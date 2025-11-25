BASF เปิดตัวการขยายกำลังการผลิต Alkyl Polyglucosides (APGs) ณ โรงงานบางปะกง ประเทศไทย

การขยายกำลังการผลิตนี้ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งของการจัดหาระดับภูมิภาค และตอบสนองความต้องการสารลดแรงตึงผิวแบบยั่งยืนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การขยายกำลังการผลิตนี้เป็นส่วนสำคัญของเครือข่ายการผลิต APG ระดับโลกของ BASF ซึ่งปัจจุบันมีโรงงานในเยอรมนี จีน และโรงงานแห่งใหม่ในสหรัฐอเมริกาที่มีกำหนดเริ่มดำเนินการในปี 2026
ชลบุรี ประเทศไทย: BASF ประกาศเปิดตัวการขยายกำลังการผลิต Alkyl Polyglucosides (APGs) หรือสารลดแรงตึงผิว ณ โรงงานบางปะกง จ. ชลบุรี ประเทศไทย การขยายกำลังการผลิตครั้งนี้นับเป็นกลยุทธ์สำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับฐานผลิตในภูมิภาคที่กำลังเติบโต ตลอดจนเพิ่มความคล่องตัวและความยืดหยุ่นในการให้บริการแก่ลูกค้า ผ่านเครือข่ายการผลิตระดับภูมิภาคที่มีแข็งแกร่งยิ่งขึ้น
“การลงทุนครั้งนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของเราในการเป็นพันธมิตรที่เชื่อถือได้สำหรับลูกค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดในครัวเรือน และทำความสะอาดเชิงอุตสาหกรรม” Mary Kurian, President - Care Chemicals กล่าว “ด้วยการขยายกำลังการผลิต APG ในประเทศไทย ช่วยยกระดับศักยภาพในการจัดหาในภูมิภาค ทำให้เราสามารถให้บริการได้อย่างรวดเร็ว ยืดหยุ่น และตอบสนองลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น พร้อมทั้งรองรับความต้องการโซลูชันที่ยั่งยืนและมีประสิทธิภาพสูงซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”
ปัจจุบัน BASF ผลิต APG ที่โรงงานในเมืองดุสเซลดอร์ฟ ประเทศเยอรมนี เมืองซินซินเนติ รัฐโอไฮโอ และเมืองจินซาน ประเทศจีน ซึ่งล้วนเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายการผลิตระดับโลกที่รองรับความต้องการจากหลากหลายอุตสาหกรรม การขยายกำลังการผลิตที่บางปะกงจะยิ่งเสริมศักยภาพด้านการจัดหาในภูมิภาคเอเชีย ขณะที่สายการผลิต APG แห่งใหม่ในซินซินเนติ ซึ่งมีกำหนดแล้วเสร็จในปี 2026 จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในตลาดอเมริกาเหนือ การลงทุนทั้งหมดนี้สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของฝ่ายเคมีภัณฑ์เพื่อการดูแลของ BASF ในการส่งมอบโซลูชันที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพสูง รวดเร็ว ยืดหยุ่น และเชื่อถือได้สำหรับตลาดสำคัญทั่วโลก
APG เป็นสารลดแรงตึงผิวชนิดรองที่มีความอ่อนโยน ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติที่ย่อยสลายได้ง่ายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 100% นอกจากนี้ ด้วยคุณสมบัติที่ทั้งยั่งยืนและให้ประสิทธิภาพสูง รวมถึงความเป็นสารลดแรงตึงผิวแบบนอนไอออนิก ทำให้ APG สามารถผสมผสานและทำงานร่วมกับสารลดแรงตึงผิวชนิดอื่นได้อย่างหลากหลาย จึงได้รับความนิยมในการใช้งานในผลิตภัณฑ์ดูแลส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดบ้านและเชิงอุตสาหกรรม สูตรผสมในงานเชิงอุตสาหกรรม ตลอดจนการใช้งานในภาคการเกษตร