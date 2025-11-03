“50 ปี Metro CAT – 100 ปี Caterpillar เดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทยสู่อนาคตยั่งยืน ตั้งเป้ารวม 40,000 ล้านใน 3 ปี”

นายวีระ บูรพชัยศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (Metro CAT) ตัวแทนจำหน่าย Caterpillar เครื่องจักรกลหนักและเครื่องยนต์คุณภาพระดับโลกจากสหรัฐอเมริกา แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย เปิดเผยว่า ปีนี้ถือเป็นวาระสำคัญที่ Caterpillar ครบรอบ 100 ปี และ Metro CAT ก้าวสู่ปีที่ 50 แห่งความภาคภูมิใจและความสำเร็จ ในการเป็นผู้นำตลาดเครื่องจักรกลหนักในประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไทย ตั้งเป้าไทยเติบโต10,000ล้าน และรายได้รวมเติบโตเป็น 40,000 ล้านบาทภายใน 3 ปี เตรียมรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้าง ระบบขนส่ง และภาคอุตสาหกรรม ในภูมิภาค
นายวีระ บูรพชัยศรี กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (Metro CAT) เผยว่า “ตลอด 50 ปีที่ผ่านมา Metro CAT ได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมั่นคงของแบรนด์และคุณภาพของสินค้า ที่เปี่ยมด้วยความคงทนและประสิทธิภาพ เราได้ยืนหยัดเคียงข้างการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นงานเหมือง ถนน ก่อสร้าง ซีเมนต์ ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรมด้านพลังงานและการขนส่ง เครื่องสำรองไฟ งานดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงโครงการสำคัญด้านการสร้างเขื่อนและแหล่งน้ำ เพื่อยกระดับศักยภาพของประเทศให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง
เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ Caterpillar ซึ่งครบรอบ 100 ปีในปีนี้ — แบรนด์ระดับโลกที่เป็นสัญลักษณ์ของคุณภาพ ความทนทาน และความไว้วางใจจากลูกค้าทั่วโลก Metro CAT จะยังคงยืนหยัดเคียงข้างลูกค้าทั้งในประเทศไทย สปป.ลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้ให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนต่อไป
ในปีที่ผ่านมา กลุ่มบริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีรายได้รวมกว่า 30,000 ล้านบาท โดยสัดส่วนรายได้มาจากประเทศไทยประมาณ 25% และจากตลาดต่างประเทศ 75% พร้อมตั้งเป้ารายได้ประเทศไทยเติบโต 10,000 ล้านบาท รวมเติบโตเป็น 40,000 ล้านบาทภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมก่อสร้างในภูมิภาค
จุดแข็งที่ทำให้ลูกค้าไว้วางใจเลือกใช้สินค้าและบริการของ Metro CAT คือ “คุณภาพ” ที่มาพร้อมกับสมรรถนะสูง ประหยัดพลังงาน การบริการหลังการขายที่ครบวงจร และเทคโนโลยีเฉพาะของ Caterpillar เครื่องจักรและเครื่องยนต์ของ Caterpillar มีแรงม้าสูงและประสิทธิภาพเยี่ยม เหมาะกับทุกสภาพงาน ง่ายต่อการบำรุงรักษา ขณะเดียวกัน Metro CAT มีอะไหล่แท้พร้อมบริการโดยผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้เครื่องจักรและเครื่องยนต์ทำงานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่สะดุด
ปัจจุบัน Metro CAT มีเครือข่ายสาขาครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 32 แห่ง พร้อมทีมพนักงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการและดูแลลูกค้าในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง บริษัทฯ มีคลังอะไหล่มูลค่ากว่า 500 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังขยายการให้บริการไปยังประเทศในภูมิภาคอาเซียน อาทิ สปป.ลาว และกัมพูชา เพื่อสนับสนุนลูกค้าที่ดำเนินโครงการในภูมิภาคนี้อย่างใกล้ชิด
ด้วยชื่อเสียงด้านความทนทานของเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 20 ปี Metro CAT ยังคงให้บริการคำปรึกษา การบำรุงรักษา และการดูแลหลังการขายอย่างครบวงจร เพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรและเพิ่มความคุ้มค่าสูงสุดให้กับการลงทุนของลูกค้า
ในขณะเดียวกัน Metro CAT ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ เพื่อเชื่อมโยงกระบวนการทำงานทุกขั้นตอน เครื่องจักรและเครื่องยนต์ของ Caterpillar ที่ลูกค้าเลือกใช้ มาพร้อมระบบเชื่อมต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์ ส่งข้อมูลสำคัญกลับมายังศูนย์บริการของบริษัท ช่วยให้ทีมงานสามารถวิเคราะห์สถานะของเครื่องจักรและให้คำแนะนำได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ เพื่อให้เครื่องจักรทำงานได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพสูงสุด
นอกจากนี้ Metro CAT ยังมุ่งพัฒนาศักยภาพของทีมช่างและวิศวกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันกับเทคโนโลยีการออกแบบรุ่นใหม่ ๆ อยู่เสมอ ตอกย้ำความมั่นใจให้ลูกค้าว่า ทุกการลงทุนกับ Metro CAT คือการลงทุนที่คุ้มค่า แข็งแกร่ง และพร้อมสร้างผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกโครงการ
Metro CAT ปรับโครงสร้างทีมบริหาร ฝ่ายขาย และการตลาดใหม่ทั้งหมด เพื่อขยายการเข้าถึงลูกค้าอย่างครอบคลุมทั่วประเทศ พร้อมยกระดับกระบวนการทำงานด้วยเทคโนโลยีจาก Caterpillar และนวัตกรรมของ Metro CAT เพื่อสนับสนุนงานขายและบริการหลังการขายให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
“เรากำลังก้าวไปสู่อนาคตที่ยั่งยืนมากขึ้น ทั้งในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล การบริการอัจฉริยะ และพลังงานสะอาด เพื่อช่วยลูกค้าลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ และสร้างธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคง อีกทั้งภาคก่อสร้างยังคงเป็นพื้นฐานสำคัญของการเติบโตของประเทศ ซึ่ง Metro CAT พร้อมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมนี้ให้ก้าวต่อไปอย่างยั่งยืน”
“สำหรับเรา เครื่องจักรที่ดีต้องมาพร้อมกับบริการที่ยอดเยี่ยม เพราะความต่อเนื่องของลูกค้าคือหัวใจสำคัญของเรา Metro CAT มีทีมช่างและวิศวกรมืออาชีพ พร้อมอะไหล่แท้จาก Caterpillar ที่ครบครัน และพร้อมให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ เพื่อให้ลูกค้าทุกท่านสามารถทำงานได้อย่างมั่นใจ เต็มประสิทธิภาพ และไม่หยุดชะงัก”
“ในนามของตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ Caterpillar ในประเทศไทย ผมขอขอบคุณลูกค้าและพันธมิตรทุกท่านที่ไว้วางใจเราเสมอมา เราขอสัญญาว่าจะยังคงมุ่งมั่นพัฒนา ยกระดับบริการ และเติบโตไปพร้อมกับทุกท่าน เพื่อให้เครื่องจักรทุกคันทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ และขอร่วมเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปีของ Caterpillar และพร้อมก้าวสู่ศตวรรษใหม่ไปด้วยกันอย่างภาคภูมิใจ” — คุณวีระกล่าวย้ำ
เกี่ยวกับ Metro CAT
บริษัท เมโทรแมชีนเนอรี่ จำกัด (Metro CAT) ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2519 และเป็นตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของ Caterpillar ในประเทศไทยในปี พ.ศ. 2520 โดยให้บริการครบวงจรทั้งด้านเครื่องจักรกลหนัก เครื่องยนต์ อะไหล่แท้ และบริการหลังการขายคุณภาพสูง ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมเหมือง ก่อสร้าง ถนน ซีเมนต์ ดาต้าเซนเตอร์ และพลังงาน ปัจจุบันมีศูนย์บริการกว่า 32 สาขาทั่วประเทศไทย รวมถึง สปป.ลาว กัมพูชา และสาธารณรัฐประชาชนจีน