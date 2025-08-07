xs
xsm
sm
md
lg

รมว.แรงงาน ดัน “Zero Accident” มอบเลขาฯ “สุรสิทธิ์” เปิดเวทีใหญ่ เสริมเกราะแรงงานภาคใต้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



​วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2568” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งยังเผชิญความเสี่ยงในหลายมิติ โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา และเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ร่วมให้การต้อนรับ

​นายสุรสิทธิ์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในทุกประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือแรงงานนอกระบบ การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง

​ด้าน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวว่า ภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานประมงและโรงงานยางพารา หากแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้าถึงระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

​ทั้งนี้ สสปท. ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “Zero Accident Campaign” อย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ส่งผลให้สถานประกอบกิจการจำนวนมากสามารถลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยในพื้นที่ภาคใต้เองก็มีสถานประกอบกิจการจำนวนมากเข้าร่วมโครงการอย่างแข็งขัน สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ให้หยั่งรากลึก

​การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงมีการบรรยายเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังมีการแสดงนิทรรศการและการสาธิตอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเสริมสร้างระบบความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต















รมว.แรงงาน ดัน “Zero Accident” มอบเลขาฯ “สุรสิทธิ์” เปิดเวทีใหญ่ เสริมเกราะแรงงานภาคใต้
รมว.แรงงาน ดัน “Zero Accident” มอบเลขาฯ “สุรสิทธิ์” เปิดเวทีใหญ่ เสริมเกราะแรงงานภาคใต้
รมว.แรงงาน ดัน “Zero Accident” มอบเลขาฯ “สุรสิทธิ์” เปิดเวทีใหญ่ เสริมเกราะแรงงานภาคใต้
รมว.แรงงาน ดัน “Zero Accident” มอบเลขาฯ “สุรสิทธิ์” เปิดเวทีใหญ่ เสริมเกราะแรงงานภาคใต้
รมว.แรงงาน ดัน “Zero Accident” มอบเลขาฯ “สุรสิทธิ์” เปิดเวทีใหญ่ เสริมเกราะแรงงานภาคใต้
+3
กำลังโหลดความคิดเห็น