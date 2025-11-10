ZEEKR จับมือ Evolt เปิดสถานีใหม่ ZEEKR Power @centralwOrld มอบโปร ชาร์จฟรี ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2568

อีโวลท์ เทคโนโลยี (Evolt Technology) ผู้นำด้านโครงสร้างพื้นฐานสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทย พันธมิตรหลักร่วมเปิดตัวสถานีชาร์จไฟแรงสูง 400 kW แห่งแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ใจกลางย่านธุรกิจ ภายใต้ชื่อ “ZEEKR Power @centralwOrld” เพื่อรองรับการเติบโตของยานยนต์ไฟฟ้าและตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองยุคใหม่ ตอกย้ำภาพลักษณ์ของทั้งสองแบรนด์ในฐานะผู้นำด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และพลังงานสะอาดแห่งอนาคต พร้อมกันนี้ได้มอบโปรโมชั่นพิเศษต้อนรับการเปิดตัวสำหรับลูกค้า ZEEKR ให้ได้สัมผัสประสบการณ์ชาร์จที่มาพร้อมความเหนือระดับทั้งด้านความรวดเร็วความสะดวกสบาย ณ สถานี ZEEKR Power @centralwOrld เพียงลงทะเบียนข้อมูลรถ ZEEKR บนแอปพลิเคชัน Evolt ก็สามารถเข้ารับบริการชาร์จฟรีได้ตั้งแต่วันที่ 7 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2568
นายพูนพัฒน์ โลหารชุน ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด เปิดเผยว่า “ความร่วมมือครั้งนี้สะท้อนถึงวิสัยทัศน์ร่วมกันของ ZEEKR และ Evolt ในการผลักดันระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนในประเทศไทย และขยายโครงข่ายสถานีชาร์จคุณภาพในพื้นที่สำคัญทั่วประเทศ ซึ่งการเปิดตัวสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ZEEKR Power @centralwOrld เป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของการมอบประสบการณ์การชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าที่ดีที่สุด ยกระดับมาตรฐานสถานีชาร์จในไทยสู่ระดับพรีเมียม และเป็นแรงผลักดันให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในไทยอย่างแพร่หลายยิ่งขึ้น พร้อมกันนี้ยังสะท้อนศักยภาพและจุดแข็งของ Evolt ที่มีเป้าหมายสร้างเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อมผ่านการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสรรค์โซลูชั่นการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจร เพื่อให้ผู้ใช้บริการและพาร์ทเนอร์สามารถก้าวทันเทคโนโลยีและนำไปสู่การพัฒนาเมืองอัจฉริยะต้นแบบของเมืองไทยให้เติบโต”
นายศักดิ์กมล ลีลาจินดาไกรฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท อีโวลท์ เทคโนโลยี จำกัด กล่าวว่า “สถานีชาร์จ “ZEEKR Power @centralwOrld” ตั้งอยู่บริเวณชั้น B1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ หนึ่งในทำเลใจกลางกรุงเทพฯ ที่เดินทางสะดวกและรองรับการใช้งานของผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างครบวงจร สถานีมาพร้อมเทคโนโลยีการชาร์จเร็ว (Fast Charge) ด้วยเครื่องชาร์จไฟกระแสตรง (DC Charging) กำลังไฟสูงสุด 400 กิโลวัตต์ (kW) จำนวน 2 หัวจ่าย ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถานีที่มีกำลังไฟแรงแห่งแรกที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ มอบประสิทธิภาพสูงสุดในการชาร์จอย่างรวดเร็วและปลอดภัย รองรับรถยนต์ไฟฟ้าหลากหลายรุ่น รวมถึงผู้ใช้รถยนต์ ZEEKR โดยเฉพาะ เช่น ZEEKR 7X รุ่น Long Range AWD ใช้เวลาชาร์จแบตเตอรี่เต็มเพียง 15 นาที หรือ ZEEKR X รุ่น Performance RWD ใช้เวลาเพียง 32 นาที และ ZEEKR 009 รถยนต์ไฟฟ้า MPV สุดหรู ที่ใช้เวลาในการชาร์จเต็มเพียง 40 นาทีเท่านั้น นอกจากนี้ภายในสถานียังติดตั้งเครื่องชาร์จไฟกระแสสลับ (AC Charging) กำลังไฟ 22 กิโลวัตต์ (kW) จำนวน 2 หัวจ่าย เพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานให้แก่ผู้ขับขี่รถยนต์ไฟฟ้าทุกประเภท ในส่วนของการออกแบบพื้นที่สถานีชาร์จ โดดเด่นด้วยโทนสีมอบความรู้สึกพรีเมียม สามารถมองเห็นได้จากระยะไกล เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ พร้อมเชื่อมต่อกับแอปพลิเคชัน Evolt ที่รองรับทั้งระบบ Android และ iOS เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถตรวจสอบสถานะเครื่องชาร์จ วางแผนการเดินทาง และชำระเงินได้อย่างสะดวกสบายในทุกขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อเฉลิมฉลองการเปิดตัว Evolt มอบสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า ZEEKR ให้สามารถชาร์จฟรีที่สถานี ZEEKR Power @centralwOrld เพียงเปิดใช้งานแอปพลิเคชัน Evolt และผูกข้อมูลรถ ZEEKR ภายในแอป ตั้งแต่ 7 พ.ย. - 31 ธ.ค. 2568 นี้เท่านั้น”
คุณอเล็กซ์ เป่า จ้วงเฟย กรรมการผู้จัดการภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ZEEKR ประเทศไทย กล่าวว่า “จากการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่มลูกค้า ZEEKR ในประเทศไทย ทำให้เรามุ่งมั่นขยายโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จ เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้น และยกระดับประสบการณ์ของผู้ขับขี่ให้สมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น การเปิดสถานี ZEEKR Power @centralwOrld ไม่เพียงตอบโจทย์เทคโนโลยีแห่งอนาคตของ ZEEKR เท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ของประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าระดับพรีเมียม ที่ผสานเทคโนโลยี ความสะดวกสบาย และสไตล์เข้าด้วยกันได้อย่างลงตัวและไร้กังวล เพื่อให้ลูกค้าของ ZEEKR และผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้าสามารถเข้าถึงการชาร์จที่รวดเร็วและพรีเมียมได้อย่างทั่วถึง”
สำหรับสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า ZEEKR Power @centralwOrld พร้อมให้บริการแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊ก https://www.facebook.com/EVolt.TH