โบลท์ชี้แจงเหตุการณ์ล่าสุด ย้ำผู้ขับถูกควบคุมตัวแล้ว–มั่นใจมาตรการความปลอดภัยเข้ม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



คำชี้แจงจากโบลท์ ประเทศไทย

โบลท์รับทราบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว และทีมงานได้ติดต่อผู้โดยสารที่เกี่ยวข้องทันที แต่ยังไม่ได้รับการตอบกลับในขณะนี้ หากได้รับการประสานงานจากเจ้าหน้าที่ เราพร้อมให้ความร่วมมือและสนับสนุนการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ หากผู้ใช้บริการประสบเหตุหรือพบเห็นพฤติกรรมที่น่ากังวล ขอให้ติดต่อโบลท์ผ่านแอปพลิเคชันทันที เพื่อให้ทีมงานสามารถดำเนินการตรวจสอบและให้ความช่วยเหลือได้อย่างรวดเร็ว

ที่โบลท์ ความปลอดภัยถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดเสมอ ขณะนี้ผู้ขับขี่ที่เกี่ยวข้องถูกควบคุมตัวแล้วและอยู่ระหว่างกระบวนการทางกฎหมาย เนื่องจากคดีอยู่ในขั้นตอนการสอบสวน เราจึงไม่สามารถให้ข้อมูลเพิ่มเติมได้ในขณะนี้

โบลท์ยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรการและเทคโนโลยีด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง อาทิ ฟีเจอร์แชร์เส้นทางการเดินทาง, ระบบช่วยเหลือฉุกเฉิน และการบันทึกเสียงระหว่างการเดินทาง ฯลฯ เพื่อให้ผู้โดยสารทุกคนสามารถใช้บริการได้อย่างมั่นใจ

โบลท์ยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดสำหรับทุกคนบนแพลตฟอร์มของเรา

ด้วยความเคารพ
ทีมงานโบลท์ ประเทศไทย
