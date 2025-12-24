กรมขนส่งฯ รณรงค์ “เช็กก่อนจะช้าไป : เช็กรถ เช็กทาง เช็กคน”เดินทางปีใหม่ปลอดภัยทุกเส้นทาง

กรมการขนส่งทางบก เดินหน้าแคมเปญรณรงค์ปีใหม่ “เช็กก่อนจะช้าไป : เช็กรถ เช็กทาง เช็กคน” ตอกย้ำแนวคิดการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางเพื่อความปลอดภัย มุ่งวางรากฐานความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนตลอดปี ตามนโยบายกระทรวงคมนาคม
กรมการขนส่งทางบกดำเนินมาตรการเชิงรุกด้านความปลอดภัยทางถนนต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2569 เปิดตัวสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ภายใต้แนวคิด “เช็กก่อนจะช้าไป : เช็กรถ เช็กทาง เช็กคน” เพื่อเสริมสร้างความพร้อมของผู้ใช้รถใช้ถนน และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยในการเดินทางอย่างรอบด้าน ทั้งรถโดยสารสาธารณะ รถบรรทุก และประชาชนทั่วไป สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงคมนาคม ที่เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานในสังกัดเร่งยกระดับคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยของประชาชน ลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน และสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในทุกช่วงเวลา
นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบก ดำเนินการผลิตและเผยแพร่ สื่อรณรงค์ชุดใหม่ “เช็กก่อนจะช้าไป : เช็กรถ เช็กทาง เช็กคน” ผ่านโทรทัศน์ควบคู่กับสื่อออนไลน์หลากหลายรูปแบบ เพื่อสื่อสารให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทางโดยเนื้อหาของสื่อรณรงค์สะท้อนแนวคิดเชิงพฤติกรรมที่เข้าใจง่ายแต่เข้าถึงผู้ใช้รถทุกกลุ่ม ทั้งการตรวจความพร้อมของยานพาหนะ (เช็กรถ) การวางแผนเส้นทางอย่างปลอดภัย (เช็กทาง) และการมีสติ พักผ่อนเพียงพอ ปฏิบัติตามกฎหมายจราจร (เช็กคน) ตอกย้ำความรับผิดชอบร่วมกันของทุกภาคส่วนในการลดความเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนสอดคล้องตามแผนอำนวยความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ของกรมการขนส่งทางบก
ทั้งการกำกับดูแลการให้บริการรถโดยสารสาธารณะอย่างเข้มข้น อาทิ การตรวจสภาพรถโดยสารก่อนให้บริการ การติดตามควบคุมพฤติกรรมพนักงานขับรถผ่านระบบ GPS ตรวจจับความเร็วและชั่วโมงการขับรถ การตรวจความพร้อมของพนักงานขับรถในสถานีขนส่ง การกำชับผู้ประกอบการให้รักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุด รวมถึงสนับสนุนประชาชนที่ใช้รถส่วนบุคคลให้ตรวจสอบสภาพรถ ณ จุดบริการ “ตรวจรถฟรี ขับขี่ปลอดภัย” ทั่วประเทศ ภายใต้ความร่วมมือระหว่างกรมการขนส่งทางบกและภาคีเครือข่ายภาคเอกชน รวมถึงจุดบริการร่วม “อาชีวะ-ขนส่งอาสาช่วยประชาชน : เทศกาลปีใหม่ 2569” ภายใต้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โดยการสร้างความปลอดภัยทางถนนเป็นภารกิจต่อเนื่อง ซึ่งกรมการขนส่งทางบกพร้อมเร่งขับเคลื่อนมาตรการกำกับดูแล ควบคู่กับการรณรงค์สร้างความตระหนักรู้ ให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการเตรียมความพร้อมก่อนเดินทางและการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด โดยได้ขยายช่องทางการสื่อสารผ่านสื่อออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง ทั้งการให้ความรู้ในการเช็กรถก่อนเดินทาง อินโฟกราฟิกคำแนะนำด้านความปลอดภัย ตลอดจนกิจกรรมสร้างการมีส่วนร่วมในช่องทางออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ผู้ใช้รถใช้ถนนมีส่วนร่วมในการสร้างสังคมปลอดภัยมากยิ่งขึ้น กรมการขนส่งทางบกขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างสังคมการเดินทางที่ปลอดภัย
โดยติดตามรับชมสื่อรณรงค์ภายใต้แคมเปญ “เช็กก่อนจะช้าไป : เช็กรถ เช็กทาง เช็กคน” ผ่านสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ “ขับขี่ปลอดภัย by DLT” ได้แก่ เว็บไซต์ www.safedrivedlt.com, Facebook, Youtube, TikTok, LineOA และ X เพื่อร่วมกันปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน
เริ่มจากการเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง และส่งต่อความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกวัน ช่วยเสริมเกราะความปลอดภัยให้กับผู้เดินทางในช่วงเทศกาลปีใหม่ และยังเป็นเครื่องมือสำคัญในการขยายผลไปสู่การสร้างพฤติกรรมความปลอดภัยของประชาชนในระยะยาว อันจะนำไปสู่การลดอุบัติเหตุและการสูญเสียบนท้องถนนอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงคมนาคมที่มุ่งสร้างระบบคมนาคมที่ปลอดภัย มั่นคง และเป็นมิตรต่อประชาชนในทุกมิติ