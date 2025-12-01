สสส.–สถาบันยุวทัศน์ จับมือเทศบาลนครสมุย ดัน “สถานศึกษาปลอดบุหรี่–บุหรี่ไฟฟ้า” พร้อมตั้ง “ธนาคารหมวกกันน็อก” หวังเด็ก–เยาวชนปลอดภัย 100%

สสส.-สถาบันยุวทัศน์ ฯ ผนึกเทศบาลนครเกาะสมุย เดินหน้า “นักเรียนปลอดบุหรี่-บุหรี่ไฟฟ้า” ผ่านสถานศึกษา 4 แห่ง ชงจัดตั้ง “ธนาคารหมวกกันน็อก” ผ่านศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 แห่งทั่วเกาะสมุย ตั้งเป้าเด็ก-เยาวชนรณรงค์ สวมนิรภัย 100%
นายรามเนตร ใจกว้าง นายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย กล่าวว่า เทศบาลมีแนวทางพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามแนวคิด “พัฒนาอย่างสมาร์ท เติบโตอย่างยั่งยืน สมุยน่าอยู่ของทุกคน” โดยให้ความสำคัญกับการสร้างรากฐานที่ดีให้เด็กและเยาวชน ทั้งด้านสุขภาพและพฤติกรรมปลอดภัย จึงร่วมมือกับ ยท. ภายใต้การสนับสนุนของ สสส. จัดกิจกรรมพัฒนาองค์ความรู้ในสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และชุมชน เพื่อให้เข้าใจอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า รวมถึงสร้างวินัยจราจรตั้งแต่วัยเด็ก
“ขอขอบคุณ สสส. และสถาบันยุวทัศน์ ที่ร่วมพัฒนาเด็กและเยาวชนซึ่งเป็นอนาคตของชาติให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดยเทศบาลจะเน้นให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กดำเนินกิจกรรมธนาคารหมวกกันน็อกต่อเนื่อง พร้อมเสริมระบบป้องกันการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสนับสนุนการเข้าถึงบริการเลิกบุหรี่ของผู้ปกครองและเยาวชน” นายรามเนตร กล่าวโดยระบุว่า เด็กและเยาวชนที่มีสุขภาวะที่ดีคือรากฐานสำคัญของชุมชนสมุยที่มั่นคงในระยะยาว
ด้านนายพชรพรรษ์ ประจวบลาภ เลขาธิการสถาบันยุวทัศน์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากผลสำรวจสำนักงานสถิติแห่งชาติ ปี 2567 พบว่า ภาคใต้มีอัตราการสูบบุหรี่สูงที่สุดในประเทศ 22.2% ขณะที่ จ.สุราษฎร์ธานี มีอัตรา 19.7% โดยเฉพาะเกาะสมุยซึ่งเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญ มีนักท่องเที่ยวเดินทางกว่า 1.12 ล้านคนในช่วง 4 เดือนแรกของปี 2568 ทำให้เด็กในพื้นที่ได้รับผลกระทบจากควันบุหรี่มือสองและอาจเลียนแบบพฤติกรรมสูบตามนักท่องเที่ยว ยท. จึงร่วมมือกับเทศบาลนครเกาะสมุยในการสร้างความตระหนักรู้แก่เด็กและเยาวชน ผ่านสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลทั้ง 4 แห่ง พร้อมจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ “สถานศึกษาปลอดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า” เพื่อย้ำมาตรการควบคุมอย่างจริงจัง
ขณะที่นายสุรเชษฐ์ โพธิ์แสง รองเลขาธิการสถาบันยุวทัศน์ฯ กล่าวว่า สถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนใน จ.สุราษฎร์ธานี พบผู้บาดเจ็บปี 2567 จำนวน 16,776 คน เพิ่มขึ้น 2.14% จากปี 2566 และมีผู้เสียชีวิต 250 คน ส่วนปี 2568 ในช่วง 10 เดือนแรก มีผู้บาดเจ็บ 13,614 คน เสียชีวิต 234 คน โดยเฉพาะ อ.เกาะสมุย มีผู้เสียชีวิตแล้ว 45 คน และกว่า 93% เกิดจากรถจักรยานยนต์ สอดคล้องข้อมูลกระทรวงสาธารณสุขที่ระบุว่า เกาะสมุยเป็นพื้นที่เสี่ยงในกลุ่มเยาวชนและผู้สูงอายุ
นายสุรเชษฐ์ กล่าวว่า เพื่อสร้างความปลอดภัยทางถนน จึงได้สนับสนุนให้ตั้ง “ธนาคารหมวกกันน็อก” ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 9 แห่งทั่วเกาะสมุย เพื่อหมุนเวียนหมวกนิรภัยจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง ลดค่าใช้จ่ายผู้ปกครอง และส่งเสริมให้ครอบครัวเป็นแบบอย่างการขับขี่ปลอดภัย พร้อมขยายการรณรงค์ไปยังนักท่องเที่ยวที่ใช้ยานพาหนะบนเกาะสมุยด้วย
โครงการดังกล่าวมุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนสวมหมวกนิรภัย 100% และมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยเสี่ยง ทั้งการสูบบุหรี่–บุหรี่ไฟฟ้า และอุบัติเหตุทางถนน นำไปสู่การสร้างชุมชนที่ปลอดภัยและสุขภาวะที่ดีอย่างยั่งยืน