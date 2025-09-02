สสปท. มอบโล่ Zero Accident ย้ำความปลอดภัยคือรากฐานเศรษฐกิจไทย

เพียงเสี้ยววินาทีของความประมาท อาจหมายถึงความสูญเสียครั้งใหญ่ ไม่เพียงทำให้แรงงานต้องบาดเจ็บสาหัสและหยุดงานยาว แต่ยังสร้างความทุกข์แก่ครอบครัว กระทบกระบวนการผลิต และเพิ่มต้นทุนทางธุรกิจอย่างมหาศาล เหตุการณ์เช่นนี้สะท้อนให้เห็นว่า อุบัติเหตุจากการทำงาน ไม่ได้กระทบเพียงชีวิตแรงงาน แต่ยังสั่นคลอนความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ
ด้วยเหตุนี้ กระทรวงแรงงาน โดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือสสปท. จึงเดินหน้าผลักดันโครงการ "Zero Accident Campaign 2025" พร้อมจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่สถานประกอบกิจการที่สามารถลดอุบัติเหตุจากการทำงานจนเป็นศูนย์
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2568 ณ โรงแรมเอส ดี อเวนิว กรุงเทพมหานคร เพื่อยกย่ององค์กรที่เป็นแบบอย่างด้านการจัดการด้านความปลอดภัยและการดูแลแรงงานอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ ข้อมูลจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ระบุว่า ในปี 2567 ประเทศไทยมีผู้ประสบอันตรายจากการทำงานมากกว่า 80,000 ราย โดยมีอุบัติเหตุร้ายแรงหลายพันกรณีที่นำไปสู่การสูญเสียชีวิต ทว่าผลการดำเนินงานพบว่า สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมโครงการ Zero Accident สามารถลดอัตราการบาดเจ็บได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับสถานประกอบกิจการทั่วไป
ดร.นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวว่า "ในโลกการทำงานที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เรามีทั้ง AI และเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามา สิ่งสำคัญคือการยกระดับทักษะแรงงาน ควบคู่กับการสร้างระบบคุ้มครองที่เท่าเทียมสำหรับทุกคน ทั้งแรงงานไทยและต่างชาติ เพราะเมื่อแรงานทุกคนทำงานอย่างปลอดภัย ก็หมายถึงเศรษฐกิจไทยที่เติบโตอย่างมั่นคง"
พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณในครั้งนี้ จึงไม่ได้เป็นเพียงการเชิดชูเกียรติเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำว่าเป้าหมาย "Zero Accident" คือกุญแจสำคัญในการสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยให้หยั่งรากลึกในสังคมไทยและเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศสู่ความมั่นคงและยังยั่งยืน