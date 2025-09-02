Leapmotor เผยทีเซอร์ Lafa 5 เตรียมเจาะกลุ่มลูกค้ายุโรป

Leapmotor เผยภาพทีเซอร์ Lafa 5 รถแฮทช์แบ็กไฟฟ้าเจาะกลุ่มลูกค้าอายุน้อย เตรียมเปิดตัวครั้งแรกที่งานมอเตอร์โชว์ IAA Mobility 2025 จัดขึ้นที่กรุงมิวนิก ประเทศเยอรมนี
Leapmotor บริษัทรถยนต์ไฟฟ้าสัญชาติจีนเครือ Stellantis เผยภาพทีเซอร์รถยนต์ไฟฟ้า Lafa 5 ที่มีกำหนดเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งสำคัญของยุโรป และถือเป็นครั้งแรกที่ Leapmotor เตรียมบุกตลาดด้วยรถแฮทช์แบ็กขนาดคอมแพ็กที่เป็นที่นิยมของชาวยุโรป
จากภาพแสดงให้เห็นถึงเส้นสายตัวถังที่ดูโค้งมนตลอดทั้งคัน พร้อมด้วยไฟหน้าดีไซน์เอกลักษณ์ของ Leapmotor ขณะที่ฝากระโปรงหน้าถูกออกแบบให้มีโป่งนูนขึ้นเล็กน้อยทั้งสองข้าง ทั้งยังมีเซ็นเซอร์ LiDar ขั้นสูงสำหรับระบบช่วยเหลือการขับขี่บริเวณเหนือหลังคาอีกด้วย
ด้านท้ายติดตั้งไฟท้ายแนวยาวพร้อมไฟ LED ที่ออกแบบรับกับไฟหน้า ประดับด้วยตัวอักษรคำว่า LEAPMOTOR บริเวณประตูท้าย โดยปัจจุบันยังไม่มีข้อมูลขนาดตัวถังของ Lafa 5 แต่จะใกล้เคียงกับคู่แข่งตรงอย่าง Volkswagen ID.3, Peugeot E-308, Opel Astra Electric, Renault Megane E-Tech และ MG4
คาดว่า Lafa 5 จะถูกพัฒนาบนแพล็ตฟอร์มเดียวกับ B10 ซึ่งเป็นครอสโอเวอร์ขนาดเล็ก โดยรถรุ่นดังกล่าวติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด 218 แรงม้า และแบตเตอรี่ขนาด 67.1 กิโลวัตต์ชั่วโมง จึงมีความเป็นไปได้ว่าเวอร์ชันแฮทช์แบ็กจะได้ขุมพลังแบบเดียวกัน