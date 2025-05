AOT พานักลงทุนทัวร์พื้นที่รอบ”สุวรรณภูมิ”โชว์ 11 แปลงที่มีศักยภาพสูง กว่า 1 พันไร่

AOT พานักลงทุนชมพื้นที่รอบ”สุวรรณภูมิ”โชว์ 11 แปลงที่มีศักยภาพสูง กว่า 1 พันไร่ เปิดราคาเช่าเริ่มต้นที่ 28 บาท/ตารางวา/เดือน พร้อมสิทธิ์การเช่าระยะยาวสูงสุดถึง 30 ปีวันนี้ ( 8 พฤษภาคม 2568 ) บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (AOT) หรือ ทอท. นำคณะผู้ประกอบการและนักลงทุนเยี่ยมชมพื้นที่ศักยภาพรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ทสภ.) ในรูปแบบ "Property Tour" เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการตัดสินใจลงทุน ภายใต้โครงการ "AOT Property Showcase: The Six Pillars of Opportunity" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในการผลักดันประเทศไทยสู่การเป็น Aviation Hub แห่งภูมิภาคเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสนามบินหลักที่มีศักยภาพสูงในการพัฒนาเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่โดยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ มีพื้นที่ศักยภาพรวมกว่า 1,010 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 40 ของ 2,512 ไร่ ที่ AOT มีทั้งหมด โดยแบ่งเป็นพื้นที่ราชพัสดุ (Leasehold) จำนวน 548 ไร่ และพื้นที่กรรมสิทธิ์ (Freehold) จำนวน 462 ไร่ เหมาะสำหรับการพัฒนาหลากหลายรูปแบบ ทั้ง Medical Hub & Wellness Center, Convention Hall & Exhibition Center, Hotel & Residential Area, Logistics & Transportation Hub และศูนย์จัดการสินค้าเกษตรจุดเด่นของพื้นที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิคณะผู้ประกอบการและนักลงทุนได้เยี่ยมชมพื้นที่สำคัญของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ รวม 11 แปลง ประกอบด้วย1. แปลง "Airport Business" (Leasehold) จำนวน 4 แปลง รวม 548 ไร่ ตั้งอยู่ภายในสนามบิน ใกล้ศูนย์ขนส่งสาธารณะติดถนนสุวรรณภูมิ 4 และถนนสุวรรณภูมิ 2 ห่างจากอาคารผู้โดยสารเพียง 9 นาที ประกอบด้วยแปลง A2, B C และ D2. แปลง "ศูนย์บริการและสนับสนุนกิจการท่าอากาศยาน" (Freehold) จำนวน 7 แปลง รวม 462 ไร่ มีถนนและสะพานยกระดับเชื่อมจากภายนอกเข้าสู่สนามบินสุวรรณภูมิ เข้าออกผ่านทางถนนลาดกระบัง-วัดศรีวารีน้อย ห่างจากอาคารผู้โดยสารเพียง 15 นาทีทั้งนี้ AOT ได้กำหนดอัตราค่าเช่าที่ดินท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง อย่างเหมาะสม โดยเริ่มต้นตั้งแต่ 4 บาท/ตารางวา/เดือน ถึง 240 บาท/ตารางวา/เดือนส่วน ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเริ่มต้นที่ 28 บาท/ตารางวา/เดือน บนแปลง Freehold พร้อมสิทธิ์การเช่าระยะยาวสูงสุดถึง 30 ปี และรูปแบบธุรกิจที่ยืดหยุ่น รวมถึงระบบสาธารณูปโภคที่จำเป็น เพื่อเอื้อต่อการลงทุนของภาคเอกชนสำหรับแผนพัฒนาระยะยาว AOT ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เพื่อตอบโจทย์ทั้งตลาดและทิศทางเมืองในอนาคต ทสภ.ไม่เพียงเป็นประตูสู่ประเทศไทย แต่ยังมีศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจใหม่ที่สามารถดึงดูดการลงทุนและกระจายความเจริญสู่พื้นที่โดยรอบ การพัฒนาพื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะช่วยเสริมสร้างรายได้ให้กับ AOT และประเทศชาติอย่างยั่งยืน สร้างโอกาสในการพัฒนาธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวและบริการคุณภาพสูง AOTโดยคาดว่าโครงการพัฒนาพื้นที่รอบท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่งทั่วประเทศ จะสามารถดึงดูดการลงทุนมูลค่ารวมกว่า 28,800 ล้านบาท และสร้างงานสร้างอาชีพให้กับประชากรในพื้นที่อย่างทั่วถึง