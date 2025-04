ยามาฮ่า จับมือพันธมิตรผุดแคมเปญ สุดทุกฟีล...ชิลทุกวัน@ภาคตะวันออก เปิดประสบการณ์สุดยูนีค แก่ลูกค้ายามาฮ่า XMAX ร่วมลุ้นเป็น 1 ในผู้โชคดีเที่ยวฟรีตลอดทริป

มร.ฮิเดฮิโกะ ทาคากิ รองประธานกรรมการบริหาร นายภาณุพล กิตติคำรณ ผู้จัดการใหญ่ด้านการค้า นายอุกฤษณ์ ภาควิวรรธ รองผู้จัดการใหญ่ด้านวางแผนการค้า และการตลาด บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด ถ่ายภาพร่วมกับ นางกนกกิตติกา ผู้อำนวยการภูมิภาคภาคตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนางสาวธนสร จิรายุวัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด ในงานแถลงข่าวเปิดตัวแคมเปญ สุดทุกฟีล...ชิลทุกวัน@ภาคตะวันออก โดยทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ อัมรินทร์ทีวี ร่วมจับมือผุดแคมเปญเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว พร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ในแบบ 5 MUST DO IN THAILANDโดยยามาฮ่าผลักดันแคมเปญนี้แบบสุดแม็กซ์กับโปรโมชันสุดพิเศษสำหรับผู้ซื้อรถจักรยานยนต์ยามาฮ่า XMAX ในงานมอเตอร์โชว์ครั้งที่ 46 หรือร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม - 6 เมษายน 2568 ร่วมลุ้นเป็น 1 ใน 20 ผู้โชคดี ฟรีตลอดทริปกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟเส้นทาง กรุงเทพฯ – นครนายก – ปราจีนบุรี ในวันที่ 26 – 27 เมษายน 2568 นี้