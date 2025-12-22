xs
ปิดฉาก Learn Lab Power 2025! OKMD เวทีเฟ้นหาสุดยอดนวัตกรรม AI ยกระดับเศรษฐกิจไทย

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) หรือ สบร. (OKMD) เดินหน้าส่งเสริมการยกระดับทักษะ (Upskill - Reskill) และเพิ่มผลิตภาพของคนไทย จัดงาน “Learn Lab Power 2025” รอบตัดสิน ณ TK PARK ซึ่งเป็นเวทีแห่งการพิสูจน์พลังของไอเดีย และนวัตกรรม เสริมสร้าง “มหานครแห่งเอไอ” โดย 30 ทีมสุดท้ายได้ผ่านการบ่มเพาะอย่างเข้มข้น และก้าวขึ้นสู่เวที Final Pitching ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาท โดย Learn Lab Power 2025 มุ่งเน้นการสร้างโอกาสให้เยาวชน คนรุ่นใหม่ และผู้ประกอบการ ได้นำความรู้และเทคโนโลยี AI มาประยุกต์ใช้ในการสร้างโมเดลธุรกิจที่ตอบโจทย์การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และเพิ่มขีดความสามารถของคนไทย ผ่านกระบวนการเรียนรู้ตลอดชีวิตและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

ทั้งนี้ การแข่งขัน Learn Lab Power 2025 จัดขึ้นภายใต้แนวคิดหลักในการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต การสร้างรายได้ ลดรายจ่าย และพัฒนาทักษะให้กับเยาวชน คนทำงาน และผู้ประกอบการ ซึ่งมีถึง 60 ทีม 250 คน ที่สนใจสมัครเข้าร่วม โดยเหล่าผู้สมัครต้องการนำ AI เข้ามาผลักดันเกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมสุขภาพมากที่สุด รองลงมาคืออุตสาหกรรมด้านอาหาร เกม และดนตรี

สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลที่ 1 คือทีม Dino cut คว้ารางวัลที่ 1 ด้วยผลงานแพลตฟอร์ม AI ที่แปลงเนื้อคลิปยาวเป็นคลิปสั้น ลดปัญหาและค่าใช้จ่ายแก่ Content Creator รางวัลที่ 2 ทีม Speech Elephant ด้วยผลงาน แอปพลิเคชัน Speech Elephant ระบบ Gamification เข้ามาช่วยกระตุ้นผู้ป่วยที่เสียการสื่อความและบกพร่องทางการพูด และรางวัลที่ 3 ทีม Tourthai ทั่วไทย Platform ที่ใช้ AI ผนวกข้อมูลภาครัฐเข้ากับ Smart Trip Planner วิเคราะห์ความสนใจของผู้ใช้เพื่อวางแผนการเดินทาง

ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการ สบร. (OKMD) กล่าวว่า “งานรอบตัดสินนี้เป็นบทสรุปของ ความมุ่งมั่นในการสร้างบุคลากรที่มีศักยภาพด้าน AI เราจะเห็นการนำเสนอโมเดลธุรกิจที่หลากหลาย ซึ่งเป็นผลจากการ Upskill – Reskill อย่างเป็นรูปธรรม เราคาดหวังว่าผลงานที่ได้รับรางวัลจะกลายเป็นต้นแบบผลิตภัณฑ์ (Prototype/MVP) หรือแม้แต่ต้นแบบโมเดลธุรกิจที่สามารถนำไปต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศได้จริง

ขณะที่นายธนาวุฒิ ทิมพิทักษ์ หรือ น้องเอิร์ธ บัณฑิตจากคณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล เจ้าของผลงาน Dino cut กล่าวว่า จุดเริ่มต้นของไอเดียนี้มาจากการติดตามไลฟ์สตรีมของช่อง G-Spotted ที่ประสบปัญหาขาดแคลนคนตัดต่อวิดีโอ ตนจึงเกิดแนวคิดที่จะนำเทคโนโลยี AI มาใช้ในการวิเคราะห์เนื้อหา (Content) และบริบทของภาษา เพื่อคัดเลือกส่วนที่เป็น "ไฮไลท์" ของวิดีโอออกมาโดยอัตโนมัติ

จุดเด่นของงานคือความรวดเร็วที่เหนือกว่าการตัดต่อแบบเดิม (Manual) อย่างเทียบไม่ติด ตัวอย่างเช่น วิดีโอประเภท Podcast ที่มีความยาว 8 ชั่วโมง ซึ่งปกติหากใช้คนตัดต่ออาจต้องใช้เวลาถึง 4-6 วัน แต่ระบบ AI ของ Dino Cut สามารถจัดการให้เสร็จสิ้นได้ภายในเวลาเพียง 10 นาที เท่านั้น ซึ่งโปรแกรม Dino cut รองรับทั้งไฟล์ภาษาไทยเท่านั้น แต่ในอนาคตจะพัฒนาให้สามารถรองรับภาษาเพื่อนบ้านในอาเซียนด้วย

นอกจากความเข้มข้นบนเวทีแข่งขันแล้ว ภายในงานยังจัดเต็มกิจกรรมส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ที่น่าสนใจ โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถร่วมกิจกรรมเวิร์กชอป Life Portfolio เพื่อเรียนรู้วิธีการจัดทำพอร์ตโฟลิโอ ที่สามารถใช้งานได้จริงตลอดชีวิต พร้อมรับบริการถ่ายภาพโปรไฟล์ระดับมืออาชีพเพื่อเสริมภาพลักษณ์ในพอร์ตโฟลิโอให้ดูดีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย

ในขณะเดียวกัน เวทีเสวนา Young Power ภายในงาน ก็จะชวนคนรุ่นใหม่มามองอนาคต โดยพูดคุยกับ นักนวัตกรรุ่นใหม่ที่เติบโตในตลาดอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ คุณธีรพัฒน์ ธิติโสตถิกุล CEO & Co-Founder OneCharge Solutions สตาร์ตอัปแพลตฟอร์มสำหรับรถ EV ชั้นนำของประเทศไทย คุณกนิษฐ์ ธีรชาติธำรง ผู้ร่วมก่อตั้ง RAWMAT Coffee มาร่วมพูดคุยในฐานะนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุยังน้อย เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์และสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ทีมสตาร์ทอัปและคนรุ่นใหม่ภายในงาน ได้อย่างครบถ้วน

















