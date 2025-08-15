งานประชุมนานาชาติ The 9th HEAT International Congress – Blue Zone Wellness 2025 จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ นำเสนอสุขภาพเชิงป้องกันตามแนวคิด “บลูโซน” (Blue Zone) ยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางเวลเนสระดับโลก

บริษัท เฮลท์เอดูเคชั่น แอนด์ อคาเดมิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จัดงาน The 9th HEAT International Congress Blue Zone Wellness 2025 ระหว่างวันที่ 14–16 สิงหาคม 2568 ณ โรงแรม The Athenee Hotel, a Luxury Collection Hotel กรุงเทพฯ โดยงานนี้มีเป้าหมายในการพัฒนาประเทศให้เป็น "Blue Zone แห่งที่ 6 ของโลก" โดยมุ่งเน้นการพัฒนาปัจจัยต่างๆ ที่เอื้อให้ผู้คนมีอายุยืนยาว แข็งแรง และมีความสุข ผ่านการส่งเสริมด้านอาหาร สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และการใช้ชีวิต
โดยมี ผศ. ดร. นพ. พัฒนา เต็งอำนวย ประธานบริษัท เฮลท์เอดูเคชั่น แอนด์ อคาเดมิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และอุปนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพไทย (TLWA) Mr. Anthony Jude Tan ประธาน AJT Wellity Asia พญ. พักตร์พิไล ทวีสิน ประธานกิตติมศักดิ์หลักสูตรบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ผศ. นพ. พันธ์ศักดิ์ ศุกระฤกษ์ ที่ปรึกษาคณบดีฝ่ายวิทยาการชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพ วิทยาลัยการแพทย์แบบบูรณาการ (CIMw) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (DPU) ร.อ.นพ.ยงยุทธ มัยลาภ นายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาวะไทย (TLWA) ฯลฯ เข้าร่วม
ผศ. ดร. นพ. พัฒนา เต็งอำนวย ประธานบริษัท เฮลท์เอดูเคชั่น แอนด์ อคาเดมิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด และอุปนายกสมาคมเวชศาสตร์วิถีชีวิตและสุขภาพไทย กล่าวว่า “สุขภาพดีไม่ใช่การรักษาเมื่อป่วย แต่คือการป้องกันไม่ให้ป่วย โดยมุ่งเน้นที่ ‘Health Span’ หรือช่วงชีวิตที่มีสุขภาพดี มากกว่า ‘Life Span’ หรืออายุขัย แนวคิดบลูโซนจึงเป็นคำตอบที่แท้จริงของเวลเนส เพราะเคล็ดลับของคนกลุ่มนี้คือการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น การรับประทานอาหารธรรมชาติ การเคลื่อนไหวร่างกายอย่างสม่ำเสมอ การมีสัมพันธภาพที่ดีกับคนรอบข้าง และการมีเป้าหมายในชีวิต”
การสร้าง "บลูโซน" ของตัวเองไม่ใช่เรื่องยาก ทุกคนสามารถเริ่มต้นได้ที่บ้านด้วยการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต เช่น การทำอาหารเอง การเลือกวัตถุดิบที่ดี และการลดเวลาการใช้มือถือเพื่อเพิ่มปฏิสัมพันธ์กับคนรอบข้าง เพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวเรา ไม่ใช่การพึ่งพาแพทย์เพื่อรักษาเมื่อป่วย การประชุมในครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกคนจะได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยให้มีสุขภาพดีและมีความสุขอย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งได้บรรยายถึงหลักสูตร Mastering Medical Wellness Business Integration & Management หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับผู้นำที่มองการไกล โดยผสมผสานความรู้เชิงลึกในอุตสาหกรรมเข้ากับการประยุกต์ใช้จริง เป็นเวิร์กช็อประดับสูงที่ออกแบบมาเพื่อมืออาชีพ ทั้งในสายงานด้านสาธารณสุข สุขภาพ การลงทุน หรือผู้ประกอบการ เพื่อเรียนรู้การสร้าง บริหาร และขยายธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพให้ประสบความสำเร็จ เพื่อเสริมศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมสามารถออกแบบโมเดลธุรกิจใหม่ ยกระดับการให้บริการ และสร้างผลลัพธ์ที่วัดได้จริง ภายใต้การนำของผู้เชี่ยวชาญระดับโลก ผู้เข้าร่วมจะได้เรียนรู้การบูรณาการธุรกิจด้านการแพทย์และสุขภาพเข้ากับกลยุทธ์ธุรกิจอย่างแท้จริง ค้นหาเทรนด์ เครื่องมือ และแนวทางสร้างสรรค์ที่จะกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมในทศวรรษหน้าซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญสู่ความเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง
โดยงานประชุมครั้งนี้ได้รวบรวมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิระดับโลกกว่า 30 ท่าน เพื่อมาแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง “เวลเนส ฮับ” (Wellness Hub) และ “เมดิคัล ฮับ” (Medical Hub) รวมถึงการมุ่งเน้นที่การสร้างสุขภาพที่ดีจากภายในเพื่อป้องกันการเจ็บป่วย ซึ่งภายในงานมีการจัดแสดงบูธเกี่ยวกับด้านสุขภาพมากกว่า 40 บูธ จากบริษัทชั้นนำ