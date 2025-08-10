Nissan N6 ฝาแฝด N7 ขุมพลัง PHEV 1.5 ลิตร จ่อเปิดตัวที่จีน

Nissan N6 PHEV ถูกเผยรายละเอียดก่อนเปิดตัวอย่างเป็นทางการที่ประเทศจีน ยกดีไซน์ถอดแบบ Nissan N7 EV ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ พ่วงขุมพลังปลั๊กอินไฮบริด 1.5 ลิตร
Dongfeng Nissan เตรียมเปิดตัวรถยนต์ปลั๊กอินไฮบริด Nissan N6 ซึ่งมีดีไซน์คล้ายคลึงกับ Nissan N7 ที่เปิดตัวไปก่อนหน้านี้ โดยยังคงเอกลักษณ์แถบไฟหน้าพาดยาวตลอดความกว้างของตัวรถ พร้อมกับปรับดีไซน์ชุดไฟหลักให้มีลักษณะคล้ายปีกนกแทน
ขณะที่ด้านข้างมีการปรับเปลี่ยนเส้นสายแตกต่างออกไปเช่นกัน ด้วยการออกแบบกระจกโอเปร่าบริเวณเสา D ให้มีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ตลอดจนไฟท้ายที่มีการออกแบบแตกต่างกันไปเล็กน้อย แต่ยังคงประดับด้วยตัวอักษร NISSAN บริเวณกึ่งกลางไฟท้ายทั้งสองข้าง
Nissan N6 มีความยาวตัวถังตลอดคัน 4,831 มม. ความกว้าง 1,885 มม. ความสูง 1,491 มม. และความยาวฐานล้อ 2,815 มม. ใกล้เคียงกับ Nissan Teana L33 ที่คนไทยคุ้นเคย
ขุมพลังของ Nissan N7 เป็นเครื่องยนต์เบนซิน 1.5 ลิตร NR15 ไร้ระบบช่วยอัดอากาศ กำลังสูงสุด 75 กิโลวัตต์ หรือ 102 แรงม้า (PS) ทำงานคู่กับมอเตอร์ไฟฟ้ากำลังสูงสุด 155 กิโลวัตต์ หรือ 211 แรงม้า และแบตเตอรี่แบบ LFP
ทั้งนี้ Nissan N7 ที่วางจำหน่ายในประเทศจีน สามารถทำยอดจองทะลุ 10,000 คัน ภายในระยะเวลา 18 วัน โดยมีราคาจำหน่ายเริ่มต้น 119,900 หยวน หรือประมาณ 540,000 บาท ขณะที่ Nissan N6 คาดว่าจะมีราคาจำหน่ายต่ำกว่านั้น