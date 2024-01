ปตท. ส่ง on-ion ผนึก AWC ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานสะอาด ตอบสนองไลฟ์สไตล์ครบวงจร

เมื่อเร็วๆ นี้ นายเชิดชัย บุญชูช่วย รองกรรมการผู้จัดการใหญ่นวัตกรรมและธุรกิจใหม่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) (ที่ 2 จากขวา) พร้อมด้วย นายโทรณ หงศ์ลดารมภ์ Head of EV Charger Business บริษัท อรุณ พลัส จำกัด (ARUN PLUS) (ขวาสุด) และ ดร.ไพฑูรย์ วงศาสุทธิกุล หัวหน้าคณะสายงานกลยุทธ์การลงทุน บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) (AWC) (ที่ 2 จากซ้าย) ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง บริษัท อรุณ พลัส จำกัด และ บริษัท แอสเสท เวิรด์ คอร์ป จำกัด (มหาชน) หรือ AWC ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชั้นนำของไทย ให้บริการสถานีอัดประจุสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าในเชิงพาณิชย์ภายใต้แบรนด์ ออน-ไอออน (on-ion) และให้บริการสถานีชาร์จไฟด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้าของกลุ่ม ปตท. ภายในโครงการอสังหาริมทรัพย์เครือ AWC ทั้งหมดกว่า 17 โครงการ ทั้งในกรุงเทพฯ และเมืองท่องเที่ยวสำคัญ โดยจะเริ่มทยอยเปิดจุดชาร์จแรกในไตรมาส 2 ปี 2567 ความร่วมมือนี้นอกจากจะช่วยส่งเสริมสังคมยานยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการสนับสนุนเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emissions) ของกลุ่ม ปตท. อีกด้วย