รองปลัดกระทรวง อว.เปิดเวที Thailand Semiconductor Roadmap Co-Design Workshop ยกระดับยุทธศาสตร์ “เซมิคอนดักเตอร์ไทย” สู่เศรษฐกิจมูลค่าสูง ผนึกมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนาทำแผนที่นำทางแผนพัฒนาบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกว่า 80,000 คน ภายใน 5 ปี
เมื่อวันที่ 6 มกราคม ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ อารุณี รองปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นประธานเปิดงาน Thailand Semiconductor Roadmap Co-Design Workshop เวทีสำคัญในการยกระดับยุทธศาสตร์ด้านเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทย โดยมี ดร.สุริยา จินดาวงษ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ผู้บริหาร คณาจารย์ และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันการศึกษา ทั้งในและต่างประเทศ เข้าร่วม ณ ห้องประชุมเบต้าและอัลฟ่า ชั้น 2 โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพมหานคร
ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าวว่า ในโลกยุคเทคโนโลยี เซมิคอนดักเตอร์ไม่ใช่เพียงชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ หากแต่เป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญของเศรษฐกิจสมัยใหม่ ที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล ยานยนต์ไฟฟ้า พลังงานอัจฉริยะ และการผลิตขั้นสูง ตลอดจนเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สำหรับประเทศไทย อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ถือเป็นโอกาสเชิงยุทธศาสตร์ในการยกระดับโครงสร้างเศรษฐกิจและเสริมบทบาทของไทยในห่วงโซ่เทคโนโลยีมูลค่าสูงระดับโลก โดยหัวใจสำคัญของการขับเคลื่อนคือ “การพัฒนาทุนมนุษย์”
รองปลัดกระทรวง อว. กล่าวต่อว่า กระทรวง อว. ได้บูรณาการความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ภาคอุตสาหกรรม และสถาบันอุดมศึกษา เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์อย่างเป็นระบบ เชื่อมโยงการศึกษา การวิจัย นวัตกรรม และภาคการผลิต บนพื้นฐานจุดแข็งของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ด้านอุตสาหกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์มากกว่า 4 ทศวรรษ พร้อมยกระดับบทบาทจากการประกอบและทดสอบไปสู่กิจกรรมมูลค่าสูง ได้แก่ การออกแบบวงจรรวม (IC Design) การบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง และเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต ทั้งนี้ ได้กำหนด 3 สาขาเป้าหมายหลัก คือ การออกแบบวงจรรวม อุปกรณ์กำลังและเทคโนโลยีเซนเซอร์ และการประกอบ ทดสอบ และบรรจุภัณฑ์ขั้นสูง ซึ่งสอดคล้องกับศักยภาพของประเทศและโอกาสในอนาคต ควบคู่กับการให้ความสำคัญต่อความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยเฉพาะความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับมหาวิทยาลัยรัฐแอริโซนา (Arizona State University: ASU) ที่มีบทบาทสนับสนุนแผนที่นำทางเซมิคอนดักเตอร์ของไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของประเทศ
“หัวใจของยุทธศาสตร์นี้คือการพัฒนากำลังคน โดย อว. ได้จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรด้านเซมิคอนดักเตอร์และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงกว่า 80,000 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี ผ่านกลไกที่หลากหลาย รวมถึงการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเซมิคอนดักเตอร์แห่งชาติ เพื่อเป็นโครงสร้างพื้นฐานร่วมในการผลิตและยกระดับกำลังคนทักษะสูงของประเทศ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรมโลกและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว” ดร.พันธุ์เพิ่มศักดิ์ กล่าว
สำหรับงาน Thailand Semiconductor Roadmap Co-Design Workshop ภายในงานประกอบด้วยการบรรยายและการเสวนาในประเด็นสำคัญ อาทิ “มุมมองระดับโลก: แนวโน้มอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของสหรัฐอเมริกา” “แนวโน้มด้านความมั่นคงและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานและยุทธศาสตร์การลงทุน” รวมถึงการเสวนาเรื่อง “การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ของประเทศไทย” เพื่อร่วมกันกำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์ไทยให้สอดคล้องกับบริบทโลก และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจเทคโนโลยีขั้นสูงในอนาคตอย่างยั่งยืน