ผุดโครงการ “BOTCOOP Green Loan” สอ.ธปท. ผนึก ONNEX by SCG หนุนสินเชื่อพลังงานสะอาด

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย จำกัด (สอ.ธปท.) และบริษัท เอสซีจี ลีฟวิง แอนด์ เฮาส์ซิง โซลูชัน จำกัด แบรนด์ ONNEX by SCG ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ภายใต้ “โครงการ BOTCOOP Green Loan” เพื่อสนับสนุนสมาชิก สอ.ธปท.ในการเข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษสำหรับการติดตั้งอุปกรณ์พลังงานสะอาด และโซลูชันเพื่อที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืน
ความร่วมมือครั้งนี้ครอบคลุมผลิตภัณฑ์และโซลูชัน 3 รายการ ได้แก่
● Solar Rooftop ระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา
● EV Charger หัวชาร์จรถยนต์พลังงานไฟฟ้า
● Home Solution ได้แก่ ONNEX ACTIVE AIR FLOW และ ONNEX ACTIVE AIR QUALITY
นวัตกรรมเพื่อบ้านที่ประหยัดพลังงานและยกระดับคุณภาพอากาศภายในบ้าน
พิธีลงนามจัดขึ้นในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย โดยมีผู้บริหารระดับสูงจากทั้งสองฝ่ายเข้าร่วม พร้อมด้วย ผู้แทนจาก IFC (International Finance Corporation) ในเครือ World Bank Group ร่วมเป็นสักขีพยาน ตอกย้ำความสำคัญของการสนับสนุนด้านการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนในระดับสากล โดย นายกิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์, รองประธานกรรมการ สอ.ธปท. กล่าวว่า “โครงการ BOTCOOP Green Loan เป็นอีกก้าวสำคัญที่ช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ ธปท. เข้าถึงสินเชื่อดอกเบี้ยพิเศษเพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนในโซลูชันเพื่อความยั่งยืนได้ง่ายขึ้น เราเชื่อว่าความร่วมมือครั้งนี้จะยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกสหกรณ์ ธปท. และมีส่วนช่วยสร้างสังคมสีเขียวในอนาคต”
นายเกริก ยิ้มพรพิพัฒน์ผล, Smart Residential Director ONNEX by SCG กล่าวว่า “ONNEX by SCG ภูมิใจที่ได้นำเสนอโซลูชันคุณภาพสูง ทั้ง Solar Rooftop, EV Charger, รวมถึง ONNEX ACTIVE AIR FLOW และ ONNEX ACTIVE AIR QUALITY เพื่อช่วยให้สมาชิกสหกรณ์ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงาน พร้อมยกระดับคุณภาพอากาศในบ้าน และร่วมกันลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม”
นายธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์, IFC (World Bank Group) กล่าวเพิ่มเติมว่า “ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นตัวอย่างที่ดีในการสนับสนุนการเข้าถึงพลังงานสะอาดและการเงินเพื่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะสร้างผลลัพธ์เชิงบวกต่อทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม IFC มีความยินดีที่ได้ร่วมเป็นสักขีพยานและพร้อมสนับสนุนความร่วมมือในรูปแบบนี้ต่อไปกับธนาคารพาณิชย์แห่งอื่นในอนาคตที่จะเกิดขึ้น”