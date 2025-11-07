โตโยต้า เปิดราคา bZ4X เป็นทางการ เริ่มต้น 1.529 ล้านบาท พร้อมส่งมอบพ.ย.นี้

บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ประกาศเปิดราคาจำหน่ายรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุด “NEW bZ4X” อย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2568 โดยลูกค้าสามารถจองและซื้อได้ที่โชว์รูมโตโยต้าทั่วประเทศ หลังจากเปิดให้ลงทะเบียนจองสิทธิ์ล่วงหน้า (Pre-registration) ผ่านออนไลน์ตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างล้นหลาม ครบโควตา 2,000 สิทธิ์ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว
NEW bZ4X ถือเป็นการยกระดับรถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่ม D-SUV ของโตโยต้า ด้วยแนวคิด “MOTION OF TRUST” สื่อถึงความมั่นใจที่มาพร้อมเทคโนโลยีล้ำสมัย ดีไซน์โฉบเฉี่ยว สมรรถนะเหนือระดับ และระบบความปลอดภัยเต็มรูปแบบ รองรับทั้งการขับขี่ในเมืองและเส้นทางท้าทายนอกเมือง
นาย ศุภกร รัตนวราหะ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า “NEW bZ4X ไม่เพียงแต่มีคุณภาพระดับโลก หากยังมาพร้อมระบบบริการหลังการขายที่ครอบคลุมทั่วประเทศกว่า 450 แห่ง ลูกค้าจึงมั่นใจได้ถึงความอุ่นใจสูงสุด ทั้งในด้านคุณภาพ การบำรุงรักษา และความพร้อมของอะไหล่ เราเชื่อว่า bZ4X จะมอบทั้งความภาคภูมิใจและความสุขในทุกการเดินทางให้กับลูกค้าโตโยต้าทุกคน”
โตโยต้าตั้งเป้ายอดขาย 6,000 คันในปีแรก และเริ่มส่งมอบให้ลูกค้าที่จองสิทธิ์ไว้ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนนี้ พร้อมจัดข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัวเพื่อขอบคุณลูกค้าที่ให้การตอบรับอย่างดี
ราคาอย่างเป็นทางการ NEW bZ4X
• รุ่น FWD (ขับเคลื่อนล้อหน้า) : 1,529,000 บาท*
• รุ่น AWD (ขับเคลื่อนสี่ล้อ) : 1,649,000 บาท*
(*ราคาภายใต้มาตรการสนับสนุน EV ระยะที่ 2 – EV3.5 และไม่รวมค่าสีพิเศษ)
มีให้เลือกทั้งหมด 6 สี แบ่งเป็น
• Mono-tone: Precious Metal, Platinum White Pearl, Attitude Black Mica
• Two-tone (Black Roof): Precious Metal/Black, Platinum White Pearl/Black, Emotional Red 2/Black (+20,000 บาท)
ขุมพลังและสมรรถนะ
รุ่น FWD
• มอเตอร์ไฟฟ้า 165 กิโลวัตต์ (224 แรงม้า)
• แบตเตอรี่ลิเธียมไอออน 73.11 kWh
• วิ่งได้สูงสุด 600 กม./ชาร์จเต็ม (มาตรฐาน NEDC)
• รองรับชาร์จเร็ว DC สูงสุด 150 kW
• ระบบระบายความร้อนแบตเตอรี่ด้วยวงจรแยกจากแอร์ห้องโดยสาร
รุ่น AWD
• มอเตอร์คู่ กำลังรวม 252 กิโลวัตต์ (343 แรงม้า)
• ระยะทางวิ่งสูงสุด 570 กม./ชาร์จเต็ม
• มาพร้อมโหมด X-MODE สำหรับทางลุยและ Grip Control ช่วยรักษาความเร็วต่ำในเส้นทางท้าทาย
ดีไซน์และห้องโดยสาร
• หน้าจอสัมผัสขนาด 14 นิ้ว รองรับ Apple CarPlay/Android Auto แบบไร้สาย
• หลังคา Panoramic Moonroof พร้อมม่านบังแดดไฟฟ้า
• ไฟ Ambient Light ปรับได้ 64 เฉดสี
• เบาะคู่หน้าไฟฟ้า 8 ทิศทาง พร้อมระบบบันทึกตำแหน่ง
• ประตูท้ายไฟฟ้า พร้อมระบบ Kick Activated
• ระบบปรับอากาศ Nanoe™ X + PM2.5 Filter
• ลำโพง 6 ตำแหน่ง (รุ่น AWD เพิ่มเป็น 9 ตำแหน่ง JBL)
• กระจกมองหลังดิจิทัล
เทคโนโลยีความปลอดภัย
• Toyota Safety Sense ครบชุด
• ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติพร้อมเข้าโค้ง (DRCC)
• ระบบช่วยเตือนการชนล่วงหน้า (PCS)
• ระบบช่วยรักษาเลน (LDA)
• กล้องมองรอบคัน (PVM)
• ระบบช่วยจอดอัจฉริยะ (Intelligent Parking Assist)
• ถุงลม 8 ตำแหน่ง
รับประกันและบริการหลังการขาย
• รับประกันแบตเตอรี่ 8 ปี หรือ 160,000 กม. (ความจุไม่ต่ำกว่า 70%)
• รับประกันคุณภาพตัวรถ 5 ปี หรือ 150,000 กม.
• บริการหลังการขายโดยศูนย์กว่า 450 แห่งทั่วประเทศ
• พร้อมบริการ T-CONNECT สำหรับตรวจสอบสถานะรถ ค้นหาสถานีชาร์จ และติดตามรถแบบเรียลไทม์
ข้อเสนอพิเศษช่วงเปิดตัว (7 พ.ย. – 31 ธ.ค. 2568)
• ลูกค้า Pre-registration รับส่วนลดเงินสด 20,000 บาท
• ดอกเบี้ยพิเศษ 0.99%
• ลูกค้าทั่วไปรับฟรี ประกันภัยชั้น 1 Toyota Care PHYD
• พร้อมร่วมลุ้นรางวัลใหญ่จากแคมเปญ “TOYOTA อาริกาโตะ โปรแจกใหญ่จัดเต็ม”