Macan ไฟฟ้าครองตลาด ปอร์เช่ เผยยอดขายครึ่งปีแรก รถไฟฟ้าโตแรง

ปอร์เช่เผยผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2025 ว่ามียอดส่งมอบรถยนต์ทั่วโลก 146,391 คัน แม้ลดลง 6% เมื่อเทียบกับปีก่อน แต่สัดส่วนรถยนต์พลังงานไฟฟ้า (รวม BEV และ PHEV) เพิ่มขึ้นเป็น 36.1% หรือคิดเป็น BEV ถึง 23.5% และ PHEV อีก 12.6% สะท้อนถึงทิศทางใหม่ที่มุ่งหน้าสู่ยุคยานยนต์ไร้มลพิษ
Macan กลายเป็นรถรุ่นที่ขายดีที่สุดของแบรนด์ในช่วง 6 เดือนแรกของปี ด้วยยอดส่งมอบ 45,137 คัน เพิ่มขึ้น 15% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยกว่า 60% หรือ 25,884 คัน เป็นรุ่นขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้าเต็มรูปแบบ ขณะที่ในบางตลาดนอกยุโรปยังคงจำหน่ายรุ่นเครื่องยนต์สันดาปภายใน ซึ่งมียอดส่งมอบ 19,253 คัน
Panamera ซีดานสปอร์ตสุดหรู ก็ทำผลงานได้โดดเด่นเช่นกัน ด้วยยอดขาย 14,975 คัน โตขึ้น 13% จากปีก่อน
ภูมิภาคอเมริกาเหนือยังคงเป็นตลาดใหญ่ที่สุดของปอร์เช่ ด้วยยอดส่งมอบ 43,577 คัน เพิ่มขึ้น 10% สร้างสถิติใหม่ในประวัติศาสตร์ครึ่งปีของภูมิภาค แม้จะต้องเผชิญแรงกดดันจากภาษีนำเข้าและราคาตลาด ขณะที่กลุ่มประเทศนอกยุโรปและตลาดเกิดใหม่ (Overseas and Emerging Markets) มียอดส่งมอบ 30,158 คัน เพิ่มขึ้น 10% เช่นกัน ซึ่งเป็นตัวเลขสูงสุดเป็นประวัติการณ์ของภูมิภาคนี้
ในยุโรป (ไม่รวมเยอรมนี) ปอร์เช่ส่งมอบ 35,381 คัน ลดลง 8% ส่วนในเยอรมนีบ้านเกิด มียอดขาย 15,973 คัน ลดลงถึง 23% สาเหตุหลักมาจากฐานยอดขายที่สูงในปี 2024 จากคำสั่งซื้อค้างส่ง
สำหรับตลาดจีน ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดสำคัญ ปอร์เช่ส่งมอบรถยนต์ได้ 21,302 คัน ลดลง 28% จากภาวะการแข่งขันในกลุ่มรถหรูและความท้าทายของตลาดโดยรวม ทั้งนี้ ปอร์เช่ยังคงยึดมั่นในกลยุทธ์ "คุณค่ามาก่อนปริมาณ" เพื่อรักษาสมดุลของอุปสงค์และอุปทาน
ยอดขายแยกรุ่นหลัก (ครึ่งปีแรก 2025):
-Macan: 45,137 คัน (+15%)
-Cayenne: 41,873 คัน (-23%)
-911: 25,608 คัน (-9%)
-Panamera: 14,975 คัน (+13%)
-Taycan (EV): 8,302 คัน (-6%)
-718 Boxster / Cayman: 10,496 คัน (-12%)
แมทเธียส เบ็คเคอร์ (Matthias Becker) ผู้บริหารระดับสูงของปอร์เช่ระบุว่า “แม้สถานการณ์ตลาดจะยังคงท้าทาย แต่เรามั่นใจในไลน์อัปผลิตภัณฑ์ใหม่ของเรา ทั้งในด้านเทคโนโลยีและขุมพลัง ซึ่งจะช่วยให้เราตอบโจทย์ลูกค้าทั่วโลกได้อย่างลงตัว”
ปอร์เช่ยังคงยึดแนวทางสร้างคุณค่าทางแบรนด์มากกว่าการแข่งขันด้วยปริมาณ และตั้งเป้าสร้างความเติบโตในตลาดใหม่ ๆ อย่างยั่งยืน ผ่านการปรับกลยุทธ์ผลิตภัณฑ์สู่ยุคยานยนต์พลังงานไฟฟ้าอย่างเต็มรูปแบบในอนาคต