รมว.แรงงาน ดัน “Zero Accident” มอบเลขาฯ “สุรสิทธิ์” เปิดเวทีใหญ่ เสริมเกราะแรงงานภาคใต้

วันที่ 6 สิงหาคม 2568 เวลา 10.00 น.นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นายสุรสิทธิ์ นิธิวุฒิวรรักษ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในส่วนภูมิภาค จังหวัดสงขลา ประจำปี 2568” ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตสงขลา จ.สงขลา เพื่อผลักดันให้เกิดวัฒนธรรมความปลอดภัยในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งยังเผชิญความเสี่ยงในหลายมิติ โดยมี นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หรือ สสปท. พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดสงขลา และเครือข่ายภาคีความร่วมมือ ร่วมให้การต้อนรับ
นายสุรสิทธิ์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงานอย่างยั่งยืนในทุกภาคส่วนของประเทศ โดยมุ่งเน้นการลดอุบัติเหตุและโรคจากการทำงานในทุกประเภทกิจการ ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม หรือแรงงานนอกระบบ การจัดงานในครั้งนี้จึงถือเป็นกลไกสำคัญในการเผยแพร่องค์ความรู้ ส่งเสริม และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยให้เกิดขึ้นอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง
ด้าน นายนันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สสปท. กล่าวว่า ภาคใต้ยังคงเป็นพื้นที่ที่มีความท้าทายด้านความปลอดภัยในการทำงาน โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานประมงและโรงงานยางพารา หากแรงงานไม่ได้รับการคุ้มครองหรือเข้าถึงระบบความปลอดภัยอย่างเหมาะสม ย่อมส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งนี้ สสปท. ได้เดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ “Zero Accident Campaign” อย่างต่อเนื่องในทุกภูมิภาค ส่งผลให้สถานประกอบกิจการจำนวนมากสามารถลดสถิติอุบัติเหตุจากการทำงานลงได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยในพื้นที่ภาคใต้เองก็มีสถานประกอบกิจการจำนวนมากเข้าร่วมโครงการอย่างแข็งขัน สะท้อนถึงเจตนารมณ์ร่วมกันในการสร้าง “วัฒนธรรมความปลอดภัย” ให้หยั่งรากลึก
การจัดงานในครั้งนี้ไม่เพียงมีการบรรยายเชิงวิชาการจากผู้เชี่ยวชาญเท่านั้น แต่ยังมีการแสดงนิทรรศการและการสาธิตอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย กิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อเสริมสร้างระบบความปลอดภัยอย่างยั่งยืน และรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในอนาคต