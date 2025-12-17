ไทยฮอนด้า จับมือ กทม. ยกระดับความปลอดภัยทางถนน สู่ Zero Accident มอบหมวกกันน็อก 16,500 ใบ ส่งท้ายคาราวานฯ 60 ปี

ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมไทยในวาระครบรอบ 60 ปี ภายใต้โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ “60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” ล่าสุด คาราวานหมวกกันน็อกไทยฮอนด้า ได้เดินทางปิดจบภารกิจอย่างสมบูรณ์ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมยกระดับความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เมืองหลวง โดยมี ดร. อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมรับมอบและกล่าวสนับสนุนโครงการฯ
พิธีดังกล่าวนับเป็นการ ปิดท้ายคาราวานส่งมอบหมวกกันน็อกเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ไทยฮอนด้า ซึ่งได้เดินทางส่งมอบหมวกกันน็อกให้แก่เยาวชนและประชาชน ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ก่อนปิดจบภารกิจที่กรุงเทพมหานคร โดยในโอกาสนี้ ไทยฮอนด้าได้ส่งมอบหมวกกันน็อกมาตรฐาน มอก. ให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 16,500 ใบ เพื่อสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เมืองหลวง
ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ไทยฮอนด้าและตัวแทนผู้จำหน่ายฯ ได้ส่งมอบหมวกกันน็อกรวมทั้งสิ้น 112,440 ใบ มูลค่ากว่า 112 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และส่งเสริมวัฒนธรรมการสวมหมวกกันน็อกในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม
ดร. อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “โครงการคาราวานหมวกกันน็อกในวาระครบรอบ 60 ปี ไทยฮอนด้า เป็นความตั้งใจของไทยฮอนด้า ในการตอบแทนคืนสู่สังคมไทย ผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายของการเดินทาง ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย”
ด้าน นายฮายาโตะ เซกุจิ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ไทยฮอนด้า บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด ‘60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน’ โดยตั้งใจส่งมอบหมวกกันน็อกจำนวน 60,000 ใบ และได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ร่วมสมทบเพิ่มเติมอีก 52,440 ใบ ทำให้สามารถส่งมอบหมวกกันน็อกรวมทั้งสิ้น 112,440 ใบ ครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ”
“สำหรับการส่งมอบหมวกกันน็อกจำนวน 16,500 ใบ ให้แก่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ไทยฮอนด้าหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังวัฒนธรรมการสวมหมวกกันน็อก และสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษา ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม”
ขณะที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ การได้รับการสนับสนุนหมวกกันน็อกจากไทยฮอนด้าในครั้งนี้ จะช่วยเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษา ในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อกในชีวิตประจำวัน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเช่นนี้ เป็นพลังสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างสังคมเมืองที่ปลอดภัย”
โครงการ “60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยฮอนด้าในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงในวาระครบรอบ 60 ปีเท่านั้น แต่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และผลักดันสังคมไทยไปสู่เป้าหมาย การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ต่อไป