้ โลกหันกลับมามองประเทศไทย ด้วยความชื่นชม ภาคภูมิใจ และยอมรับในพลังสร้างสรรค์ที่ไม่สิ้นสุด
ผนึกกำลังพันธมิตรร่วมขับเคลื่อนผลงานไทยสร้างสรรค์สู่สากล
สยามเซ็นเตอร์ยังคงมุ่งมั่นสร้างระบบนิเวศ (Creative Ecosystem) ที่แข็งแกร่ง ผ่านการ Co-create & Collaboration กับพันธมิตรทั้งภาครัฐ เอกชน และสถาบันการศึกษาชั้นนำ อาทิ หน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงวัฒนธรรม, กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ, กรมส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน องค์กรสร้างสรรค์และวัฒนธรรม เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.), สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA), ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) พันธมิตรเอกชนและแบรนด์ไทยชั้นนำ ภายในสยามเซ็นเตอร์ทั้งหมดนี้ได้หลอมรวมเป็น พลังซอฟท์พาวเวอร์ไทย ที่ต่อยอดและสร้างสรรค์ผลงานใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง พร้อมมอบประสบการณ์แปลกใหม่ (Extraordinary Experiences), เป็นครั้งแรก (Be The First), และเต็มเปี่ยมด้วยแรงบันดาลใจ (Be Inspired)
ไฮไลต์ผลงานไทยสร้างสรรค์ขับเคลื่อนพลังหลากหลายมิติ
ในปีนี้ สยามเซ็นเตอร์ ได้ผนึกกำลังองค์กรชั้นนำ ร่วมขับเคลื่อนนำเสนอผลงานไทยสร้างสรรค์ที่ครอบคลุมในซอฟท์พาวเวอร์ไทยแขนงต่างๆ ปลุกกระแสไทยนิยมในแบบสร้างสรรค์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจ ร่วมสนุก และสร้างความภาคภูมิใจไปด้วยกัน
พลังไทยสร้างสรรค์ด้านออกแบบ: ร่วมมือกับกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ (DITP) จัดโครงการ DITP จัด Designers’ Room / Talent Thai / Creative Studio Promotion โชว์พลังดีไซน์ไทยในทุกแขนง ต่อยอดสู่ตลาดโลกอย่างสง่างาม ต่อเนื่องด้วยการเปิดร้าน Absolute Siam Store x CEA – Neighbourmart POP! ป๊อปอัพโชว์เคส โดยสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (CEA) ร่วมกับ Absolute Siam Store และเนเบอร์มาร์ท รวบรวมสินค้าแบรนด์ไทยดีไซน์โดดเด่นจากนักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ และเปิด Absolute Siam Thai Souvenir – Global Creative Gateway ปฏิวัติภาพจำของของที่ระลึกไทย ให้กลายเป็นงานดีไซน์ยูนีคที่โลกจับตามอง และ Toy Story 30th Anniversary "Unbox Toy Story and Beyond" โปรเจกต์สุดพิเศษฉลองครบรอบ 30 ปีของ Toy Story ด้วยการผสานคาแรคเตอร์ระดับโลกเข้ากับศิลปะไทยโดยนักออกแบบไทย
พลังไทยสร้างสรรค์ด้านแฟชั่น: สืบสานบทบาทการเป็นผู้นำแฟชั่นไทย ร่วมกับ ททท. เปิดเวที Siam Center Visionary Stage ในงาน Bangkok International Fashion Week 2025 (ตุลาคม 2568) โชว์ผลงานออกแบบแฟชั่นดีไซน์จากนิสิต นักศึกษา สาขาวิชาการออกแบบแฟชั่นจากสถาบันทั่วประเทศ นำเสนออัตลักษณ์และเชื่อมโยงภูมิปัญญาจากท้องถิ่นทั่วประเทศกับเทรนด์แฟชั่นระดับสากล
พลังไทยสร้างสรรค์ด้านอาหารและไลฟ์สไตล์: เปิดพื้นที่ Flagship Store แบรนด์อาหารไทยสร้างสรรค์ เช่น ร้านตำกระเทยสาเกต และร้านอิเจ้แจ่วฮ้อน ที่ผสมผสานรสชาติอีสานดั้งเดิมกับไลฟ์สไตล์คนรุ่นใหม่ พร้อมทั้งบูทีค ปัญญ์ปุริ คอนเซ็ปต์ใหม่ “The Purple Grove” และ Pop-up สุดพิเศษ ‘A RETURN TO WHAT’S ALREADY HERE’ เป็นต้น
สยามเซ็นเตอร์เชิญชวนทุกคนมาร่วมแสดงพลัง #รักเธอประเทศไทย ผ่านผลงาน “ไทยสร้างสรรค์” ที่จะถ่ายทอดเสน่ห์ ความงดงาม และคุณค่าของความเป็นไทยอย่างร่วมสมัยในทุกมิติ พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเป็น Global Creative Hub ที่นำพลังสร้างสรรค์ของคนไทยจากหัวใจ ส่งต่อสู่สายตาคน