สถาปนา 77 ปี กองปราบมอบโล่ตำรวจดีเด่น-ทุนการศึกษาบุตรหลานตำรวจ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



กองปราบปรามสถาปนาครบรอบปีที่ 77มอบโล่ประกาศเกียรติคุณให้ข้าราชการตำรวจปฏิบัติหน้าที่ดีเด่น-ทุนการศึกษาบุตรดีศรีกองปราบ

วันนี้ (1 ก.ย.) ที่ กองปราบปรามพล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ป. เป็นประธานงานวันสถาปนากองปราบปราม ครบรอบ 77 ปี โดยมี รอง ผบก.ป., ผผกก.1-6, ผกก. สสน.บก.ป. และข้าราชการตำรวจในสังกัดเข้าร่วมพิธี โดยพร้อมเพรียงกัน

เริ่มต้นด้วยการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธพิทักษ์ธรรมนำชัย, ศาลพระภูมิเจ้าที่, พระพุทธชินราช, สมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี), และ หลวงปู่ทิม อิสริโก

จากนั้นจึงเป็นพิธีสงฆ์ ที่ห้องประชุมชัยจินดา ชั้น 2 อาคารประชาอารักษ์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ​นอกจากนี้ยังมีการจัดพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ที่ทำคุณงามความดีและสนับสนุนการทำงานของกองบังคับการปราบปราม ได้แก่ ภาคเอกชนผู้สนับสนุนการปฏิบัติงาน บก.ป., ข้าราชการตำรวจดีเด่นด้านป้องกันปราบปราม, ด้านสืบสวน ,ด้านสอบสวน , อำนวยการ และจิตอาสา,

นอกจากนี้ยังได้มอบทุนการศึกษาบุตรดีศรีกองปราบ, และ ทุนTalent โดยมีอดีตผู้บังคับบัญชาและผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมงานและมอบของที่ระลึกเพื่อแสดงความยินดีอีกด้วย









