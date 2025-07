อัยยะ ปักษ์ใต้ 2 FLY 2 SOUTH NOW FESTIVAL เมื่อแฟชั่น x สีสันแดนใต้ Flynowiii จับมือ ททท. เอนจอยวิถีชาวใต้ 3 วันเต็มๆ ที่ช่างชุ่ย Creative Park

หลังสร้างปรากฎการณ์ความปังเมื่อปีที่ผ่านมา Flynowiii จับมือกับ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ภูมิภาคภาคใต้ และ ช่างชุ่ย Creative Park ประกาศการกลับมาอย่างยิ่งใหญ่ของเทศกาลที่หลายคนเฝ้ารอ พร้อมต้อนรับชาวกรุงฯ ทั่วพระนครให้มาเอนจอยกับสีสันและมนต์เสน่ห์แดนใต้ตลอด 3 วัน มอบประสบการณ์สุดพิเศษให้ทุกคนได้ “ชิม-ช้อป-ชม-แชะ-สนุก” กันอย่างจุใจวัจนันท์ ศิลปวรณ์วิวัฒน์ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)กล่าวว่า “อัยยะ ปักษ์ใต้ FLY 2 SOUTH NOW FESTIVAL II” ที่จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จะประชาสัมพันธ์ศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าของภาคใต้ โดยเฉพาะด้านแฟชั่นผ้าภาคใต้ ผ่านกิจกรรมเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ทั้งการสาธิต การแสดงทางวัฒนธรรม และอาหารพื้นเมืองภาคใต้ ที่สามารถสืบค้นกลับไปยังต้นกำเนิด สู่ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นจนถึงแหล่งท่องเที่ยวภาคใต้ พร้อมนำเสนอทริปท่องเที่ยวตามรอยวัฒนธรรมภาคใต้ ซึ่งนับเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวผ่านสินค้าและกิจกรรมต่างๆ ที่โดดเด่นของภาคใต้ ชูอัตลักษณ์เสน่ห์ไทยและจุดขาย 5 Must Do in Thailand ภายใต้แนวคิดปีแห่ง Amazing Thailand Grand Tourism and Sports Year 2025”ลิ้ม สมชัย ส่งวัฒนา ผู้ก่อตั้งแบรนด์ FLYNOW และ ช่างชุ่ย Creative Park กล่าวเสริมว่า “จากความสำเร็จในปีที่ผ่านมา เราจึงตั้งใจสานต่อความสำเร็จให้ยิ่งใหญ่และอบอุ่นกว่าเดิม อัยยะ ปักษ์ใต้ 2 ไม่ใช่แค่เทศกาลอาหารและของดีจากภาคใต้เท่านั้น แต่บ่งบอกถึงพื้นที่แห่งการเชื่อมโยงวัฒนธรรมและผู้คนเข้าด้วยกัน โดยความพิเศษของปีนี้ Flynowiii ได้ทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงให้กับ 6 แบรนด์ที่น่าจับตามองของภาคใต้ ร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานบนรันเวย์ “อัยยะ ปักษ์ใต้ Fashion Show” เราจึงอยากให้ทุกคนที่มาได้สัมผัสถึงความสนุก ความจริงใจ และความมีชีวิตชีวาของชาวใต้ในทุกมิติ และกลับไปพร้อมกับความประทับใจ”ถอดรหัสแนวคิด “อัยยะ ปักษ์ใต้ 2” เทศกาลที่นำจิตวิญญาณแห่งแดนใต้มาไว้ใจกลางเมืองเบื้องหลังความสำเร็จของเทศกาลในปีนี้ มาจากความตั้งใจของทีมผู้จัดที่ต้องการจะนำเสนอความเป็นปักษ์ใต้ในมิติที่มากกว่าแค่ภาพจำเดิมๆ โดยได้ถอดรหัสเสน่ห์แห่งปักษ์ใต้จาก 4 แกนหลัก อันเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการสร้างสรรค์ทุกองค์ประกอบของงาน ไม่ว่าจะเป็น•ความงามบนผืนผ้า: ถอดลายศิลป์สู่งานออกแบบ หนึ่งในแรงบันดาลใจที่โดดเด่นที่สุดของปีนี้คือ ความงดงามของผ้าพื้นเมืองภาคใต้ ซึ่งมีลวดลายและสีสันอันเป็นเอกลักษณ์ ลวดลายเหล่านี้ไม่ได้ถูกนำมาจัดแสดงเพียงอย่างเดียว แต่ถูกนำมาเป็นแรงบันดาลใจหลักในการออกแบบกราฟิก, เวที, ของที่ระลึก และการตกแต่งทั่วทั้งบริเวณงาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกเสมือนกำลังเดินอยู่ในแกลเลอรีศิลปะที่มีชีวิตของภาคใต้•วัฒนธรรมอาหารใต้: ไม่เพียงความจัดจ้าน แต่แนวคิดหลักของโซนอาหารในปีนี้คือ “รสชาติแห่งความทรงจำ” เพื่อนำเสนออาหารใต้ที่ไม่ใช่แค่แกงส้มหรือคั่วกลิ้ง แต่ยังรวมถึงอาหารพื้นบ้านที่หารับประทานยาก ซึ่งแต่ละเมนูล้วนมีเรื่องราวและผูกพันกับวิถีชีวิตและสูตรลับเฉพาะตัว เป็นการเล่าเรื่องราววัฒนธรรมผ่านปลายจวักได้อย่างดีเยี่ยม•มนต์เสน่ห์แห่งดนตรีปักษ์ใต้: เพราะ “ดนตรี” คือหัวใจของเทศกาลนี้ ได้แรงบันดาลใจจากความหลากหลายของดนตรีใต้ ตั้งแต่จังหวะที่สนุกสนานไปจนถึงเสียงปี่โนราอันทรงพลังและเนื้อเพลงของศิลปินยุคใหม่ที่บอกเล่าชีวิตคนใต้ร่วมสมัย ทำให้ผู้มาเยือนได้สัมผัสถึงชีวิตชีวาและพลังของชาวใต้อย่างแท้จริง•ศิลปะและวัฒนธรรม: รากเหง้าแห่งความคิดสร้างสรรค์มาจากศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวใต้ ไม่ว่าจะเป็นศิลปะการแสดงหนังตะลุง, การรำโนราที่ได้รับการยอมรับจาก UNESCO ไปจนถึงสถาปัตยกรรมสไตล์ชิโน-โปรตุกีสอันงดงาม สิ่งเหล่านี้คือรากฐานทางความคิดที่ทำให้เทศกาล “อัยยะ ปักษ์ใต้ 2” แตกต่าง เพื่อให้ผู้ร่วมงานได้ซึมซับเรื่องราวเบื้องหลังความงามที่มองเห็นด้วยตาแนวคิดทั้งหมดนำเสนอผ่าน 6 โซนกิจกรรมสุดสร้างสรรค์ ที่จะทำให้คุณหลงรักปักษ์ใต้มากกว่าเดิม ได้แก่ Fashion Show, Food & Product Market, Performances, Workshop, Exhibition และ Trip รวมโปรแกรมทัวร์ภาคใต้สุดพิเศษที่ครีเอทมาเพื่ออีเวนท์นี้โดยเฉพาะ!ไฮไลท์เด็ด! แฟชั่นโชว์สุดปังสะท้อน “สีสัน เส้นสาย ลายเส้น” โดย 6 ดีไซเนอร์รุ่นใหม่อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดในเทศกาล “อัยยะ ปักษ์ใต้ 2 Fly 2 South Now II” ต้องยกให้แฟชั่นโชว์กลางแจ้งสุดพิเศษ นำเสนอผลงานสร้างสรรค์จาก 6 แบรนด์ดีไซเนอร์รุ่นใหม่จากภาคใต้ โดยได้รับคำแนะนำและจากพี่เลี้ยงมากประสบการณ์อย่าง FLYNOW ได้แก่ Clothear Vestiare, D'Arcy the Designs, Keziah, Spybrand, Yabulan และ Yayee ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “สีสัน เส้นสาย ลายเส้น” อันเป็นเอกลักษณ์ของผืนผ้าจากภาคใต้ ผสานแนวคิดการออกแบบที่ทันสมัยเพื่อสร้างคอลเลคชั่นพิเศษที่จะมาสะบัดบนรันเวย์สุดเก๋ ณ บริเวณลานจอดเครื่องบิน อันเป็นเอกลักษณ์ของช่างชุ่ย วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม 2568 เวลา 19.30 น. ภายใต้ธีม “การเดินทางมาเชิญชวนคนกรุงเทพ ไปสัมผัสเสน่ห์ของภาคใต้”การจัดแฟชั่นโชว์ในโลเคชั่นที่ไม่เหมือนใครนี้ เป็นการผสมผสานเสน่ห์ทางวัฒนธรรมของภาคใต้และความดิบเท่ของช่างชุ่ย Creative Park ได้อย่างลงตัว ผู้ชมจะได้สัมผัสถึงความเคลื่อนไหวของสีสันและลายเส้นที่ได้รับแรงบันดาลใจจากธรรมชาติและวิถีชีวิตของชาวใต้ ผ่านมุมมองที่สดใหม่และน่าตื่นตาตื่นใจของดีไซเนอร์รุ่นใหม่เหล่านี้ นำเสนอผ่านทัพนางแบบนายแบบกว่า 40 ชีวิต นำโดย ทราย สิรณัฐ สก๊อต, ลูกเกด เมทินี กิ่งโพยม, สกาย กิ่งโพยม ชาร์เพิร์ล, เดล นฤมล พิมพ์ภักดี, แพรววณิชยฐ์ เรืองทอง, และ เทีย ทวีพาณิชย์พันธุ์ จากภาคใต้ Flynowiii ที่จะมาสร้างสีสันและสะท้อนอัตลักษณ์ของชาวใต้ผ่านมุมมองแฟชั่นที่ไม่เหมือนใครปักหมุดในปฏิทินของคุณไว้ให้ดี แล้วเตรียมตัวมา "ย้ายถิ่นชั่วคราว" ไปเป็นชาวใต้ด้วยกันที่งาน “อัยยะ ปักษ์ใต้ 2 FLY 2 SOUTH NOW FESTIVAL II” ระหว่างวันที่ 4-5-6 กรกฎาคม 2568 ตั้งแต่ 16.00-22.00 น. ที่ ช่างชุ่ย Creative Park ปิ่นเกล้า งานนี้เข้าฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย มาร่วมสร้างความทรงจำดีๆ ด้วยกันอีกครั้ง รับรองปีนี้มันกว่าเดิมแน่นอน!