SONY เผยโฉม AFEELA Prototype 2026 เอสยูวีไฟฟ้ารุ่นที่ 2 ก่อนขายจริงที่สหรัฐฯ

Sony Honda Mobility (SHM) เผยโฉมรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่ 2 ภายใต้แบรนด์ 'AFEELA' โดยพัฒนาเป็นรถเอสยูวีไฟฟ้าสไตล์คูเป้ เผยโฉมที่งาน CES 2026 ก่อนขายจริงในอีก 2 ปีข้างหน้า
ดูเหมือนว่าเทรนด์รถเอสยูวีจะยังคงมาแรงจนหยุดไม่อยู่ เพราะล่าสุด Sony Honda Mobility ซึ่งเป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นโดยความร่วมมือระหว่าง Honda และ Sony ได้เผยโฉมต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้า AFEELA รุ่นที่สองที่มีชื่อว่า 'AFEELA Prototype 2026' ซึ่งพัฒนาให้เป็นตัวถังสไตล์คูเป้เอสยูวีที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน
ปัจจุบัน SHM ยังไม่เปิดเผยรายละเอียดสเปกของเอสยูวีไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวออกมา โดยเป็นเพียงการนำรถโปรโตไทป์มาจัดแสดงควบคู่กับ AFEELA 1 ซึ่งเป็นรถรุ่นแรกของ SHM ที่ถูกประกอบล็อตแรกที่โรงงาน East Liberty Auto ของฮอนด้าในรัฐโอไฮโอ ภายในงานแสดงนวัตกรรมครั้งใหญ่แห่งปีของสหรัฐฯ ก่อนจะเริ่มวางจำหน่ายจริงภายในปี 2571 นี้
สำหรับเวอร์ชันจำหน่ายจริงจะถูกติดตั้งระบบช่วยเหลือการขับขี่ Level 2+ พร้อมทั้งมีแผนอัปเกรดเป็น Level 4 ซึ่งไม่จำเป็นต้องอาศัยการควบคุมจากผู้ขับขี่ในอนาคต ทั้งยังมีระบบผู้ช่วยสั่งงานแบบ AI และฟังก์ชันที่ช่วยให้นักพัฒนาซอฟต์แวร์หรือครีเอเตอร์สามารถสร้างสรรค์แอปพลิเคชันและธีมการแสดงผลเองได้อีกด้วย
ส่วน AFEELA 1 ซึ่งเป็นรถยนต์รุ่นแรกของ SHM ถูกเปิดรับจองมาตั้งแต่ปีที่แล้ว โดยมีกำหนดส่งมอบถึงมือลูกค้าชาวแคลิฟอร์เนียภายในปีนี้ ก่อนจะขยายไปยังรัฐแอริโซนาและญี่ปุ่นไม่เกินปี 2570