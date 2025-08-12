Ford จ่อเปิดตัวกระบะไฟฟ้าขนาดเท่า Ranger ราคาเริ่มไม่ถึง 1 ล้าน

Ford ประกาศเตรียมเปิดตัวกระบะไฟฟ้าขนาดกลางเทียบเท่า Ranger สำหรับตลาดสหรัฐอเมริกา เน้นราคาเข้าถึงง่ายเริ่มต้นเพียง 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือไม่ถึง 1 ล้านบาท
ฟอร์ดเผยว่าปัจจุบันอยู่ระหว่างการพัฒนา Ford Universal EV Platform ซึ่งเป็นแพล็ตฟอร์มรถยนต์ไฟฟ้าที่สามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นรถกระบะ รถเก๋ง และอื่นๆ พร้อมทั้งเน้นประสิทธิภาพการประหยัดพลังงาน ขับสนุก สามารถปรับแต่งได้หลากหลาย และมีราคาจำหน่ายเข้าถึงได้ง่าย
ปัจจุบันฟอร์ดยังไม่เปิดเผยรายละเอียดของกระบะไฟฟ้ารุ่นดังกล่าวออกมา เพียงแต่ระบุว่ามีราคาจำหน่ายเริ่มต้นที่ราว 30,000 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 970,000 บาท (ตามอัตราแลกเปลี่ยนปัจจุบัน) ซึ่งเป็นระดับราคาเดียวกับ Ford Model T
กระบะไฟฟ้าของฟอร์ดดังกล่าวยังจะมีอัตราเร่งเทียบเท่ากับ Mustang EcoBoost และมีพื้นที่ห้องโดยสารมากกว่า Toyota RAV4 ควบคู่ไปกับที่เก็บสัมภาระแบบชาญฉลาด และพื้นที่เก็บสัมภาระเพิ่มเติมบริเวณฝากระโปรงหน้า
นอกจากนี้ ฟอร์ดได้ทุ่มเงินลงทุนมากกว่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐ และสร้างตำแหน่งงานมากกว่า 1,700 ตำแหน่ง ที่โรงงาน BlueOval Battery Park Michigan เพื่อประกอบแบตเตอรี่ LFP สำหรับใช้กับรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้แพล็ตฟอร์มใหม่ โดยไม่มีการนำเข้าจากประเทศจีน
การเปิดตัวกระบะไฟฟ้าของฟอร์ดจะมีขึ้นในปี 2570 นี้