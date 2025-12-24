ไทยฮอนด้า มอบหมวกกันน็อก 1,500 ใบ ให้กระทรวงคมนาคม ร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย เดินหน้ารณรงค์ความปลอดภัยทางถนน ผ่านกิจกรรมส่งมอบหมวกนิรภัยมาตรฐาน มอก. จำนวน 1,500 ใบ ให้แก่กระทรวงคมนาคม ภายใต้โครงการ “60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน”
นำโดย มร.ยูอิจิ ชิมิซุ ประธานกรรมการบริหาร และ ดร. อารักษ์ พรประภา ประธานบริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด พร้อมกับ นางสาวิตรี แก้วพวงงาม กรรมการบริหาร นายณัฐชัย ศรีโสวรรณา หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานวางแผนธุรกิจ เป็นผู้แทนมอบ โดยมี นายชยธรรม์ พรหมศร ปลัดกระทรวงคมนาคม เป็นตัวแทนรับมอบ ที่กระทรวงคมนาคม
การมอบหมวกกันน็อกให้แก่กระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ สอดคล้องกับการรณรงค์ของกรมการขนส่งทางบก ซึ่งมีเป้าหมายลดอัตราผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนให้เหลือ 12 คนต่อแสนประชากรภายในปี 2570 โดยขับเคลื่อนมาตรการด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง และกำหนดให้การสวมหมวกนิรภัยเป็นมาตรการสำคัญ รวมถึงการผลักดันพื้นที่สวมหมวกนิรภัย 100% ปลูกฝังพฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัยอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างมาตรฐานความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ และร่วมสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยบนท้องถนนให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนในสังคมไทย โดยกระทรวงคมนาคมจะนำหมวกกันน็อก 1,500 ใบไปแจกจ่ายให้กับผู้ใช้อื่นๆ ต่อไป
มร.ยูอิจิ ชิมิซุ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปีของไทยฮอนด้า เราอยากแสดงความขอบคุณและตอบแทนสังคมไทย ภายใต้แนวคิด ‘60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน’ ด้วยการส่งมอบหมวกนิรภัยจำนวน 60,000 ใบ มูลค่า 60 ล้านบาท ร่วมกับร้านผู้จำหน่ายฮอนด้าทั่วประเทศที่สมทบเพิ่มเติมอีก 52,440 ใบ รวมเป็น 112,440 ใบ มูลค่ากว่า 112 ล้านบาท ครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งนี้ยังได้มอบให้กับหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อไปกระจายต่อให้กับประชาชนรวมถึงการส่งมอบให้กับ กระทรวงคมนาคมในครั้งนี้ด้วย ”
โครงการคาราวานหมวกกันน็อกครั้งนี้ ไทยฮอนด้าและร้านผู้จำหน่ายฯ ได้เดินทางส่งมอบหมวกกันน็อกมาตรฐาน มอก. ครบทั้ง 77 จังหวัดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยปิดภารกิจที่กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม ที่ผ่านมา โครงการดังกล่าวไม่เพียงจัดขึ้นในวาระครบรอบ 60 ปีเท่านั้น แต่ยังสะท้อนบทบาทของไทยฮอนด้าในการร่วมลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน ไทยฮอนด้าจะเดินหน้าผลักดันสังคมไทยไปสู่เป้าหมายการลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ หรือ Zero Accident อย่างยั่งยืนต่อไป
