คณะกรรมการ กตป. ร่วมพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เสริมสิริมงคลก่อนปฏิบัติงาน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน (กตป.) นำโดย พล.ต.ต.เอกธนัช ลิ้มสังกาศ ประธาน กตป. และกรรมการด้านกิจการกระจายเสียง พร้อมด้วยคณะกรรมการด้านต่าง ๆ ได้แก่นายพันธ์ศักดิ์ จันทร์ปัญญา ด้านกิจการโทรทัศน์ ,รองศาสตราจารย์อุรุยา วีสกุล ด้านกิจการโทรคมนาคม,พล.อ.สิทธิชัย มากกุญชร ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และน.ส.อิสรารัศมิ์ เครือหงส์ ด้านส่งเสริมสิทธิและเสรีภาพของประชาชนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กตป. ได้ร่วมประกอบพิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ บริเวณที่ทำการอาคารไอทาวเวอร์ เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนเริ่มภารกิจการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ เมื่อเร็ว ๆ นี้