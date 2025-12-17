xs
xsm
sm
md
lg

ไทยฮอนด้า จับมือ กทม. ยกระดับความปลอดภัยทางถนน สู่ Zero Accident มอบหมวกกันน็อก 16,500 ใบ ส่งท้ายคาราวานฯ 60 ปี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไทยฮอนด้า ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์และเครื่องยนต์อเนกประสงค์ฮอนด้าในประเทศไทย เดินหน้าส่งต่อความห่วงใยสู่สังคมไทยในวาระครบรอบ 60 ปี ภายใต้โครงการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนระดับประเทศ “60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” ล่าสุด คาราวานหมวกกันน็อกไทยฮอนด้า ได้เดินทางปิดจบภารกิจอย่างสมบูรณ์ ณ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมยกระดับความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เมืองหลวง โดยมี ดร. อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด เป็นผู้ส่งมอบ และ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ให้เกียรติร่วมรับมอบและกล่าวสนับสนุนโครงการฯ

พิธีดังกล่าวนับเป็นการ ปิดท้ายคาราวานส่งมอบหมวกกันน็อกเนื่องในวาระครบรอบ 60 ปี ไทยฮอนด้า ซึ่งได้เดินทางส่งมอบหมวกกันน็อกให้แก่เยาวชนและประชาชน ครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ ก่อนปิดจบภารกิจที่กรุงเทพมหานคร โดยในโอกาสนี้ ไทยฮอนด้าได้ส่งมอบหมวกกันน็อกมาตรฐาน มอก. ให้แก่กรุงเทพมหานครจำนวน 16,500 ใบ เพื่อสนับสนุนการยกระดับความปลอดภัยทางถนนในพื้นที่เมืองหลวง

ตลอดระยะเวลาการดำเนินโครงการ ไทยฮอนด้าและตัวแทนผู้จำหน่ายฯ ได้ส่งมอบหมวกกันน็อกรวมทั้งสิ้น 112,440 ใบ มูลค่ากว่า 112 ล้านบาท ครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และส่งเสริมวัฒนธรรมการสวมหมวกกันน็อกในสังคมไทยอย่างเป็นรูปธรรม

ดร. อารักษ์ พรประภา ประธาน บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “โครงการคาราวานหมวกกันน็อกในวาระครบรอบ 60 ปี ไทยฮอนด้า เป็นความตั้งใจของไทยฮอนด้า ในการตอบแทนคืนสู่สังคมไทย ผ่านการส่งเสริมความปลอดภัยบนท้องถนน โดยกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นจังหวัดสุดท้ายของการเดินทาง ถือเป็นหมุดหมายสำคัญที่สะท้อนถึงพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคการศึกษา และภาคเอกชน ในการร่วมกันสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในสังคมไทย”

ด้าน นายฮายาโตะ เซกุจิ รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ไทยฮอนด้า จำกัด กล่าวว่า “เนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี ไทยฮอนด้า บริษัทฯ ได้ดำเนินโครงการภายใต้แนวคิด ‘60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน’ โดยตั้งใจส่งมอบหมวกกันน็อกจำนวน 60,000 ใบ และได้รับความร่วมมือจากผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ฮอนด้าทั่วประเทศ ร่วมสมทบเพิ่มเติมอีก 52,440 ใบ ทำให้สามารถส่งมอบหมวกกันน็อกรวมทั้งสิ้น 112,440 ใบ ครอบคลุมครบทั้ง 77 จังหวัดทั่วประเทศ”

“สำหรับการส่งมอบหมวกกันน็อกจำนวน 16,500 ใบ ให้แก่กรุงเทพมหานครในครั้งนี้ ไทยฮอนด้าหวังว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกฝังวัฒนธรรมการสวมหมวกกันน็อก และสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษา ในการส่งเสริมความปลอดภัยในการใช้รถจักรยานยนต์ในชีวิตประจำวันอย่างเป็นรูปธรรม”

ขณะที่ นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า “กรุงเทพมหานครให้ความสำคัญกับความปลอดภัยทางถนนมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในกลุ่มผู้ใช้รถจักรยานยนต์ การได้รับการสนับสนุนหมวกกันน็อกจากไทยฮอนด้าในครั้งนี้ จะช่วยเสริมการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและสถานศึกษา ในการสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการสวมหมวกกันน็อกในชีวิตประจำวัน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเช่นนี้ เป็นพลังสำคัญในการยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน และสร้างสังคมเมืองที่ปลอดภัย”

โครงการ “60 ปี ไทยฮอนด้า ขับขี่ปลอดภัย เพื่อสังคมไทยที่ยั่งยืน” สะท้อนความมุ่งมั่นของไทยฮอนด้าในการดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง ไม่เพียงในวาระครบรอบ 60 ปีเท่านั้น แต่เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการสูญเสียจากอุบัติเหตุบนท้องถนน และผลักดันสังคมไทยไปสู่เป้าหมาย การลดอุบัติเหตุให้เป็นศูนย์ (Zero Accident) ต่อไป 











ไทยฮอนด้า จับมือ กทม. ยกระดับความปลอดภัยทางถนน สู่ Zero Accident มอบหมวกกันน็อก 16,500 ใบ ส่งท้ายคาราวานฯ 60 ปี
ไทยฮอนด้า จับมือ กทม. ยกระดับความปลอดภัยทางถนน สู่ Zero Accident มอบหมวกกันน็อก 16,500 ใบ ส่งท้ายคาราวานฯ 60 ปี
ไทยฮอนด้า จับมือ กทม. ยกระดับความปลอดภัยทางถนน สู่ Zero Accident มอบหมวกกันน็อก 16,500 ใบ ส่งท้ายคาราวานฯ 60 ปี
ไทยฮอนด้า จับมือ กทม. ยกระดับความปลอดภัยทางถนน สู่ Zero Accident มอบหมวกกันน็อก 16,500 ใบ ส่งท้ายคาราวานฯ 60 ปี
ไทยฮอนด้า จับมือ กทม. ยกระดับความปลอดภัยทางถนน สู่ Zero Accident มอบหมวกกันน็อก 16,500 ใบ ส่งท้ายคาราวานฯ 60 ปี
+1
กำลังโหลดความคิดเห็น