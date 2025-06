DAD คว้า 2 รางวัลด้านความปลอดภัย จากสสปท.

หรือเข้ารับมอบ 2 รางวัล ได้แก่ รางวัลระดับเงิน โครงการรณรงค์ลดสถิติการประสบอันตรายจากการทำงานให้เป็นศูนย์ ประจำปี 2568 (Zero Accident Campaign 2025) และรางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบด้านความปลอดภัย ภายใต้โครงการเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อขับเคลื่อนวัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน จากนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ซึ่งจัดขึ้นในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 37 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรีดร.ธีธัช กล่าวว่า DAD ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยและอาชีวอนามัยมาโดยตลอด โดยมุ่งหวังให้องค์กรเป็นต้นแบบในการสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัยอย่างยั่งยืน” โดยเริ่มจากการดูแลและการจัดการพื้นที่ภายในศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ และจะขยายผลสู่เครือข่ายภายนอกทั้งนี้ งานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแห่งชาติ ครั้งที่ 37 จัดโดยสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) หรือ สสปท. ภายใต้แนวคิดร่วมสร้างวัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันสู่ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และความผาสุกที่ยั่งยืน (Forward Culture of Prevention for Safety Thailand) ภายในงานมีกิจกรรมสัมมนาทางวิชาการ การแสดงนิทรรศการ และการสาธิตด้านความปลอดภัยในการทำงาน และกิจกรรมสาระบันเทิงด้านความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้กลุ่มบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องได้มีโอกาสพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ทางวิชาการแนวคิด และวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อการสร้างสรรค์วัฒนธรรมไทยเชิงป้องกันได้อย่างยั่งยืนต่อไป